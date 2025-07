Pet lion Attacks Video: షాకింగ్.. జనాలపైకి దూకి దాడి చేసిన పెంపుడు సింహాం.. వీడియో వైరల్..

Pet lion attacks on Woman and children in Pakistan video: సాధారణంగా ఎవరైన కుక్కలు, పిల్లులు, రామచిలుకలు,మేకలు, ఆవుల్ని , గేదెలు పెంచుకుంటారు. ఇటీవల కొంత మంది పాములు, ఏనుగులు, క్రూర జంతువుల్ని సైతం తమ ఇళ్లలో పెంచుకుంటున్నారు. మరీ ఇవి వాళ్ల వరకు ఉంటే ఇతరులకు ప్రమాదం ఉండదు. కానీ అవి కొన్ని సార్లు వారి ఇళ్లలో నుంచి బైటకు వచ్చి దాడులు చేస్తుంటాయి. అచ్చం ఇలాంటి ఘటన పాకిస్థాన్ లోని లాహోర్ లో సంభవించింది.

A lion attacked a woman in Johar Town, Lahore. The lion was seen leaping from the roof of a farmhouse and charging at people on the road. Three individuals, including two children, were injured in the incident.#BreakingNews #Lahore #trending pic.twitter.com/6OYeIgBX3C

— Breaking Stream (@vince_jame66523) July 4, 2025