/Snake Video: ఏంటాలెంట్ భయ్యా.!. పాము బర్త్ డే సెలబ్రేషన్స్ ఇలా కూడా చేస్తారా..?.. వీడియో వైరల్..

Family celebrates cobra birthday video viral: సోషల్ మీడియాలో కొంత మంది ఫెమస్ అయ్యేందుకు నానా పాట్లు పడుతున్నారు. దీని కోసం మన పండుగల్ని కూడా ఉపయోగించుకున్నారు. ప్రస్తుతం నాగ పంచమిని జరుపుకుంటున్నాం. భక్తులంతా గుళ్లకు వెళ్లి ప్రత్యేకంగా పూజలు చేస్తున్నారు. పుట్టల్లో పాలను పోస్తున్నారు. ముఖ్యంగా జంట నాగుల శిలలపై పాలను పోసి తమ భక్తిని చాటుకుంటున్నారు. శైవ, వైష్ణవ ఆలయాలు భక్తులతో కిట కిట లాడుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో నాగుల పంచమి రోజున చాలా మంది పాముల్ని పూజించుకొవడం కామన్. ఈరోజును పాముల జన్మదినంగా చెప్తారు.
అయితే ఒక కుటుంబం నాగుల చవితి వేళ నిజమైన పామును అచ్చం మనం బర్త్ డే ను ఎలాగైతే సెలబ్రేట్ చేసుకుంటామో అదే విధంగా సెలబ్రేట్ చేశారు. చైర్ మీద మంచి క్లాత్ వేసి దాని మీద నిజమైన పామును పెట్టారు. దాని ముందు తినే స్టఫ్ పెట్టి, దీపపు చెమ్మెలతో ఆరతి ఇచ్చారు. కోబ్రా ముందు వెరైటీగా రంగు.. రంగుల దివ్వెలు వచ్చేలా ఏర్పాట్లు చేశారు.
పాపాం.. నిజమైన పాము వారు చేస్తున్న పనుల్ని చూస్తు చైర్ లో బుసలు కొడుతుంది. వారు మాత్రం అచ్చం ఒక మనిషి బర్త్ డేను ఏవిధంగా అయితే సెలబ్రేట్ చేస్తారో పాముది అచ్చం అలాగే చేశారు.
తమ పైత్యంను వీడియో తీసి మరీ సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు. అది కాస్త వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు ఆశ్చర్యపోతున్నారు. అసలు ఏంటాలెంట్ రా భయ్యా.. అంటూ ఫన్నీగా కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. మరికొంత జంతుప్రేమికులు మాత్రం పామును అలా చేయడం ఏంటని వారిపై చర్యలు తీసుకొవాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు.