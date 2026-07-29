/విక్రమార్కుడు సీన్ రిపీట్.. రూ.45 వేలు ఆశచూపి మహిళలకు గుండుకొట్టించిన వ్యక్తి..

Vikramarkudu Scene Recreated Video: సినిమా కథలను తలపించేలా.. ఒక ఆకతాయి చేసిన అల్లరి ఫోన్ కాల్.. అమాయక మహిళల జీవితాల్లో తీవ్ర అవమానాన్ని నింపింది. రాజమౌళి దర్శకత్వంలో వచ్చిన విక్రమార్కుడు సినిమాలో డబ్బు ఆశ చూపి.. మహిళలకు గుండు కొట్టించిన సందర్భం గుర్తుందిగా? సరిగ్గా అలాగే తమిళనాడులోని సేలం జిల్లా పుదుకొత్తంబాడి గ్రామంలో వెలుగు చూసింది.
అసలేం జరిగింది?
కొద్దిరోజుల క్రితం పుదుకొత్తంబాడి గ్రామానికి చెందిన పళనియమ్మాళ్ అనే మహిళకు ఒక తెలియని నంబర్ నుంచి ఫోన్ కాల్ వచ్చింది.. అవతలి వ్యక్తి తాను తాలూకా కార్యాలయానికి చెందిన ఉన్నతాధికారినని పరిచయం చేసుకున్నాడు. రాష్ట్రంలో కొత్తరకం భయంకర వ్యాధి వేగంగా వ్యాపిస్తోందని.. దానిని నివారించడానికి ప్రభుత్వం ప్రత్యేకంగా గుండు విధానాన్ని అమల్లోకి తెచ్చిందని నమ్మించాడు..
ఈ పథకం కింద గుండు గీయించుకున్న సామాన్య మహిళలకు రూ.15,000.. చదువుకునే విద్యార్థినులకు రూ.45,000తో పాటు ఉచితంగా ల్యాప్టాప్ కూడా అందిస్తామని ఫోన్ కాల్ ద్వారా నమ్మించాడు.. అంతేకాకుండా ఈ పథకానికి సంబంధించిన మొదటి టోకెన్ మీకే వచ్చింది. ఈ విషయాన్ని ఇతరులకు చెబితే మీ గ్రామంలోని లబ్ధిదారులకు వెంటనే డబ్బులు జమ అవుతాయని నమ్మించాడు..
క్యూ కట్టిన అమ్మలక్కలు..
ఆ ఆకతాయి మాటలను పూర్తిగా నమ్మిన పళనియమ్మాళ్.. వెంటనే విషయాన్ని ఊరిలోని ఇతర మహిళలకు తెలిపింది. ఉచిత ల్యాప్టాప్తో పాటు భారీ మొత్తంలో నగదు వస్తుందనే ఆశతో గ్రామానికి చెందిన కావేరి, రామాయి, చిత్ర అనే మహిళలు ఏమాత్రం ఆలోచించకుండా వెంటనే ఊరిలోని మగంళిని ఇళ్లకు పిలిపించుకుని గుండు చేయించుకున్నారు. మరికొందరు విద్యార్థినులు కూడా గుండు చేయించుకోవడానికి రెడీ అయ్యారు.
స్విచ్ఛాఫ్ అయిన ఫోన్..
గుండు చేయించుకున్న అనంతరం.. పథకం ప్రకారం రావాల్సిన డబ్బులు, ల్యాప్టాప్ గురించి సదరు వ్యక్తికి ఫోన్ చేయగా.. ఆ నంబర్ స్విచ్చ్ ఆఫ్ అని వచ్చింది. ఎంతసేపు ప్రయత్నించినా ఫలితం లేకపోవడంతో.. తాము ఒక ఆకతాయి చేతిలో దారుణంగా మోసపోయామని గ్రహించిన ఆ మహిళలు లబోదిబోమంటూ.. కన్నీరుమున్నీరవుతున్నారు.
ఈ ఘటన స్థానికంగా తీవ్ర కలకలం రేపింది.. విషయం తెలుసుకున్న పోలీసులు, స్థానిక అధికారులు గ్రామాన్ని సందర్శించి విచారణ చేపట్టారు.. ఈ సందర్భంగా అధికారులు మాట్లాడుతూ.. సోషల్ మీడియా ప్రాంక్లతో పాటు నకిలీ ఫోన్ కాల్స్, లాటరీ లేదా ఉచిత పథకాల పేరుతో వచ్చే మెసేజ్లను బ్లైండ్గా నమ్మవద్దని హెచ్చరించారు. ప్రభుత్వం ఏ పథకాన్ని ప్రవేశపెట్టినా అధికారికంగా సచివాలయాలు, పంచాయతీ కార్యాలయాల ద్వారానే సమాచారం ఇస్తుందని.. అపరిచితులు చేసే ఫోన్ కాల్స్ ఆధారంగా ఎలాంటి నిర్ణయాలు తీసుకోవద్దని స్పష్టం చేశారు..
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