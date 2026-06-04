/Sheshnag Video: నిజంగానే భూమిపైకి శేషనాగు వచ్చిందా? రేర్ వీడియో..

Five-Headed Cobra Video Watch: ఇంటర్నెట్, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటిలిజెన్సీ యుగంలో రోజుకు ఒక వింతైన ఆశ్చర్యం కలిగించే వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో ప్రత్యక్షమవుతూనే ఉంటాయి. తాజాగా ఒక అరుదైన పాముకు సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియా వినియోగదారులను విపరీతంగా ఆకర్షిస్తోంది. సాధారణంగా మనం పురాణాల్లో, సినిమాల్లో మాత్రమే చూసే ఐదు పడగల శేషనాగు నిజజీవితంలో దర్శనం ఇచ్చిందంటూ.. ఒక వీడియో సోషల్ మీడియాలో ఊహించని స్థాయిలో వైరల్ అవుతూ వస్తోంది. ఈ వీడియోను చూసిన సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు ఆశ్చర్యపోతున్నారు..
భారీ సంఖ్యలో తరలివచ్చిన భక్తులు..
వైరల్ అవుతున్న వీడియోలు ఒక భారీ నాగుపాము ఒకచోట స్థిరంగా ఉండడం మీరు చూడొచ్చు.. ఆ పాము ఒక్కసారిగా తన ఐదు పడగలను విప్పి నిలబడటం కనిపిస్తుంది. ఈ అద్భుతమైన దృశ్యాన్ని చూసేందుకు స్థానికులతో పాటు చుట్టుపక్కల ఉన్న ప్రజలు భారీ సంఖ్యలో తరలివచ్చారు.. కొందరు ఈ సమయంలో భయాందోళనకు గురవ్యగా.. మరికొందరు మాత్రం దీన్ని ఒక దైవ శక్తితో కూడిన వింత అరుదైన పాముగా భావిస్తున్నారు.. సాక్షాత్తు ఆ లక్ష్మీనారాయణ కొలువై ఉండే శేషనాగే భూమిపైకి వచ్చిందంటూ అక్కడికి వచ్చిన భక్తులు దండాలు పెట్టడంతో పాటు హారతులు పట్టడం కూడా ఈ వీడియోలో కనిపిస్తూ ఉంది. ఈ అరుదైన దృశ్యాలు చూసిన వారంతా ఆశ్చర్యపోతున్నారు..
ఇది దైవలీలనా?
అయితే, ఈ వీడియో పై సోషల్ మీడియా వినియోగదారుల నుంచి భిన్నమైన స్పందనలు వస్తున్నాయి. ఒక వర్గం ప్రజలు ఇది దైవలీల అని నమ్ముతుండగా.. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంపై అవగాహన ఉన్న చాలామంది సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు మాత్రం దీన్ని కొట్టి పారేస్తూ ఉన్నారు.. ప్రస్తుత కాలంలో అందుబాటులోకి వచ్చిన ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటిలిజెన్సీ లేదా అధునాతన వీడియో ఎడిటింగ్, గ్రాఫిక్స్ టూల్స్ను ఉపయోగించి ఈ వీడియోని సృష్టించారని కామెంట్లు పెడుతూ వస్తున్నారు..
ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటిలిజెన్సీ ఉపయోగించారా?
సాధారణ పాము వీడియోలు తీసుకొని.. దానికి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటిలిజెన్సీ సాంకేతికతతో ఐదు పడగలు ఉన్నట్లుగా ఎడిటింగ్ చేస్తున్నారని.. కొంతమంది సాంకేతిక తెలిసిన నిపుణులు చెబుతూ వస్తున్నారు. ప్రజల భక్తితో పాటు నమ్మకాలను ఆసరాగా చేసుకుని వ్యూస్ కోసం కొందరు ఇలాంటి తప్పుడు ప్రచారాలు చేస్తున్నారని.. ఇలా చేయడం సరికాదని పలువురు సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు సైతం హెచ్చరిస్తున్నారు.. ప్రకృతిలో రెండు తలలో ఉండటం అనేది జన్యుపరమైన లోపం అయినప్పటికీ.. కానీ ఒక పాము కు ఐదు తలలు లేదా ఆరు తలలు ఉండడం అనేది సైన్స్ పరంగా అసాధ్యం.. కాబట్టి ఇలాంటి వీడియోలను నమ్మి మోసపోవద్దని.. మూడో నమ్మకాలను ప్రోత్సహించవద్దని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.