/నెటిజన్లను ఫిదా చేస్తున్న తండ్రీకూతుళ్ల డాన్స్.. వీడియో ఇదే చూడండి..

Father Daughter Dance Viral Video: సోషల్ మీడియాలో ప్రతిరోజూ వేలాది వీడియోలు వైరల్ అవుతూ ఉంటాయి. కానీ అందులో కొన్ని మాత్రమే నెటిజన్స్ మనసును హత్తుకుని.. పెదవులపై చెరగని చిరునవ్వులు అందిస్తూ ఉంటాయి.. తాజాగా ఇంటర్నెట్లో అలాంటి ఒక అద్భుతమైన డ్యాన్స్ వీడియో నెటిజన్ల హృదయాలను తాకుతోంది.. తండ్రి, కుమార్తెల మధ్య ఉండే పవిత్రమైన చెదరని స్నేహాన్ని చాటిచెప్పే ఈ వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా ట్రెండ్ అవుతోంది. ఈ వీడియోకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం.
బాలీవుడ్ సూపర్ హిట్ సినిమాలోని బద్తమీజ్ దిల్ పాటకు తండ్రితో పాటు కుమార్తె పోటీపడి వేసిన డ్యాన్స్ స్టెప్పులు వేశారు.. ఇప్పుడు ఈ డ్యాన్స్ ఇంటర్నెట్లో సంచలనం సృష్టిస్తున్నాయి. పాట ప్లే కాగానే వారిద్దరి పర్ఫార్మెన్స్, పర్ఫెక్ట్ టైమింగ్, ముఖంలో ఎక్ప్స్ప్రెషన్స్ చూసి నెటిజన్లు ఆశ్చర్యపోతున్నారు.
వీడియో మొదటి నుంచే తండ్రీకూతుళ్ల ఎనర్జీ.. ఉత్సాహం నెటిజన్స్ను ఎంతగానో ఆకట్టుకుంటాయి. ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా.. ఇద్దరూ కలిసి ఒకరికొకరు పోటీగా వేసిన డాన్స్ స్టెప్స్ నెటిజన్లను కట్టిపడేస్తున్నాయి. వీరి డాన్స్ స్టెప్పుల్లోని సమన్వయం చూస్తుంటే.. ఈ పర్ఫార్మెన్స్ వారికి ఎంతో ఇష్టమై ఉంటుందో స్పష్టంగా అర్థమవుతోంది. అయితే, డాన్స్ పర్ఫెక్షన్ కంటే కూడా ఇద్దరూ కలిసి సరదాగా డ్యాన్స్ చేసిన ఆ మధురమైన క్షణాలే.. ఈ వీడియోకు అసలైన ప్రాణమని నెటిజన్లు కామెంట్లు పెడుతున్నారు.
డాన్స్ చేస్తున్నంత సేపూ వారిద్దరి ముఖాల్లో కనిపించే.. ప్రసన్నమైన చిరునవ్వు ఈ వీడియోకు ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలిచిందని భావించవచ్చు.. ప్రతి స్టెప్పులోనూ వారి మధ్య ఉన్న అనుబంధం, ఆప్యాయత స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి. తండ్రి అంటే కేవలం కుటుంబ బాధ్యతలు నెరవేర్చే వ్యక్తి మాత్రమే కాదు.. కూతురు జీవితంలో అద్భుతమైన స్నేహితుడు, ఒక గొప్ప సపోర్ట్ సిస్టమ్.. అని ఈ వీడియోను చూసిన నెటిజన్లు కామెంట్లతో ప్రశంసిస్తున్నారు.
ఈ అద్భుతమైన డ్యాన్స్ వీడియోను ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఆకాంక్ష సెహగల్ (@akku_sehgal_) అనే ఖాతా ద్వారా పోస్ట్ చేశారు. సోషల్ మీడియాలో అప్లోడ్ చేసిన అతి తక్కువ సమయంలోనే ఈ రీల్ వైరల్ చార్ట్స్ను తిరగరాసింది. దీనిని ఇప్పటి వరకు 14 కోట్లకు (140 మిలియన్లు) పైగా సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు వీక్షించారు. దీనికి ఇప్పటి వరకు 77 లక్షలకు పైగా లైక్స్ వచ్చాయి. వేలాది మంది నెటిజన్లు బెస్ట్ ఫాదర్-డాటర్ డుయో.. క్యూటెస్ట్ డాన్స్ వీడియో.. అంటూ కామెంట్ల వర్షం కురిపిస్తున్నారు.
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