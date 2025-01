Viral Video: ఉత్సవంలో షాకింగ్ ఘటన.. రెచ్చిపోయిన ఏనుగులు.. 17 మందికి సీరియస్..?.. వీడియో వైరల్..

Elephant attack video viral in kerala: సాధారణంగా ఏనుగుల్ని పెద్ద ఉత్సవాలకు తీసుకొని వెళ్తుంటారు. అక్కడ ఏనుగుల మీద దేవత విగ్రహాలను ఊరేగిస్తుంటారు. ఈ క్రమంలో కొన్ని సందర్భాలలో ఏనుగులు ఉత్సవాలకు తీసుకెళ్లినప్పుడు అక్కడ డీజే చప్పుళ్లు, టపాకాయలకు బెదిరిపోతుంటాయి. ఇలాంటి నేపథ్యంలో ఏనుగులు దాడులు చేసిన ఘటనలు గతంలో అనేకం చోటు చేసుకున్నాయి.

Tragedy strikes. #DisturbingVisuals.

17 members injured in Elephant attack!

At the Thirrur Puthiyangadi Utsavam in Mallapuram, Kerala, an elephant attacked people in anger.

17 members were injured while the situation of one is critical.#Kerala #KeralaElephant… pic.twitter.com/ElCe8fopyn

— TeluguScribeNow (@TeluguScribeNow) January 8, 2025