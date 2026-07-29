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విక్రమార్కుడు సీన్ రిపీట్.. రూ.45 వేలు ఆశచూపి మహిళలకు గుండుకొట్టించిన వ్యక్తి..

Vikramarkudu Scene Recreated Video: తమిళనాడులోని ఓ గ్రామంలో విక్రమార్కుడు సీన్ రిపీట్ అయ్యింది. ఓ కేటుగాడు అమాయకు స్త్రీలను ఆసరాగా చేసుకుని.. గుండుకొట్టించుకునేలా చేశాడు. ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించిన వీడియో వైరల్ కూడా అవుతోంది.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 29, 2026, 03:08 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 03:08 PM IST
విక్రమార్కుడు సీన్ రిపీట్.. రూ.45 వేలు ఆశచూపి మహిళలకు గుండుకొట్టించిన వ్యక్తి..
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో ఐదు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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