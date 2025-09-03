King Cobra Video: వామ్మో.. యాక్టివ్‌ కింగ్ కోబ్రాని పట్టుకున్నారో చూడండి.. చూస్తే భయమేస్తోంది..

King Cobra Viral Video Watch: కొంతమంది స్నేక్ క్యాచర్స్ సమాజంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారు. పర్యావరణాన్ని రక్షించే దిశగా జనావాసాల్లోకి సంచారం చేసే పాములను పట్టుకొని అడవుల్లో వదులుతున్నారు. ఇలా వారు ప్రాణాలను సైతం లెక్కచేయకుండా రోజుకి ఎన్నో పాములను పట్టుకొని పర్యావరణాన్ని కాపాడేందుకు కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారు. కొంతమంది పాములు పట్టుకునే క్రమంలో వీడియోలు కూడా పోస్ట్ చేస్తున్నారు. ఈ వీడియోలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారుతున్నాయి. తాజాగా ఓ స్నేక్ క్యాచర్ బృందం పోస్ట్ చేసిన వీడియో ఇప్పుడు విపరీతంగా వైరల్ అవుతూ వస్తోంది. ఇంతకీ ఈ వీడియోలో ఏముందో? పూర్తి వివరాలు తెలుసుకోండి..
ఈ వైరల్ అవుతున్న వీడియోలు.. ముందుగా ఓ పిల్లి పిల్లను చూపించడం మీరు గమనించవచ్చు. అయితే, దానికి సమీపంలోనే ఓ ప్రమాదకరమైన కింగ్ కోబ్రా ఉండడం మీరు వీడియోలో చూడొచ్చు. దీంతో అక్కడికి స్నేక్ క్యాచర్స్ వెళ్లడం మీరు గమనించవచ్చు. వారు ఆ పాము పాత వస్తువుల్లో ఇరుక్కుని ఉండడం గమనించి.. ఓ స్నేక్ క్యాచర్ ఆ పాము తోక భాగాన్ని పట్టుకొని బయటికి లాగాడు. ఇలా బయటికి లాగడంతో అక్కడి నుంచి కింగ్ కోబ్రా బయటికి వచ్చేసింది. ఈ సమయంలో ఆ పాము పడక విప్పి వారిపై దాడి చేసే ప్రయత్నం కూడా చేసింది. పాము దానికున్న పెద్ద పడగతో చుట్టూ ఉన్న వారిపై దాడి చేసేందుకు ట్రై చేసింది.
స్నేక్ క్యాచర్ బృందం ఆ పాము ఎంతో కోపంగా ఉందని ముందుగానే గ్రహించి దానికి దూరంగా ఉండేందుకు ప్రయత్నించారు. అంతేకాకుండా దానిని పట్టుకునే క్రమంలో దాడి చేస్తుంటే వారి నుంచి వారి రక్షించుకోవడానికి.. పాముకు దూర దూరంగా ఉండిపోయారు. చివరగా ఆ స్నేక్ క్యాచర్ బృందం పాముని ఏదో విధంగా పట్టుకొని ఒక సంచిలో బంధించారు. ఈ ఘటనని స్నేక్ క్యాచర్ బృందంలో ఒకరు స్మార్ట్ ఫోన్లో చిత్రీకరించి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు. ఇప్పుడు ఈ వీడియో వైరల్ అవుతుంది. ఈ వీడియో చూసిన వారంతా భిన్నాభిప్రాయాలను వ్యక్తం చేస్తున్నారు. కొంతమంది ఈ పామును చూసి ఇది అత్యంత భయంకరమైన నాగుపామని.. కాటేస్తే అంతే సంగతిని అంటున్నారు. మరి కొంతమంది పాములను రక్షించే.. క్రమంలో స్నేక్ క్యాచర్స్ కూడా చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలని కోరుతున్నారు.
