Video Viral: ఎంత ధైర్యం.. నా జోలికే వస్తావా..?.. నీటిలో మొసలిని తొక్కి నార తీసిన ఏనుగు.. షాకింగ్ వీడియో..

Elephant Brutally attacks on Crocodile: ఏనుగుల గుంపు నీళ్లను తాగేందుకు వెళ్లింది. ఇంతలో నీటిలో ఉన్న మొసలి  ఏనుగులపై దాడులకు దిగింది. అంతే కాకుండా ఒక ఏనుగు తొండంను పట్టుకునేందుకు కూడా ప్రయత్నించింది. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం వైరల్గా మారింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Sep 9, 2025, 12:11 PM IST
  • మొసలిపై దాడి చేసిన ఏనుగు..
  • నెట్టింట వీడియో వైరల్..

Video Viral: ఎంత ధైర్యం.. నా జోలికే వస్తావా..?.. నీటిలో మొసలిని తొక్కి నార తీసిన ఏనుగు.. షాకింగ్ వీడియో..

Elephat brutally Attacks on Crocodile Trending Video: సోషల్ మీడియాలో ప్రతిరోజు బోలేడు వీడియోలు వైరల్ అవుతుంటాయి. కొన్ని వీడియోలు చూస్తుంటే నవ్వులు తెప్పించేవిగా ఉంటే, మరికొన్ని వీడియోలు ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తాయి. ఈ క్రమంలో ఇటీవల జంతువుల వీడియోలు ట్రెండింగ్ గా మారాయి.  పాముల వీడియోలు నెట్టింట ఎక్కువగా వైరల్ గా మారుతున్నాయి. అయితే.. సింహాన్ని అడవికి రాజుగా చేప్తారు. అంతే కాకుండా ఇక్కడ దీనికి స్థానబలం ఎక్కువగా ఉంటుందంటారు.

నీటిలో మొసలికి స్థానబలం ఎక్కువంటారు. నీటి  సామ్రాజ్యంకు మొసలిని రాజుగా కూడా చెబుతుంటారు. భారీ జంతువులు కూడా నీటిలోకి వెళ్తే  మొసళ్లు దాడులు చేస్తాయి. మొసలికి నీటిలో పది ఏనుగుల బలం ఉంటుందంటారు. అందుకే నీటిలో మొసళ్లు కన్పిస్తే.. మనుషులే కాదూ... భారీ జంతువులు, సైతం భయపడిపోతాయి. ఈ నేపథ్యంలో.. ప్రస్తుతం ఒక ఏనుగుల గుంపు నీటిని తాగేందుకు అడవికి వెళ్లింది. అప్పుడు నీటిలో కొన్ని మొసళ్లు ఉన్నాయి. 

 

అడవిలో అనేక రకాల జంతువులు తరచుగా నీళ్లను తాగేందుకు నీళ్లలోకి దిగుతుంటాయి. అచ్చం ఇలాంటి విధంగానే ఏనుగుల గుంపు నీళ్లలోకి దిగింది. అప్పటికే ఏనుగులు గుంపు దానిలో ఉన్నాయి. అవికాస్త ఏనుగులపై దాడి చేశాయి. ఒక ఏనుగుపై భారీ మొసలి దాడి చేసింది. దీంతో దానికి చిర్రెత్తుకొచ్చింది.

అంతే కాకుండా.. నా మీదనే దాడి చేస్తావా అంటూ.. మొసలితో ఖతర్నాక్ ఫైటింగ్ కు దిగింది.   తన తొండంతో మొలిసి పట్టుకుని నీళ్లలోకి విసిరి కొట్టింది. బలమైన కాళ్లతో.. మొసలిని తొక్కిపెట్టి మరీ దానికి చుక్కలు చూపించింది.

ఏనుగు బీభత్సమైన దాడికి.. మొసలి విలవిల్లాడిపోయింది. చివరకు మొసలి ప్రాణాలు కూడా విడిచింది. ఈ అరుదైన ఘటనను దూరం నుంచి కొంత మంది ఫారెస్ట్ సిబ్బంది వీడియో తీసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయగా అది కాస్తవైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు. అంతే కాకుండా.. ఏనుగు చుక్కలు చూపించిందిగా అంటూ కామెంట్లు చేస్తున్నారు.

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Elephant VideoCrocodile VideoElephant vs CrocodileElephant attack video0

