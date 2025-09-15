Instagram First Night Video Viral: సోషల్ మీడియాలో ప్రస్తుతం ఉన్న కుర్రకారు లైక్స్, వ్యూస్ కోసం తెగ కష్టపడుతున్నారు. ఒక్కరోజులో ట్రెండ్ అయ్యేందుకు వికృత చేష్టలతో సర్కస్లు చేస్తున్నారు. ఉదయం లేచిన క్షణం నుంచి రాత్రి పడుకునే వరకు నాలుగు గోడల మధ్య జరిగే విషయాలను నలుగురితో పంచుకుంటూ విమర్శలు ఎదుర్కొంటున్నారు.
ఇటీవల ఓ నవ దంపతులు "ఫస్ట్ నైట్ వీడియో" అనే వీడియో చేశారు. ఇప్పుడు అదే విధంగా మరో జంట "ఇదిగో మన ఫస్ట్ నైట్ వ్లాగ్" అనే వీడియోను షేర్ చేశారు. ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతుండగా, చూసిన నెటిజన్లు కామెంట్ల రూపంలో బండ బూతులు తిడుతున్నారు.
వైరల్ గా మారిన వీడియో ప్రకారం.. నూతన వధూవరులు.. ఏకాంతంగా ముద్దులు పెట్టుకుంటున్నారు. వారు ముద్దులు పెట్టుకునే సన్నివేశాన్ని ఫొటోగ్రాఫర్లు, వీడియో గ్రాఫర్లు చిత్రీకరిస్తున్నారు. కానీ, వారిద్దరికి అప్పటికి పెళ్లి తంతు కూడా ముగియలేదు అనుకుంట. పెళ్లి తర్వాత నాలుగు గోడల మధ్య జరగాల్సిన కార్యాన్ని ఇలా బరితెగించి వీడియోలు చిత్రీకరిస్తున్నారు.
వీడియో రికార్డు చేయడమే కాకుండా.. అలాంటి చెత్తను తరచూ సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేస్తున్నారు నేటితరం. ఇంటర్నెట్లో లైక్స్ కోసం బరితెగించి నాలుగు గోడల మధ్య జరగాల్సిన పనులు నెట్టింట పంచుతున్నారు. ఫస్ట్ నైట్ కు సంబంధించిన వీడియోను సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేయాల్సిన పని ఏంటని నెటిజన్లు ప్రశ్నిస్తున్నారు.
I don't know why people are going mad over this? It is their own life, own choices, own way of public simply of love.. For all they want, they can allow vlogging of their suhag raat also.. Why should others do moral policing? pic.twitter.com/vxyQhaKDU9
— Keh Ke Peheno (@coolfunnytshirt) September 14, 2025
ఈ వీడియో చూసిన మరిన్ని నెటిజన్లు వారిద్దరినీ తిట్టుకుంటున్నారు. ఒకప్పుడు ప్రైవేట్గా ఉన్న ఇలాంటివి ఇప్పుడు పబ్లిక్ ఎంటర్టైన్మెంట్గా మారాయి. మన దేశానికి, పశ్చిమ దేశాలకు మధ్య సాంస్కృతిక భేదాలు ఉన్నాయని వారు మర్చిపోతున్నారు. ఒకరు వ్యాఖ్యానించగా, నేటితరం యువత లైక్ల కోసం పిచ్చిగా తిరుగుతున్నారని మరొకరు అన్నారు.
