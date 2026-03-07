Five snakes found inside bed room ac unit in Thiruvananthapuram: దేశమంతట ఒక్కసారిగా ఉష్ణోగ్రతలు పెరిగిపోయాయి. అసలు ఇంట్లో నుంచి బైటకు వెళ్లాలంటేనే జనాలు భయపడిపోతున్నారు. మార్చి మొదటి వారంలోనే భానుడు చుక్కలు చూపిస్తున్నాడు. అత్యవసరం అయితే తప్ప బైటకు రావొద్దని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో ఇటీవల పాములు అడవుల నుంచి ఎక్కువగా జనావాసాల్లోకి వస్తున్నాయి. అవి వెలుతులులేని, చల్లగా ఉండే ప్రదేశాల్లో ఉండేందుకు ఎక్కువగా ఇష్టపడతాయి. వాహనాల పైప్ లలో, బూట్లలో, వాహనాల్లో డిక్కిల్లో పాములు దాక్కుని ఉంటాయి. ఇలాంటి ఘటనలను తరచుగా చూస్తుంటాం.
అయితే కేరళలోని తిరువనంతపురంలో ఒక విచిత్రమైన ఘటన చోటు చేసుకుంది. స్థానికంగా శ్రీకార్యం అనే ప్రాంతంలో ఒక టెకీ మాధవ్ జె పనీకర్ తన ఇంట్లో ఏసీ లో నుంచి బుస్ బుస్ అంటూ చప్పుళ్లు రావడంతో వెంటనే పాములు కావచ్చని అనుమానంతో స్నేక్ టీమ్ కు సమాచారం అందించాడు.
తిరువనంపురంలో మాధవ్ జె పనీకర్ ఇంట్లో బెడ్ రూమ్ లో ఏసీ యూనిట్ ఉంది. దీని నుంచి విచిత్రమైన శబ్దాలు రావడంతో పాముఉందని అనుమానం పడ్డాడు. వెంటనే స్నేక్ సొసైటీకీ సమాచారం ఇచ్చాడు. రంగంలోకి దిగిన స్నేక్ సభ్యులు ఆ యూనిట్ ను ఓపెన్ చేశారు. దానిలో ఐదు పాముల్ని కనుగొన్నారు. అవి బుసలు కొడుతున్నాయి. దాదాపు నాలుగు గంటల పాటు కష్టపడి పాముల్ని పట్టుకున్నాడు.
ఒక పాము మాత్రం ఏసీ యూనిట్ లో దూరిపోయి చుక్కలు చూపించింది. చాలా కష్టపడి దాన్ని కూడా పట్టుకున్నారు. అయితే.. వారి ఇంటి పక్కల చాలా చెట్లు ఉంటాయి. బహుషా అక్కడి నుంచి పాములు కిటికి గుండా ఏసీ యూనిట్ లోకి దూరి ఉంటాయని భావిస్తున్నారు.
ఇక్కడ ట్విస్ట్ ఏంటంటే అవి విషపూరీమైన సర్పాలు కాదు. కానీ అవి కాటేస్తే మంట ఉంటుంది. మొత్తంగా ఏసీలో ఐదు పాములువెళ్లి దాక్కుని కూర్చువడం ఏంటని అక్కడి వారు నోరెళ్ల బెడుతున్నారు. పాముల్ని పట్టుకొవడంతో ఆ ఇంటి వాళ్ల ఊపిరిపీల్చుకున్నారు. ఈ వీడియో నెట్టింట వైరల్గా మారింది.