  Five Headed Snake Video: నాగలోకం నుంచి దిగొచ్చిన ఐదుతలల నాగు పాము.. ఓళ్లు గగుర్పొడిచే వీడియో..

Five Headed Snake Video: నాగలోకం నుంచి దిగొచ్చిన ఐదుతలల నాగు పాము.. ఓళ్లు గగుర్పొడిచే వీడియో..

Snake video: ఐదు తలల నాగు పామును చూసి అక్కడున్న వారంతా ఆశ్చర్యపోతున్నారు. ఈ వీడియో వైరల్గా మారింది.  దీనిపై కొంత  మంది ట్రోల్స్ చేస్తున్నారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Oct 21, 2025, 02:54 PM IST
Five Headed Snake Video: నాగలోకం నుంచి దిగొచ్చిన ఐదుతలల నాగు పాము.. ఓళ్లు గగుర్పొడిచే వీడియో..

Five headed Rare cobra snake ai Video goes viral: ఇటీవల కాలంలో సోషల్ మీడియాలో డైలీ వందల కొద్ది వీడియోలు వైరల్ అవుతున్నాయి. వీటిలో ఏది నిజమో. ఏది ఫెక్ వీడియోలో కూడా అర్థంకాని సిట్యువేషన్ ఏర్పడింది.  కొంత మంది ఆర్టిఫిషియల్ టెక్నాలజీ, డీప్ ఫెక్ టెక్నాలజీని వాడుకుని ఫెక్ వీడియోలను క్రియేట్ చేస్తున్నారు. వాటిని వైరల్ చేస్తున్నారు.

కొంత మంది ఈ వీడియోలు నిజం అనుకుని షాక్ అవుతున్నార.  ఇటీవల నెట్టింట పాముల వీడియోలకు ఫుల్ క్రేజ్ పెరిగింది. నెటిజన్లు పాముల వీడియోలుచూసేందుకు ఎక్కువగా ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం ఐదుతలల శేష నాగుపాము వీడియో వైరల్ గా మారింది.

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Anmol Bohra (@anmolbohraa)

అడవులు, చెట్లు ఎక్కువగా ఉంటే అక్కడ పాములు ఉంటాయి. ఎలుకలు ఉన్న చోట కూడా కోబ్రాలు ఆవాసం చేస్తాయి. అయితే.. ఒక ఇంట్లో నుంచి ఐదుతలల నాగుపాము బైటకు వచ్చింది. దీన్ని చూసిన వారంతా షాక్ కు గురయ్యారు.

వెంటనే చుట్టుపక్కల వారు ఐదుతలల పామును చూసేందుకు ఎగబడ్డారు. అది పడగ విప్పీ కాటు వేసేందుకు రెడీ అయిపోయింది. దాన్ని అక్కడున్న వారు వీడియోలు తీస్తు అక్కడే ఉండిపోయారు. కానీ పాము పడగ విప్పి చాలా సేపు అక్కడే ఉండిపోయింది. కానీ ఎవరికి కూడా హనీ తలపెట్టలేదు. ఈ వీడియో వైరల్గా మారింది.

Read more: Snake Video: బాప్ రే.. పొలంలో ప్రత్యక్షమైన అరుదైన నీలంరంగు నాగు పాము.. వీడియో వైరల్..

దీన్ని చూసిన కొంత మంది నెటిజన్లు నిజమనుకుని భక్తితో దండం పెట్టుకుంటున్నారు. మరికొంత మంది ఐదుతలల పాములు ఏంటీ.. చెవిలో వెర్రీ పుష్పం ఏమైన ఉందా...?.. అది ఏఐ వీడియో అంటూ క్లారిటీ ఇస్తున్నారు. మొత్తంగా ఈవీడియో మాత్రం నెట్టింట తెగ హల్ చల్ చేస్తుంది.

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

