  • Telugu News
  • సోషల్
  • Snake Video: వీటి డ్రామాకు ఆస్కార్ పక్కా.!. పాము ఎదురుపడగానే కప్ప, చేప ఏంచేశాయో తెలుసా..?.. వీడియో వైరల్..

Snake Video: వీటి డ్రామాకు ఆస్కార్ పక్కా.!. పాము ఎదురుపడగానే కప్ప, చేప ఏంచేశాయో తెలుసా..?.. వీడియో వైరల్..

Cobra Snake Video: అడవిలో నీటిలో చేప ముందుకు ఒక్కసారిగా పాము ఎదురు పడింది. దీంతో అది తన బుర్రను వాడింది. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారింది. దీనిపై నెటిజన్లు ఫన్నీగా కామెంట్లు చేస్తున్నారు.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Oct 16, 2025, 07:43 AM IST
  • పాము ముందే చేప, కప్ప డ్రామాలు..
  • వీడియో వైరల్..

Snake Video: వీటి డ్రామాకు ఆస్కార్ పక్కా.!. పాము ఎదురుపడగానే కప్ప, చేప ఏంచేశాయో తెలుసా..?.. వీడియో వైరల్..

Fish and frog acting like died Infront of cobra snake ai video: సోషల్ మీడియాలో ఇటీవల రకరకాల వీడియోలు వైరల్ అవుతున్నాయి. అసలు కొన్ని వీడియోలు నిజమైనవో లేదా ఆర్టిఫిషియల్ వో అస్సలు తెలియడంలేదు. మొత్తంగా కొంతమంది ఇటీవల ఏఐ జనరేటేడ్ వీడియోలు కూడా తెగ వైరల్ చేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా పాములకు చెందిన వీడియోలల్లో ఏఐ వీడియోలు సైతం ఇటీవల నెట్టింట సందడి చేస్తున్నారు.

ఈ మధ్యన ఒక అడవిలో ఒక నాగుపాము చూస్తుంగానే నాగినిలా మారిపోతుంది. ఈవీడియో బాగా వైరల్ అయ్యింది. ఇది ఏఐ వీడియో అని తెలియని వారు నిజం అనుకుని పప్పులో కాలువేశారు. ఇక తాజాగా.. నీటిలో  చేప, కప్ప వెళ్తున్నాయి. ఇంతలో వాటికి ఎదురుగా ఒక పాము వచ్చింది. దీంతో అవి తమ టాలెంట్ ను ఉపయోగించి ఫన్నీగా ప్రవర్తించాయి.

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sarita shakya (@ram_kesh)

ఈ వీడియో వైరల్గా మారింది. ప్రస్తుతం వైరల్ అవుతున్న వీడియోలో అడవిలో చిన్న సరస్సు ఉంది.  దానిలో చేపలు, కప్పలు ఉన్నాయి. పాములకు కప్పలు, చేపలు మంచి ఇష్టమైన ఫుడ్. అయితే.. నీటిలో చేప తమదారిలో తాను పోతుండగా.. ఒక్కసారిగా పాము ఎదురు పడింది. దీంతో చేపకు గుండె ఆగినంతపనైంది.

వెంటనే అది కాస్త తన బుర్రను వాడింది. చేప చనిపోయినట్లు వెల్లకిలా తిరిగిపోయింది. దీంతో ఆ పాము కాస్త చేప చనిపోయిందని భావిస్తుందని దాని ప్లాన్. చనిపోయిన వాటిని తినేందుకు పాములు ఇష్టపడవంట. ఇక ఇంతలో అదే మార్గంలో కప్ప కూడా వచ్చింది. అది కూడా సేమ్ మెథడ్ ఫాలో అయ్యింది.

 చనిపోయినట్లు యాక్ట్ చేసింది. దీంతో పాము బారి నుంచి ఒకవైపు కప్ప, మరోకవైపు చేప చనిపోయినట్లు నటించాయి. ఆ తర్వాత పాము అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోయింది. అయితే.. ఇది ఏఐ వీడియో అని స్పష్టంగా తెలుస్తొంది.

Read more: Video Viral: ఓర్నాయనో.. లైవ్ లోనే రెచ్చిపోయిన జడ్జీ.. మహిళతో ముద్దులు.. వీడియో వైరల్..

కానీ కొంతమంది ఇది నిజమనుకుని పప్పులో కాలేస్తున్నారు. కానీ మరికొంత మంది మాత్రం వీడియో భలే ఫన్నీగా ఉందని దీన్ని సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా చేస్తున్నారు.

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

