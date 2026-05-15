/Snakes Facts: పాము సడెన్ గా మీకు ఎదురైందా..?..ఈ ఒక్క పనిచేస్తే కోబ్రా కాటు వేయకుండా వచ్చిన దారిలోనే పరార్..!.

Snake attack facts and Escaping tricks: ఇటీవల పాములు పుట్టలో ఉండకుండా ఎక్కువగా జనావాసాల్లోకి వస్తున్నాయి. అందుకే బెడ్ ల కింద,బూట్లలో, కిచెన్ లలో, సజ్జల కింద కోబ్రాలు దాక్కుని ఉంటున్నాయి. అంతే కాకుండా పొలంలోనికి వెళ్లే రైతన్నలు కూడా తరచుగా పాముల కాటుకు గురౌతుంటారు. అయితే.. పాములు మనకు అనుకొకుండా ఎదురైనప్పుడు కొన్ని చిట్కాలు పాటిస్తే వాటి నుంచి తప్పించుకొవచ్చు. కోబ్రాలు ఎదురైనప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. అంతే కాకుండా మనం నడుస్తున్నప్పుడు భూమి నుంచి కొన్ని తరంగాలు ప్రసరిస్తాయి. వీటిని పాములు గుర్తిస్తాయి.
ఆ ప్రదేశం నుంచి చాలా వరకు పాములు ఉండకుండా పారిపోతాయి. కానీ కొన్ని అరుదైన సమయాల్లో మాత్రమే కోబ్రాలు మనకు ఎదురౌతాయి. అవేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం. పాములు మనకు ఎదురైనప్పుడు వెంటనే దాని కళ్లలోకి మాత్రం అస్సలు చూడకూడదంట. కోబ్రాలు మన కదలికల్ని, మన శరీరం కదలికల్ని గుర్తిస్తాయంట. నెమ్మదిగా డైరెక్ట్ గా పామును చూడకుండా ఒకవైపు నుంచి జాగ్రత్తగా చూసి అక్కడి నుంచి తప్పించుకొవాలి.
గాబరా పడవద్దని, ఇలా చేస్తే పాము కాటుకు గురయ్యే చాన్స్ ఎక్కువగా ఉంటుందని చెప్తారు. పాములు చాలా వరకు విషపూరిమైనవి ఉంటాయి. కొన్ని మాత్రం విషపూరితంగా ఉంటాయి. కోబ్రాలు ఎదురయ్యాక దాని దిక్కు చూడకుండా నెలకు మూడు సార్లు కాలితో కొడితే ఆ శబ్దం నుంచివెలువడే తరంగాలు తాకిడి అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోతాయి. ఇలా పాము ఎదురైతే ఈ టిప్స్ పాటిస్తే బైటపడవచ్చు.
ఇక పాము కాటు వేస్తే దాన్ని గుర్తించాలి. వెంటనే ఆస్పత్రికి వెళ్లాలి. కాటు వేసిన భాగం నుంచి రక్తంను నోటి నుంచి తీయడం, ఆ భాగంపైన కట్టుకట్టడం వంటి పనులు చేయకూడదు. కోపంలో కాటు వేసిన పాముపై దాడి చేయడం, దాన్ని కొరకడం, గాయపర్చడం వంటి వాటికి సైతం దూరంగా ఉండాలి.
