  • Krait Vs Koel Video: కట్లపామును వేటాడిన కోకిల.. వీడియో చూస్తే షాక్ అవుతారు.. ఒరిజినల్ వీడియో ఇదే!

Common Krait Vs Asian Koel Video Viral: ఓ అత్యంత ప్రమాదకరమైన కట్లపామును కోకిల విచక్షణారహితంగా దాడి చేసి.. చంపుతున్న దృశ్యాలు ఇప్పుడు వైరల్‌గా మారాయి. ప్రమాదకరమైన పామని తెలిసినప్పటికీ ఆ పక్షి తన ముక్కుతో దాడి చేస్తుంది. ఈ వీడియోకి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు చూడండి. 

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Nov 1, 2025, 05:54 PM IST

Common Krait Vs Asian Koel Video Watch Now: ప్రకృతి గొలుసులో భాగంగా కొన్ని రకాల పక్షులు విష సర్పాలను వేటాడి తింటూ ఉండడం సర్వసాధారణమే.. పెద్ద పెద్ద గ్రద్దలు అత్యంత విషపూరితమైన నాగుపాములను సైతం కూడా చంపుకుని తింటూ ఉంటాయి. కొన్ని కోకిల జాతులకు సంబంధించిన పక్షులు కూడా విషపూరితమైన పాములను తింటూ ఉంటాయి. వీటినే కొంతమంది చెవిడి కాకులుగా కూడా పిలుస్తారు. ఇవి చూడడానికి కోకిలాగానే కనిపిస్తూ ఉంటాయి. ఈ పక్షులు విషపూరితమైన పాములను సైతం ఎంతో సింపుల్గా చంపి తినగలుగుతాయి. తాజాగా కూడా ఇలా చంపుకొని తింటున్న ఓ పక్షికి సంబంధించిన వీడియోస్ వైరల్‌గా మారింది. 

వీడియో వివరాల్లోకి వెళ్తే.. అత్యంత విషపూరితమైన కట్లపామును ఓ పక్షి దాడి చేస్తూ ఉండడం గమనించవచ్చు. ఆ పక్షి తనకున్న కొచ్చటి ముక్కుతో పామును విచక్షణారహితంగా దాడి చేస్తోంది. అంతేకాకుండా ఆ పాము దాడి చేస్తున్న సమయంలో పక్షిపై ప్రతిదాడి చేసేందుకు కూడా ప్రయత్నిస్తోంది. అయితే, పక్షి తనకున్న ముక్కుతో ఏమాత్రం ఆపకుండా దాడి చేయడంతో..ఆ పాము తీవ్ర గాయాలు పాలయ్యింది. అంతేకాకుండా ఆ పక్షి పామును తినేందుకు కూడా ప్రయత్నించడం మీరు గమనించవచ్చు. ఇప్పుడు ఈ దృశ్యాలే సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారాయి..

Also Read: King Cobra Laying Eggs Video: నోట్లో నుంచి గుడ్డు పెట్టిన పాము.. వీడియో చూస్తే షాక్‌ అవుతారు!

ఈ వైరల్ అవుతున్న 'Shmarika World' అనే యూట్యూబ్ ఛానెల్ విడుదల చేశారు. కేవలం కేవలం 15 సెకన్ల నిడివి గల ఒక వీడియో ప్రస్తుతం వన్యప్రాణి ప్రేమికులను ఆకర్షిస్తోంది.. ఈ వీడియోను పాములు తినే పక్షి అనే టైటిల్‌తో పోస్ట్ చేశారు. అయితే, ఈ వీడియో చూస్తున్న కొంతమంది సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు మాత్రం.. ఎక్కడైనా కోకిల పాములు తింటుందా? అని సందేహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈ వీడియో చూసిన కొంతమంది వన్యప్రాణి సంరక్షకులు.  పక్షులు పాములు తినడం ఆహారపు గొలుసులో భాగమైననని వారంటున్నారు. ఇలాంటి దృశ్యాలు కేవలం అరుదుగా కనిపిస్తాయని వారంటున్నారు. 

Also Read: King Cobra Laying Eggs Video: నోట్లో నుంచి గుడ్డు పెట్టిన పాము.. వీడియో చూస్తే షాక్‌ అవుతారు!

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

Koel Viral VideoKrait VideoLatest Krait VideoKrait Snake VideoKrait Vs Asian Koel Video

