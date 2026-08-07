/రూ.11 లక్షల IT ఉద్యోగానికి గుడ్ బై.. నీళ్ల వ్యాపారంతో ఏడాదికి రూ.28.5 లక్షల సంపాదన!

Leaving 11 Lpa Corporate Job To Earning 28.5 Lakhs: నేటి యువతలో చాలామంది లక్షల జీతాలొచ్చే కార్పొరేట్ ఉద్యోగాల కోసం నగరాలకు వెళ్లిపోతున్నారు. కానీ, కొందరు మాత్రం ఆ AC గదుల ఉద్యోగాలను.. 9 టు 5 రోటీన్ జీవితాన్ని వదిలి సొంతంగా ఏదైనా సాధించాలని అనుకుంటారు. సరిగ్గా ఇలాంటి ఆలోచనే ఓ యువకుడి జీవితాన్ని మలుపు తిప్పింది.. బెంగళూరులో రూ. 11 LPA ఉన్న ఉద్యోగాన్ని వదులుకొని.. తన సొంత ఊరిలోనే వాటర్ ప్యూరిఫికేషన్ వ్యాపారం ప్రారంభించి.. ప్రతి నెలా లక్షల్లో ఆర్జిస్తున్న ఒక యువకుడి స్టోరీ ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాను షేక్ చేస్తోంది..
ఎక్స్ ప్లాట్ఫామ్లో అంకిత్ పాండే అనే యూజర్ తన స్నేహితుడి సక్సెస్ స్టోరీని నెటిజన్లతో పంచుకున్నారు. ఆ యువకుడు బెంగళూరులో మంచి జీతమొచ్చే.. ఉద్యోగం చేస్తున్నప్పటికీ.. ప్రమోషన్ల వెంట పడకుండా.. తన సొంత ఊరికి తిరిగి వెళ్లాలని నిర్ణయించుకున్నాడు. ప్రజల నిత్యవసర అవసరమైన సురక్షితమైన తాగునీరు అందించే అద్భుతమైన వ్యాపారాన్ని ఎంచుకున్నాడు. తన సొంత స్థలంలోనే ఒక వాటర్ ప్యూరిఫికేషన్ ప్లాంట్ను ఏర్పాటు చేశాడు.
ప్రస్తుతం ఆ యువకుడు తన ప్లాంట్ నుంచి సుమారు 300 ఇళ్లతో పాటు స్థానిక దుకాణాలకు ఫ్యూరిఫైర్ చేసిన డ్రింకింగ్ వాటర్ సరఫరా చేస్తున్నాడు. రోజుకు సగటున 300 నీళ్ల క్యాన్లను అమ్ముతున్నాడు. ఒక్కో క్యాన్ ధర రూ.30 చొప్పున ఉండగా.. రోజు తన రూ. 9,000 వరకు సంపాదించుతున్నాడు. ఈ లెక్కన నెలకు దాదాపు రూ.2.70 లక్షల వరకు అవుతుంది.
ఇక ఖర్చుల విషయానికొస్తే.. నీటిని ఫ్యూరిఫై చేసేందుకు, కరెంట్ బిల్లుల కోసం నెలకు రూ.15,000 అవుతుందని.. ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కోసం రూ.20,000 ఖర్చవుతాయి. సొంత స్థలంలోనే ప్లాంట్ ఉండటం వల్ల అద్దె ఖర్చులు అసలు లేవు.. ఖర్చులు అన్ని పోనూ.. ప్రతి నెలా రూ.2.35 లక్షల వరకు మిగులుతుంది. అంటే ఏడాదికి సుమారు రూ.28.5 లక్షల వరకు సంపాదించుతున్నాడు.
He installed a water purification plant on his own property and connected… pic.twitter.com/uY3mfTd0d3
ఈ పోస్ట్ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవ్వడంతో వేలాది మంది స్పందించారు. నగరాల్లో ఒత్తిడితో కూడిన ఉద్యోగాలు చేయడం కంటే.. డిమాండ్ ఉండే చిన్న వ్యాపారాలు ప్రారంభించడమే.. మంచిదని పలువురు అభిప్రాయపడ్డారు. సొంత ఊరిలో.. కుటుంబంతో ఉంటూనే.. ఇంతటి లాభాలు పొందడం గొప్ప విషయమని ప్రశంసించారు. అయితే, వ్యాపార విజయం అనేది మీ ప్రాంతంతో పాటు పెట్టుబడి, స్థానిక డిమాండ్ పై ఆధారపడి ఉంటుందని కొందరు నెటిజన్లు అభిప్రాయపడ్డారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.