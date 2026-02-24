English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tiger Attack: పెద్దపులి మీకు ఎదురైందా..?.. టెన్షన్ పడకుండా ఈ పనిచేయండి.. ఫారెస్ట్ అధికారులు చెప్పిన రహస్యాలు..

Tiger Attack: పెద్దపులి మీకు ఎదురైందా..?.. టెన్షన్ పడకుండా ఈ పనిచేయండి.. ఫారెస్ట్ అధికారులు చెప్పిన రహస్యాలు..

Tiger hulchul in both telugu states: నార్మల్ గా ఫారెస్ట్ అధికారులకు వారి ట్రైనింగ్ లో భాగంగా ఇచ్చే పలు సూచనలను అధికారులు వెల్లడించారు. ముఖ్యంగా పెద్దపులి, చిరుతలు ఎదురైతే ఏవిధంగా తప్పించుకొవాలో చెప్పారు.   

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Feb 24, 2026, 07:05 PM IST
  • పెద్దపులుల దాడులు నుంచి తప్పించుకునే మార్గాలు..
  • కీలక సూచనలు..

Tiger Attack: పెద్దపులి మీకు ఎదురైందా..?.. టెన్షన్ పడకుండా ఈ పనిచేయండి.. ఫారెస్ట్ అధికారులు చెప్పిన రహస్యాలు..

Forest officials key advice on how to escape from tiger attack: ఇటీవల రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కూడా పెద్ద పులి టెన్షన్ లు కంటి మీద కునుకులేకుండా చేస్తుంది.అడవుల్లో నుంచి తరచుగా పెద్దపులులు,చిరుతలు జనావాసాల్లోకి వస్తున్నాయి. కొన్నిసార్లు మూగజీవాల్ని మరికొన్ని రాత్రిపూట జనావాసాలపై దాడులుచేసి దొరికిన వారిపై దాడులు చేసిచంపుతున్నారు. ఈ క్రమంలో ఫారెస్ట్ అధికారులు చిరుతలు,పెద్దపులులు ఎదురైతే ఏవిధంగా ప్రవర్తించాలో పలు జాగ్రత్తలు చెప్పారు. 

పెద్దపులి ఎదురైతే ఏంచేయాలి..

మనం సింగిల్ గా వెళ్తున్నప్పుడు సడెన్ గా పెద్దపులి ఎదురైతే వెంటనే దాని కళ్లలో కళ్లు పెట్టి చూడకూడదు. సైడ్ నుంచి దాని కదలికల్ని గమనించాలి. వీపు మాత్రంఅస్సలు చూపించకూడదు. పరిగెత్తడానికి ప్రయత్నించకూడదు. మెల్లగా  దాని కదలికల్ని గమనించి మన చేతికి అందుబాటులో ఒకవేళ ఏదైన పెద్ద కర్ర లేదా మనచేతిలో పట్టుకుంటే పెద్దదిగా కన్పించే విధంగా ఏదైన వస్తువు ఉంటే తీసుకొవాలి. దాన్ని పదే పదే పైకి ఎత్తి గట్టిగా అరవాలి. పులులు, చిరుతలు తమకన్నా ఎదురుగా ఉన్న జీవులు ఎత్తుగా ఉంటే వాటిపై దాడులు చేసేందుకు సాహాసం చేయవు. ఈ విధంగా దాన్ని డైవర్ట్ చేసి దాన్ని  దాడి  నుంచి తప్పించుకొవచ్చని ఫారెస్ట్ అధికారులు చెప్పారు.

ఏంచేయకూడదు..

చాలా మందిపులి ఎదురైతే వెంటనే గట్టిగా కేకలు పెడుతూ అక్కడి నుంచి పారిపోయేందుకు ప్రయత్నిస్తారు. పరుగులుపెడ్తారు. ఈ సమయంలో అది తన వేటగా భావించి పరిగెడుతుంటే మరింత వేగంగా వచ్చి దాడి చేస్తుంది. అందుకు కొంచెం సమయస్పూర్తితో మన టెన్షన్ ను కంట్రోల్ చేసుకుని పులికి వీపు చూపించకుండా దానికి రివర్స్ లో మనం ధైర్యంగా ఉన్నట్లు ఉండి, దాని కన్నా పెద్దగా పైకి చేతులు ఎత్తి నిలబడి, కర్రలను పైకి ఎత్తి పట్టుకొవాలి.

Read more: Tiger Scare in Polavaram: పోలవరం ఏజెన్సీలో మళ్లీ పెద్దపులి కలకలం.. ప్రజలకు అధికారులు సూచనలు..

ఈ జాగ్రత్తలు పాటిస్తే పెద్ద పులులు లేదా చిరుతల బారి నుంచి బైటపడవచ్చని ఫారెస్ట్ అధికారులు చెప్తున్నారు. మరోవైపు పులుల సంచారం నేపథ్యంలో రాత్రిపూట లేదా పొలాల్లో పనిచేసేవారుగుంపులు, గుంపులుగా వెళ్లాలని అటవీ శాఖ అధికారులు చెప్తున్నారు. అదే విధంగా తప్పకుండా చేతిలో పొడగాటి కర్రను తీసుకొని వెళ్లాలని సూచిస్తున్నారు.

 

