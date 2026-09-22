Florida Woman Romance News: ఇంట్లో తరచుగా చిన్న చిన్న వస్తువులతో పాటు డబ్బులు కనిపించకుండా పోతున్నాయని ఆ ఇంటి యజమాని దొంగను రెడ్ హ్యాండెడ్గా పట్టుకోవాలని CCTV కెమెరాలు ఏర్పాటు చేయడం సాధారణం. ఇదే తరహాలో అమెరికాలోని ఫ్లోరిడా రాష్ట్రానికి సంబంధించిన ఓ వ్యక్తి కూడా చేశాడు.. కానీ తన భార్యకు మాత్రం ఈ కెమెరా పెడుతున్నారని చెప్పలేదు.. అయితే, కెమెరా రికార్డింగ్లు చూసిన తర్వాత ఆయనకు ఎదురైన ఛేదు అనుభవం ఆతడిని తీవ్ర దిగ్భ్రాంతికి గురిచేసింది. చిల్లర నాణేల దొంగతనం మాట పక్కనపెట్టి.. తన భార్య చేసిన వికృత చేష్టలు చూసి అతను షాక్ అయిపోయాడు.. ఎందుకు షాక్ అయ్యాడో తెలిస్తే మీరు కూడా తప్పకుండా ఆశ్చర్యపోవడం ఖాయం..
ఫ్లోరిడాలోని షార్లెట్ కౌంటీకి సంబంధించిన ఎరిక్ నంబర్డోర్ అనే వ్యక్తి.. ఇంట్లోని చిల్లర డబ్బా నుంచి కొంతకాలంగా డబ్బులు మాయమవుతుండటాన్ని గుర్తించారు. ఇంట్లోని ఎవరు ఆ చిల్లర తీసుకెళ్తున్నారో? కనిపెట్టేందుకు పడకగదిలో CCTv కెమెరాను పెట్టాడు. అయితే, ఈ విషయం తన భార్యకు చెప్పలేదు.. అయితే, కొన్ని రోజుల తర్వాత.. ఫుటేజ్ను పరిశీలించగా.. అతడి భార్య మాలియా ఎలిజబెత్ నంబర్డోర్ (38), ఇంట్లోని పెంపుడు కుక్కతో రోజు రొమాన్స్ చేస్తూ కనిపించింది. అంతేకాకుండా ఆ కుక్కను లైంగిక అవసరాలకు కూడా వినియోగించినట్లు ఆ కెమెరాలో రికార్డ్ అయ్యింది.
ఆ వీడియోను చూసి తీవ్ర ఆందోళనకు గురైన భర్త.. వెంటనే ల్యాప్టాప్లోని డిజిటల్ ఆధారాలను స్థానిక పోలీసులకు పంపిచారు.. షార్లెట్ కౌంటీ షెరీఫ్ పోలీస్ స్టేషన్ అధికారులు ఈ ఘటనపై వెంటనే స్పందించింది. వీడియో రికార్డింగులను పరిశీలించిన డిటెక్టివ్లు.. అందులో ఉన్న మహిళ కుక్కతో రొమాన్స్ చేయడమే కాకుండా లైంగికంగా వాడుతున్నట్లు ఆధారాలు లభించడంతో సెప్టెంబర్ 15న మాలియా ఎలిజబెత్ను అదుపులోకి తీసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది..
విచారణలో నిందితురాలు ఆ వీడియోలో ఉన్నది తానేనని.. ఆ జంతువు తమ పెంపుడు కుక్కేనని ఒప్పుకోవడంతో పోలీసులు సైతం ఆశ్చర్యానికి గురైనట్లు తెలుస్తోంది.. అయితే, కుక్కతో లైంగికంగా ఎలాంటి పనులు చేయలేదని.. ఆ మహిళ చెప్పేందుకు ఎంతగానో ప్రయత్నం చేసింది. కానీ వీడియోలో రికార్డైన దృశ్యాలకు.. ఆమె చెబుతున్న సమాధానాలకు ఏమాత్రం పొంతన లేకపోవడంతో అధికారులు కేసు నమోదు చేశారు. ఫ్లోరిడా చట్టాల ప్రకారం.. మూగజీవాలతో లైంగిక చర్యలకు పాల్పడటం తీవ్రమైన నేరం కావడంతో ఆమెపై కఠిన సెక్షన్ల కింద కేసులు నమోదు చేసి.. జైలుకు తరలించిన్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు.. అయితే, ఈ ఘటన జరిగి చాలా రోజులవుతున్న సోషల్ మీడియాలో మాత్రం దీనికి సంబంధించిన పోస్టులు ఇప్పుడు వైరల్గా మారాయి..
ఇది కూడా చదవండి..: చుట్టూ జనం.. మధ్యలో భయంతో వణికిన యువకుడు.. స్నేహితురాలు చేసిన పని వైరల్!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook ..