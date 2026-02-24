English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • సోషల్
  • Russells Viper: తీవ్ర విషపూరితమైన పాము నుంచి కొడుకును రక్షించిన తండ్రి

Russells Viper: తీవ్ర విషపూరితమైన పాము నుంచి కొడుకును రక్షించిన తండ్రి

Father Saves Of His 3 Years Old Boy From Russells Viper Attack: అత్యంత విషపూరితమైన పాము తన కొడుకుపై దాడి చేసేందుకు ప్రయత్నించగా తండ్రి సాహసం చేశాడు. తన కొడుకును కాపాడుకునేందుకు పాముతో పోరాడాడు. చివరికి ఆ పోరాటంలో పాము ఓడింది తండ్రి విజయం సాధించాడు. హైదరాబాద్‌లో జరిగిన ఈ సంఘటన వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Feb 24, 2026, 09:12 AM IST

Russells Viper Attack: ఇంటి ముందు ఆడుకుంటున్న తన కుమారుడిపైకి అత్యంత విషపూరితమైన పాము రక్తపింజరి దూసుకొచ్చింది. పాము తనపై దాడి చేసేందుకు ప్రయత్నించగా.. 'నాన్న పాము' అంటూ ఆ కొడుకు ప్రాణభయంతో ఇంట్లోకి వెళ్లి తన నాన్నకు చెప్పాడు. అది చూసి విస్తుపోయిన తండ్రి పాము బారి నుంచి తన కొడుకుతోపాటు తన కుటుంబాన్ని కాపాడుకోవాలని ఆ తండ్రి భావించాడు. సాహసంతో అత్యంత విషపూరితమైన ఆ పాము నుంచి కుటుంబాన్ని కాపాడాడు. ఈ పోరాటంలో రక్తపింజరి చనిపోయింది. హైదరాబాద్‌లో జరిగిన ఈ సంఘటన వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: Lack Of 108 Ambulance: ఏపీలో దారుణం.. 108 అంబులెన్స్‌ లేక ఎడ్లబండిపై భార్య తరలింపు

హైదరాబాద్‌ శివారులోని రంగారెడ్డి జిల్లా రాజేంద్రనగర్ పరిధిలోని ఎర్రబోడ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయం సమీపంలో వాచ్‌మెన్‌ రమేశ్‌ కుటుంబం నివసిస్తోంది. ఉదయం కావడంతో ఇంటి ముందు అతడి మూడేళ్ల కుమారుడు ఆడుకుంటూ ఉన్నాడు. ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో తెలియదు కానీ అకస్మాత్తుగా అత్యంత విషపూరితమైన రక్తపింజరి అక్కడకు వచ్చింది. ఆటలో లీనమైన ఆ బాలుడు పామును పట్టించుకోలేదు. కానీ బుసలు కొడుతూ ఆ పాము దాడి చేసేందుకు ప్రయత్నించింది.

Also Read: Govt Employees: తెలంగాణ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు భారీ శుభవార్త.. అదనంగా రూ.10 లక్షలు

అప్రమత్తమైన మూడేళ్ల బాలుడు వెంటనే ఇంట్లోకి వెళ్లిపోయాడు. భయంతో అరుస్తూ తండ్రి రమేశ్‌ వద్దకు పరుగెత్తాడు. నాన్న పాము వచ్చిందని చెప్పడంతో ఆ కుటుంబం భయాందోళనకు గురయ్యింది. అప్రమత్తమైన వాచ్‌మెన్ వెంటనే పెద్ద కర్ర తీసుకుని బయటకు వచ్చాడు. కుటుంబాన్ని సురక్షిత ప్రదేశానికి తరలించి పామును తరిమేందుకు ప్రయత్నించాడు. కర్రతో దాడి చేయడంతో రక్తపింజరి పాము తీవ్రంగా గాయపడి అక్కడే చనిపోయింది.

Also Read: Nara Lokesh: ఇందాపూర్‌ డెయిరీకి.. హెరిటేజ్‌కు సంబంధం లేదు: నారా లోకేశ్‌

పాము చనిపోవడంతో ఆ కుటుంబంతోపాటు అక్కడి స్థానిక ప్రజలు ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. ఆటలో లీనమైన కుమారుడిని పాము బారి నుంచి తండ్రి రమేశ్‌ తప్పించడంతో బాలుడు సురక్షితంగా బయటపడ్డాడు. అయితే తరచూ పాముల సంచారం పెరిగిపోయిందని.. ఇక్కడ బిక్కుబిక్కుమంటూ ఉంటున్నట్లు అక్కడి స్థానికులు చెబుతున్నారు. అధికారులు చర్యలు తీసుకుని పాముల బెడద నుంచి తమను రక్షించాలని స్థానికులు కోరుతున్నారు. ఈ ఘటనతో చిన్నపిల్లలను ఒంటరిగా బయట ఉండనివ్వొద్దని నిర్ణయం తీసుకున్నారు.

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

russells viperRajendranagarHyderabadtelangana newsRussells viper Attack

