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రూ.11 లక్షల IT ఉద్యోగానికి గుడ్ బై.. నీళ్ల వ్యాపారంతో ఏడాదికి రూ.28.5 లక్షల సంపాదన!

Leaving 11 Lpa Corporate Job To Earning 28.5 Lakhs: ఒక యువకుడు కార్పొరేట్ జాబ్ వదులుకుని..  వాటర్ ప్యూరిఫికేషన్ వ్యాపారం మొదలు పెట్టి దాదాపు సంవత్సరానికి రూ.28.5 లక్షల సంపాదిస్తున్నాడు. దీనికి సంబంధించిన పోస్ట్ ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Aug 07, 2026, 05:47 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 05:47 PM IST
రూ.11 లక్షల IT ఉద్యోగానికి గుడ్ బై.. నీళ్ల వ్యాపారంతో ఏడాదికి రూ.28.5 లక్షల సంపాదన!
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో ఐదు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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