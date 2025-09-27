English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Facebook Sperm Donor: ఇటీవల సోషల్ మీడియాలో కొన్ని షాకింగ్ విషయాలు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. తాజాగా ఇంటర్నెట్‌లో ఒక షాకింగ్ న్యూస్ ట్రెండింగ్‌లో ఉంది. ఒక మహిళ ఫేస్‌బుక్ ద్వారా గర్భవతి అయ్యిందనే వార్త ఇప్పుడు నెటిజన్లను కలవరపెడుతోంది. ఇంతకీ ఆ స్టోరీ ఏంటో మీరే చూసేయండి.

తల్లి కావడం ఏ స్త్రీకైనా ఒక ప్రత్యేకమైన అనుభవం. కానీ గర్భం దాల్చడం ఒక మహిళకు మరచిపోలేని పీడకలలా మారింది. ఓ ఒంటరి మహిళ బిడ్డను కనాలనుకుంది. దీంతో సోషల్ మీడియాలో ఆమె స్పెర్మ్ డోనర్ కోసం వెతికింది. చివరికి, ఆమెకు ఒక స్పెర్మ్ డోనర్ దొరికారు. కానీ బిడ్డ జన్మించినప్పుడు, ఆమెకు షాక్‌కు గురైంది.

ఏం జరిగిందంటే?
ఇంగ్లాండ్‌కు చెందిన ఈ మహిళ పేరు లారా కోల్డ్‌మన్, ఆమె వయసు కేవలం 33 సంవత్సరాలు. ఫేస్‌బుక్‌లో ఒక అపరిచితుడి నుండి పొందిన స్పెర్మ్‌ను ఉపయోగించి లారా ఒక బిడ్డకు జన్మనిచ్చింది. అప్పటికే ఆరేళ్ల కొడుకు ఉన్న లారా, అతనికి తోబుట్టువును ఇవ్వాలనుకుంది. ఆమె భర్త 2018లో మరణించాడు. దాని కోసం, ఆమె IVF వంటి ఎంపికలను ఆశ్రయించింది. అలాగే, ఫేస్‌బుక్ గ్రూపుల ద్వారా స్పెర్మ్ దాతను కనుగొనాలని ఆమె నిర్ణయించుకుంది.

2020లో లారా ఒక వ్యక్తిని సంప్రదించింది. ఆ తర్వాత, డిసెంబర్ 2020లో ఆమె మొదటిసారిగా స్పెర్మ్ దాత ఇంటికి వెళ్ళింది. లారా ప్రకారం, దాత ఆమెతో ఒక్క మాట కూడా మాట్లాడకుండా ఆమెను బేస్‌మెంట్‌కు తీసుకెళ్లాడు. అతను 10 నిమిషాల తర్వాత కొన్ని నమూనాలను కలిగి ఉన్న సిరంజితో తిరిగి వచ్చాడు. లారా స్వీయ-గర్భధారణ చేసుకుంటుంది. కొంతసేపు వేచి ఉంటుంది. తర్వాత ఇంటికి తిరిగి వస్తుంది. తరువాతి ఏడు నెలల్లో ఆమె ఈ ప్రక్రియను మరో 3 సార్లు చేస్తుంది. ఆమె చివరకు జూలై 2021లో గర్భవతి అవుతుంది. ఏప్రిల్ 2022లో, ఆమె తన కొడుకు కల్లమ్ ఆంథోనీ ర్యాన్‌కు జన్మనిస్తుంది.

అయితే ఆమె కొడుకు తన జీవితానికి వెలుగు అని లారా చెబుతుంది. కానీ అతను ఇప్పుడు మాట్లాడలేడు. ఆ పిల్లాడు ఇప్పుడు ఆటిజంతో బాధపడుతున్నాడు. వేటి గురించి భయం లేకుండా.. పెద్ద ఎత్తులకు ఫర్నీచర్ లాంటి వస్తువులపైకి ఎక్కి దూకడం లాంటివి చేస్తున్నాడట. 

తన కొడుకు సమస్యలు దాతలోని జన్యు ఆరోగ్యానికి సంబంధించినవి కావచ్చని లారా నమ్ముతుంది. అదే దాత నుండి పిల్లలను కన్న ఇతర మహిళలు కూడా తమ పిల్లలలో ఇలాంటి లక్షణాలను కనుగొన్నారని తెలుసుకుని ఆమె ఆశ్చర్యపోయింది.

