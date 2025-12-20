English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • సోషల్
  • Viral Video: అయ్యే.. ఏడేళ్ల కొడుకును నీటిలోకి తోసేసిన తండ్రి.. వీడియో ఇదే చూడండి!

Viral Video: అయ్యే.. ఏడేళ్ల కొడుకును నీటిలోకి తోసేసిన తండ్రి.. వీడియో ఇదే చూడండి!

Today Viral Video: ఓ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ తన కుమారుడిని రాళ్లపై నుంచి నీటిలోకి తోసేస్తున్న దృశ్యాలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో చర్చనీయాంశంగా మారాయి. ఈ వీడియో చూసిన కొంత మంది సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు ఆశ్చర్యానికి గురవుతున్నారు. దీనికి సంబంధించిన అన్ని వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకోండి.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Dec 20, 2025, 01:58 PM IST

Trending Photos

Hair Fall Control Oil: రోజురోజుకి జుట్టు రాలిపోతుందా? అమ్మమ్మ కాలం నాటి ఈ &#039;సీక్రెట్&#039; చిట్కాలు ట్రై చేయండి!
5
Hair Care Tips
Hair Fall Control Oil: రోజురోజుకి జుట్టు రాలిపోతుందా? అమ్మమ్మ కాలం నాటి ఈ 'సీక్రెట్' చిట్కాలు ట్రై చేయండి!
Poco C85 5G: ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో ఊహించని ఆఫర్‌.. రూ.300 లోపే POCO C85 5G మొబైల్ మీ సొంతం!
5
Poco C85 Price
Poco C85 5G: ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో ఊహించని ఆఫర్‌.. రూ.300 లోపే POCO C85 5G మొబైల్ మీ సొంతం!
B Nagi Reddy: ప్రముఖ నిర్మాత విజయా నాగిరెడ్డి ప్రస్థానం పై పుస్తకం విడుదల..
7
B Nagi Reddy
B Nagi Reddy: ప్రముఖ నిర్మాత విజయా నాగిరెడ్డి ప్రస్థానం పై పుస్తకం విడుదల..
Highest Paying Govt Jobs: అత్యధిక జీతం పొందే 5 ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు ఇవే.. నెలకు ఆదాయం ఎంతో తెలుసా..!
5
Govt jobs
Highest Paying Govt Jobs: అత్యధిక జీతం పొందే 5 ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు ఇవే.. నెలకు ఆదాయం ఎంతో తెలుసా..!
Viral Video: అయ్యే.. ఏడేళ్ల కొడుకును నీటిలోకి తోసేసిన తండ్రి.. వీడియో ఇదే చూడండి!

Today Viral Video Watch Here: సోషల్ మీడియాలో కొన్ని అరుదైన ఘటనాలకు సంబంధించిన వీడియోలు మనం నిత్యం చూస్తూ ఉంటాం. ఇలాంటి వీడియోలు జనాలు ఆసక్తిగా చూస్తూ ఉండడమే కాకుండా వాటిని షేర్ కూడా చేస్తూ ఉంటారు. ఇలాంటి సమయాల్లోనే అప్పుడప్పుడు ట్రెండింగ్‌గా కూడా మారుతూ ఉంటాయి. ముఖ్యంగా కొన్ని వైరల్ వీడియోలైతే కోట్లలో వ్యూస్ కూడా తెచ్చుకుంటాయి. దీనిని దృష్టిలో పెట్టుకొని కొంతమంది నిత్యం చేసే కొన్ని పనులకు సంబంధించిన వీడియోలు కూడా పోస్ట్ చేస్తున్నారు. మరి కొంతమంది సాహసోపేతమైన చర్యలకు పాల్పడుతూ వీడియోలు తీసి సోషల్ మీడియాలో అప్లోడ్ చేస్తున్నారు. తాజాగా కూడా ఓ అరుదైన ఘటనకు సంబంధించిన వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతుంది. 

Add Zee News as a Preferred Source

ఈ వీడియోకు సంబంధించిన వివరాల్లోకి వెళితే.. ఓ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ తన ఏడేళ్ల కుమారుని బండరాళ్ల పైనుంచి నీటిలో పడేస్తున్న దృశ్యాలు ఇప్పుడు ఇంటర్నెట్ను షేక్ చేస్తున్నాయి. ఈ వీడియోలో ఆ వ్యక్తి చేసిన సాహసోపేతమైన పనిని చూసి అందరూ ఆశ్చర్యానికి గురవుతున్నారు. దీనికి సంబంధించిన ఘటనను ప్రముఖ సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్ ఎక్స్‌లో ముందుగా పోస్ట్ చేశారు. అయితే, ఈ వీడియోని ఇప్పుడు అన్ని సోషల్ మీడియా మాధ్యమాలలో వైరల్ అవుతూ వస్తోంది. ముఖ్యంగా కొన్ని మాధ్యమాలు ట్రెండిగా కూడా నిలిచిందంటే.. ఈ వీడియోను జనాలు ఎంత మొత్తంలో ఆదరించారనేది పెద్దగా చెప్పనక్కర్లేదు. 

 
 
 
 
 

వీడియోలో ముందుగా ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ తన కుమారుడ్ని దూకమని ఫోర్స్ చేస్తూ ఉంటాడు. అయితే ఈ సమయంలో తన కుమారుడు నీటిలో దూకేందుకు ఇష్టపడడు.. అలాంటిది తండ్రి ఆ కుమారుడిని ఎత్తుకొని నీటి వైపు కొండపై నుంచి విసిరేస్తాడు. ఇలా విసిరిన వెంటనే ఆ కుమారుడు నీటిలో పడిపోతాడు. నీటిలో పడిపోయి పైకి లేచి ఈదుతూ ఉంటాడు.. ఆ తర్వాత వెనకనుంచి తండ్రి కూడా దూకి.. అతడు కూడా ఈదడం మీరు గమనించవచ్చు. ఇలా కుమారుడికి ఈత నేర్పే క్రమంలో..  నీటిలో విసిరేసినట్లు కనిపిస్తోంది. చివరకు రాళ్లపై నుంచి మరో ఇద్దరు మహిళలు నీటిలోకి దూకడం మీరు గమనించవచ్చు. 

Also Read: Kia Vision Ev: త్వరలోనే కియా నుంచి సూపర్‌ EV కారు.. ఇక మార్కెట్‌లో అద్భుతమే!

ఈ ఘటన ఎక్కడ జరిగిందో తెలియదు కానీ.. నీటిలో ఉన్నవారే కొండపైకి కెమెరా పెట్టి వీడియో తీసినట్లు తెలుస్తోంది. ముఖ్యంగా దూకే సమయంలో చాలా క్లియర్ గా వీడియో తీసినట్లు మీరు గమనించవచ్చు. అయితే, కుమారుడిని నీటిలో తోసేసిన వెంటనే.  తండ్రి కూడా దూకడం చూసిన సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. అంతేకాకుండా ముందుగా ఈ వీడియో చూసిన చాలామంది.. కుమారుడిని చంపడానికి తండ్రి నీటిలో తోసేస్తున్నాడని భావించారు. కానీ వీడియో చివరగా చూస్తే.. కేవలం ఆ తండ్రి కుమారుడికి ఈత నేర్పేందుకే ఈ పని చేసినట్లు అర్థమవుతోంది. 

Also Read: Kia Vision Ev: త్వరలోనే కియా నుంచి సూపర్‌ EV కారు.. ఇక మార్కెట్‌లో అద్భుతమే!

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebook సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

 

 

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

New Video ViralNew Viral VideoViral videoViral Video News

Trending News