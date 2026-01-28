English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Flying Snake: గాలిలో తేలియాడే వింత పాము..రెక్కలు లేకున్నా 100 అడుగుల దూరం ఎలా ఎగురుతుందో తెలుసా?

Flying Snake Facts: ప్రకృతి ఒడిలో ఎన్నో వింతలు, విశేషాలు ఉంటాయి. అందులో ఒకటి 'ఎగిరే పాము' (Flying Snake). పాములకు రెక్కలు ఉండవు కదా.. మరి ఇవి ఎలా ఎగురుతాయి? ఇవి నిజంగా విషపూరితమైనవా? అనే ఆసక్తికర విషయాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Jan 28, 2026, 07:36 PM IST

Flying Snake Facts: ప్రకృతి ఒడిలో ఎన్నో వింతలు, విశేషాలు ఉంటాయి. అందులో ఒకటి 'ఎగిరే పాము' (Flying Snake). పాములకు రెక్కలు ఉండవు కదా.. మరి ఇవి ఎలా ఎగురుతాయి? ఇవి నిజంగా విషపూరితమైనవా? అనే ఆసక్తికర విషయాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. సాధారణంగా పాములు నేలపై పాకడం లేదా నీళ్లలో ఈదడం చూస్తుంటాం. కానీ దక్షిణ, ఆగ్నేయాసియాలోని దట్టమైన అటవీ ప్రాంతాల్లో గాలిలో ప్రయాణించే పాములు కనిపిస్తాయి.

ఇవి నిజంగా ఎగురుతాయా?
వాస్తవానికి ఈ పాములకు పక్షుల్లా రెక్కలు ఉండవు. ఇవి ఒక చెట్టు పైనుంచి మరో చెట్టుకు గాలిలో 'గ్లైడ్' (Glide) అవుతాయి. అంటే గాలిలో తేలుతూ దూకుతాయి కాబట్టి వీటిని ఎగిరే పాములు అని పిలుస్తారు.

ఎగిరే టెక్నిక్ ఏంటి?
ఈ పాములు గాలిలో ప్రయాణించే విధానం శాస్త్రవేత్తలనే ఆశ్చర్యపరుస్తుంది. చెట్టు కొమ్మ చివరకు రాగానే, ఇవి తమ పక్కటెముకలను వెడల్పుగా చేసి శరీరాన్ని చదునుగా మార్చుకుంటాయి. దూకడానికి ముందు శరీరాన్ని 'J' ఆకారంలో వంచి, ఒక్కసారిగా విల్లులా ముందుకు ఉరుకుతాయి.

గాలిలో ఉన్నప్పుడు ఇవి ఈత కొట్టినట్లుగా అటు ఇటు ఊగుతూ (S-shape లో) దిశను మార్చుకుంటాయి. ఇలా ఇవి ఏకంగా 100 అడుగుల (30 మీటర్లు) దూరం వరకు ప్రయాణించగలవు.

ఇవి విషపూరితమైనవా?
చాలామంది ఈ పాములను చూసి భయపడతారు. కానీ నిజానికి మనుషులకు ప్రమాదం లేదు. ఈ పాములు విషపూరితమైనవి కావు. ఇవి చాలా ప్రశాంతమైన స్వభావాన్ని కలిగి ఉంటాయి. ఇవి చిన్న బల్లులు, కప్పలు, పక్షులను వేటాడుతాయి.

ఎక్కడ కనిపిస్తాయి?
ఇవి ఎక్కువగా చెట్లపైనే నివసిస్తాయి. అరుదుగా మాత్రమే నేలపైకి వస్తాయి. ఇవి ఎగిరే ఉడుతల కంటే చాలా నేర్పుగా గాలిలో ప్రయాణించగలవని పరిశోధనలు చెబుతున్నాయి. ప్రస్తుతం వీటికి సంబంధించిన వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో నెటిజన్లను విపరీతంగా ఆకట్టుకుంటున్నాయి.

ఎగిరే పాములు ప్రకృతి సృష్టించిన ఒక అద్భుతమైన ఇంజనీరింగ్ అద్భుతం. ఇవి మనుషులకు హాని చేయవు కాబట్టి వీటిని చూసి భయపడాల్సిన అవసరం లేదు.

Also Read: Telangana PRC: ఉద్యోగులకు షాకింగ్ న్యూస్..పీఆర్సీ అమలుపై ఆశలు గల్లంతు..ఎప్పటికి వచ్చే?!

Also Read: Shambhavi Pathak: అజిత్ పవార్ విమాన ప్రమాదం..కాక్‌పిట్‌లో పైలట్స్ చివరి మాటలు..అసలేం జరిగిందంటే?

 

