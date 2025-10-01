fight between two women over Hindi vs karnataka language row: ఇటీవల కాలంలో కొన్ని రాష్ట్రాల్లో స్థానికులకే ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని కొంత మంది వింతగా ప్రవర్తిస్తున్నారు. ఇతర చోట్ల నుంచి వచ్చిన వారిని చులకనగా చూస్తున్నారు. వారితో గొడవలకు దిగుతున్నారు. ఏదో పరాయిదేశస్థుల మాదిరిగా ట్రీట్ చేస్తున్నారు.
అయితే.. ఇప్పటికే కర్ణాటకలో తరచుగా కన్నడ భాష వివాదం తెరమీదకు వస్తుంటుంది. ఈ నేపథ్యంలో ఇప్పటికే గతంలో కన్నడ భాష వివాదంలో బ్యాంక్ మెనెజర్ కు కస్టమర్ కు మధ్య వాగ్వాదం జరిగిన రచ్చ విషయం తెలిసిందే.ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం నమ్మా మెట్రోలో అచ్చం అలాంటి ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం వైరల్గా మారింది.
Kalesh b/w Two Ladies over Language issues, Karnataka pic.twitter.com/ATJNWFJD7v
— Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) October 1, 2025
కర్ణాటకలో నమ్మా మెట్రోస్టేషన్ లో ఇద్దరు మహిళలు కన్నడ భాష అంశంలో వాగ్వాదంకు దిగారు. ఒకరి మీద మరోకరు ఆరోపణలు గుప్పించుకున్నారు. మొత్తంగా ఇద్దరు ఏ మాత్రం వెనక్కు తగ్గెదెలా అన్నట్లు ఫైటింగ్ కు దిగారు. కన్నడ.. కన్నడ అంటూ ఒక మహిళ మాట్లాడుతుండగా.. బుర్ఖాధరించిన మరో మహిళ మరోలా ఈమెపై సెటైర్ లు వేస్తుంది.
ఇద్దరు కూడా ఏ మాత్రం వెనక్కు తగ్గకుండా కొట్టుకునే వరకు ఒకరిపై మరోకరు పళ్లు కొరుక్కుంటూ దాడులు చేసుకునేందుకు ముందుకు వెళ్లారు. ఈ నేపథ్యంలో.. అక్కడున్న వారు ఆపేందుకు ప్రయత్నించిన కూడా తగ్గలేదు.
Read more: Video Viral: ఓర్నీ.. గార్బా డ్యాన్స్ మధ్యలో ఇదెక్కడి గోల.. యువతి ఏంచేసిందో తెలుసా..?.. షాకింగ్ వీడియో..
మొత్తంగా వీరి మధ్యరచ్చకు కన్నడ భాష కారణం. బుర్ఖాధరించి మహిళ ఆంగ్లంలో, హిందీలో భాషలో మాట్లాడగా.. మరో మహిళ కన్నడ అంటూ ఆమెపైకి ఫైర్ అయ్యింది. మరీ ఇక్కడ భాష రచ్చ ఎందుకు వచ్చిందో తెలీదు కానీ.. మొత్తంగా ఈ వీడియో మాత్రం నెట్టింట తెగ వైరల్గా మారింది.
