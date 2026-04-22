Video Viral: ఓర్నాయనో.. నీళ్లలో దిగి మొసలి పళ్లను చక చకా తోముతున్న బాలుడు.. వీడియో వైరల్...

Fearless little boy brushes crocodile teeth in river video: సోషల్ మీడియాలో ప్రతిరోజు బోలేడు వీడియోలు హల్ చల్ చేస్తుంటాయి. కొన్ని వీడియోలు చూస్తుంటే ఆశ్చర్యంకు గురి చేస్తాయి. మరికొన్ని వీడియోలు చూస్తుంటే విస్తుపోయేలా ఉంటాయి. ముఖ్యంగా ఇటీవల వైరల్ వీడియోలు ఎక్కువగా నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తున్నాయి. చాలా మంది నీళ్లలో దిగాలంటేనే భయపడిపోతారు. అక్కడ భారీ మొసళ్లు నివాసం ఉంటాయి. ఇటీవల సోషల్ మీడియాలో రీల్స్ కోసం ఎంతటి డెంజర్ స్టంట్ లు అయిన చేస్తున్నారు. దీనిపై అస్సలు వెనుకడుగు వేయడం లేదు. నీళ్లలో దిగేముందు చాలా జాగ్రత్తలు ఉంటాలని చెప్తుంటారు.
కొన్నిసార్లు నీళ్లలో మొసళ్లు దాడులు చేస్తాయి.
అడవిలో చెరువులు, సరస్సులలో నీళ్లను తాగేదుకు వచ్చిన జీవులపై దాడులు చేస్తాయి. నీళ్లలోకి లాగేస్తాయి. కానీ కొంత మంది నీళ్లలోకి దిగిన అప్రమత్తంగా ఉంటారు. కానీ కొంత మంది మొసళ్లను కూడా మంచిగ చేసుకుంటున్నారు. మరీ వాటిని కూడా పెంచుకొవడం ప్రస్తుతం ఆసక్తికరంగా మారింది.
నీళ్లలో వాటికి పది ఏనుగుల బలం ఉంటుందంటారు. మొసళ్లు మనిషిని అమాంతం నీళ్లలోకి లాగేసుకుంటాయి. ప్రస్తుతం ఒక బాలుడు నీళ్లలోకి దిగి మొసలి పళ్లను తోమడం వైరల్గా మారింది. మరీ ఆ బాలుడు చిన్నతనం నుంచి మొసలిని పెంచుతున్నాడో ఏంటో కానీ అతను పిలవగానే ఒక చిన్న మొసలి వచ్చింది. దాన్ని తనచేతిలో ఒక బ్రష్ తీసుకొని దాని పళ్లను క్లీన్ గా తోమాడు. చాలా సేపు ముందు వెనుక దాని పళ్లలో చిక్కుకున్న మాంసపు ముద్దలు వెళ్లిపోయేలా క్లీన్ చేశాడు.
మొసలి కూడా స్టైల్ గా అతని చేతిలో తన పళ్లను క్లీన్ చేసుకుంది. ఏ మాత్రం కూడా అతనిపై దాడికి యత్నించలేదు. ఈ ఘటనను అక్కడున్న వారు వీడియో తీశారు. ఆ తర్వాత దాన్ని సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయగా అది కాస్త వైరల్ గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు.