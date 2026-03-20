Fish Viral Video: మందు కొట్టిన చేప.. నెట్టింట వైరల్ అవుతున్న వింత వీడియో!

Fish Drinking Alcohol Video Watch Now: సోషల్ మీడియా పుణ్యమా అని రోజుకు ఒక వింత వార్త వెలుగులోకి వస్తోంది. సాధారణంగా మనుషులు మద్యం సేవించడం మనం అప్పుడప్పుడు సోషల్ మీడియాలో లేదా నిజజీవితంలో చూస్తూ ఉంటా. కానీ ఎప్పుడైనా ఒక చేప చిల్ అవుతూ మద్యం తాగడం చూశారా? వినడానికి వింతగా ఉన్నప్పటికీ.. ప్రస్తుతం దీనికి సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో తెగ హల్చల్ చేస్తోంది. అంతేకాదండోయ్ ఈ వీడియో చూసిన సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు సైతం ఆశ్చర్యానికి గురవుతున్నారు.
వైరల్ అవుతున్న వీడియోలు ఒక యువతి సరదాగా సోషల్ మీడియాలో రీల్ పోస్ట్ చేసేందుకు చేసిన ఓ పని ఇప్పుడు చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఆ యువతి చేతిలో ఒక ప్లాస్టిక్ గ్లాస్లో మద్యం ఉండటమే కాకుండా మరో చేతిలో ఒక పెద్ద చేప ఉండడం మీరు చూడొచ్చు. ఆశ్చర్యమేంటంటే.. ఆ చేపకు తన చేతిలో ఉన్న మందు గ్లాసుతో నోట్లో కొద్దికొద్దిగా మందు పోసింది.. అయితే, ఆ చేప కూడా ఏమాత్రం భయం లేకుండా నోరు తెరిచి.. చాలా నెమ్మదిగా మందు తాగడం గమనించవచ్చు. అంతేకాకుండా ఆ చేప ఎంతో ఇష్టంగా మద్యాన్ని తాగడం మీరు ఈ వీడియోలో స్పష్టంగా చూడవచ్చు..
అయితే, ఆ యువతి గ్లాసులో ఉన్న మధ్యాన్ని ఆపకుండా నెమ్మదిగా చేప నోట్లో పోయడం మీరు గమనించవచ్చు.. ఆ గ్లాసులో ఉన్న మందు అయిపోయేంతవరకు చేప నోరు తెరుస్తూనే ఉంది. అంతేకాకుండా ఎంతో ఇష్టంగానే మద్యం తాగుతూనే కనిపించింది. అయితే, ఈ వీడియో చూసిన సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు ఆశ్చర్యపోతున్నారు.. ఏంటి ఈ చేపకు కూడా మందు అలవాటు ఉందా అంటూ.. కొంతమంది సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు కామెంట్లు చేస్తున్నారు..
ఈ వీడియో పోస్ట్ చేసిన రోజుల వ్యవధిలోనే విపరీతంగా వైరల్ అయింది. ఈ వీడియో చూసిన చాలామంది ఫన్నీ కామెంట్ చేస్తూ వస్తున్నారు.. బహుశా ఆ చేపకు వీకెండ్ పార్టీ మూడు వచ్చిందేమో అని కొంతమంది కామెంట్ చేస్తే.. మనుషులకే కాదు జంతువులకు కూడా కిక్కు కావాలా అంటూ మరికొంతమంది ఫన్నీగా కామెంట్లు చేస్తూ వస్తున్నారు. అయితే ఇది చూసిన జంతు ప్రేమికులు మాత్రం తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇలాంటి జీవులకు హానికరమైన మద్యం పోయడం అస్సలు సరికాదని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఏది ఏమైనా ఇప్పుడు మాత్రం ఈ వీడియో ఊహించని స్థాయిలో వైరల్ గా మారింది..
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook