Written by - Harish Darla | Last Updated : Sep 15, 2025, 07:11 PM IST

First Night Video: శోభనం వీడియో ఇంటర్నెట్‌లో షేర్ చేసిన జంట..కెమెరా ముందే బరితెగించి ముద్దులు పెట్టుకుంటున్నారు..

Instagram First Night Video Viral: సోషల్ మీడియాలో ప్రస్తుతం ఉన్న కుర్రకారు లైక్స్, వ్యూస్ కోసం తెగ కష్టపడుతున్నారు. ఒక్కరోజులో ట్రెండ్ అయ్యేందుకు వికృత చేష్టలతో సర్కస్‌లు చేస్తున్నారు. ఉదయం లేచిన క్షణం నుంచి రాత్రి పడుకునే వరకు నాలుగు గోడల మధ్య జరిగే విషయాలను నలుగురితో పంచుకుంటూ విమర్శలు ఎదుర్కొంటున్నారు. 

ఇటీవల ఓ నవ దంపతులు "ఫస్ట్ నైట్ వీడియో" అనే వీడియో చేశారు. ఇప్పుడు అదే విధంగా మరో జంట "ఇదిగో మన ఫస్ట్ నైట్ వ్లాగ్" అనే వీడియోను షేర్ చేశారు. ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతుండగా, చూసిన నెటిజన్లు కామెంట్ల రూపంలో బండ బూతులు తిడుతున్నారు. 

వైరల్ గా మారిన వీడియో ప్రకారం.. నూతన వధూవరులు.. ఏకాంతంగా ముద్దులు పెట్టుకుంటున్నారు. వారు ముద్దులు పెట్టుకునే సన్నివేశాన్ని ఫొటోగ్రాఫర్లు, వీడియో గ్రాఫర్లు చిత్రీకరిస్తున్నారు. కానీ, వారిద్దరికి అప్పటికి పెళ్లి తంతు కూడా ముగియలేదు అనుకుంట. పెళ్లి తర్వాత నాలుగు గోడల మధ్య జరగాల్సిన కార్యాన్ని ఇలా బరితెగించి వీడియోలు చిత్రీకరిస్తున్నారు. 

వీడియో రికార్డు చేయడమే కాకుండా.. అలాంటి చెత్తను తరచూ సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేస్తున్నారు నేటితరం. ఇంటర్నెట్‌‌లో లైక్స్ కోసం బరితెగించి నాలుగు గోడల మధ్య జరగాల్సిన పనులు నెట్టింట పంచుతున్నారు. ఫస్ట్ నైట్ కు సంబంధించిన వీడియోను సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేయాల్సిన పని ఏంటని నెటిజన్లు ప్రశ్నిస్తున్నారు. 

ఈ వీడియో చూసిన మరిన్ని నెటిజన్లు వారిద్దరినీ తిట్టుకుంటున్నారు. ఒకప్పుడు ప్రైవేట్‌గా ఉన్న ఇలాంటివి ఇప్పుడు పబ్లిక్ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌గా మారాయి. మన దేశానికి, పశ్చిమ దేశాలకు మధ్య సాంస్కృతిక భేదాలు ఉన్నాయని వారు మర్చిపోతున్నారు. ఒకరు వ్యాఖ్యానించగా, నేటితరం యువత లైక్‌ల కోసం పిచ్చిగా తిరుగుతున్నారని మరొకరు అన్నారు. 

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

