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Viral Video: బ్యాంకు మేనేజర్‌ చెంప చెళ్లుమనిపించిన మాజీ సీఎం మనవరాలు

Kayalvizhi Alagiri Slapped To SBI Manager About Building Lift Issue: మాజీ ముఖ్యమంత్రి మనవరాలు బ్యాంకులో హల్‌చల్‌ చేశారు. ఓ విషయంలో తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసిన ఆమె బ్యాంకు మేనేజర్‌ చెంప చెళ్లుమనిపించారు. ఈ వీడియో తీవ్ర సంచలనం రేపగా.. పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. ఈ సంఘటనకు సంబంధించిన వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jul 26, 2026, 04:37 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 04:44 PM IST
Viral Video: బ్యాంకు మేనేజర్‌ చెంప చెళ్లుమనిపించిన మాజీ సీఎం మనవరాలు
Image Credit: Kayalvizhi Alagiri Slapped Video (Source: Zee Telugu News)

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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