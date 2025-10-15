Two King Cobras Video: వామ్మె.. ఒకే చేతితో రెండు కింగ్ కోబ్రాలను పట్టుకున్న మహిళ స్నేక్ క్యాచర్.. ధైర్యం ఉన్నవారే ఈ వీడియో చూడండి..

Venomous Two King Cobras Video: సాధారణంగా పాములు అత్యంత ప్రమాదకరమైనవని మనందరికీ తెలుసు. అడవుల్లో ఆహార కోరత ఏర్పడడం కారణంగా తరచుగా పాములు జనావాసాల్లోకి సంచారం చేస్తూ ఉంటాయి. ఇలాంటి సమయాల్లోనే కొంతమంది వాటిని చంపేస్తున్నారు. ఇలా చేయడం వల్ల భూమిపై పాముల శాతం తగ్గిపోయి.. ప్రకృతి ఆహారపు గొలుసులో అనేక మార్పులు వస్తాయి. దీనివల్ల మానవులకి అనేక సమస్యలు ఏర్పడుతూ ఉంటాయి. దీనిని దృష్టిలో పెట్టుకొని కొంతమంది స్నేక్ క్యాచర్స్.. అడవుల నుంచి జనావాసాల్లోకి సంచారం చేస్తున్న పాములను పట్టుకొని క్రియాశీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారు. ఇలా స్నేక్ క్యాచర్స్ తండ్రుల కాలం నుంచి వస్తున్న పాములు పట్టే వృత్తిని ఏమాత్రం వదలకుండా.. ప్రకృతిని రక్షించే భాగంలో వారు కూడా క్రియాశీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారు. ఈ సమయాల్లో కొంతమంది సోషల్ మీడియాలో వీడియోలు కూడా పోస్ట్ చేస్తూ వస్తున్నారు.
తాజాగా ఓ యూట్యూబ్ ఛానల్ నుంచి షేర్ చేసిన లేడీ స్నేక్ క్యాచర్కు సంబంధించిన వీడియో వైరల్గా మారింది. ఈ వీడియోలో ఓ మహిళ స్నేక్ క్యాచర్ ఆమె పట్టుకున్న పాములను అడవిలో సురక్షితంగా వదులుతున్న దృశ్యాలు అందరినీ ఎంతగానో ఆకట్టుకుంటున్నాయి. సాధారణంగా మనం యువ స్నేక్ క్యాచర్స్కు సంబంధించిన వీడియోలనే తరచుగా సోషల్ మీడియాలో చూస్తూ ఉంటాం.. కానీ ఇప్పుడు వైరల్ అవుతున్న వీడియోలో ఓ మహిళా స్నేక్ క్యాచర్ తను పట్టుకొని బంధించిన రెండు అత్యంత ప్రమాదకరమైన కింగ్ కోబ్రాలను అడవిలో సురక్షితంగా వదిలిపెడుతోంది.
వీడియో వివరాల్లోకి వెళితే.. ముందుగా ఓ యువతి కనిపిస్తుంది. ఆ తర్వాత ఆ యువతి తన ఒక్క చేత్తోనే రెండు పాములను పట్టుకొని ఉండడం మీరు చూడొచ్చు. ఆ పాములు భూమిపై పడగ విప్పి.. వెళ్లిపోయేందుకు ఎంతగానో ప్రయత్నిస్తున్నాయి. ఆ యువతి కూడా ఒక్కసారి రెండు పాములను వదిలి పెట్టేసింది. దీంతో అక్కడి నుంచి ఆ రెండు పాములు వెళ్ళిపోవడం మీరు చూడొచ్చు. ఈ వీడియోలో యువతి ఎరుపు రంగులో షర్టు ధరించి.. తెలుపు రంగు ధోతి కట్టుకొని ఉండడం కూడా చూడొచ్చు.
సాధారణంగా యువతులు పాములు పట్టుకోవడం చాలా అరుదు. అలాంటిది ఈ యువతి ఏకంగా రెండు ప్రమాదకరమైన పాములను పట్టుకుని అడవిలో వదిలిపెడుతోంది. దీనిని చూసిన చాలామంది ఆశ్చర్యానికి గురయ్యారు. ఇప్పుడు ఈ వైరల్ అవుతున్న వీడియోను ఇప్పటివరకు కొన్ని వేలమంది నేటిజన్స్ వీక్షించారు. అంతేకాకుండా 200 మందికి పైగా ఈ వీడియోను లైక్ చేసినట్లు తెలుస్తోంది. అలాగే కొంతమంది ఈ వీడియోకు కామెంట్లు కూడా పెడుతున్నారు.
