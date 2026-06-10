/Nagamani Video: వామ్మె.. నాగమణికి నాలుగు నాగుపాముల పహారా.. వీడియో ఇదే..

Nagamani Viral Video Watch: పురాణాలతో పాటు జానపద కథల్లో మనం ఎంతో ఆసక్తిగా విన్న నాగమణి గురించి చర్చ ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో మళ్లీ ఊపందుకుంది. అత్యంత అరుదైన, పవిత్రమైన నాగమణిని పోలిన ఒక వస్తువుకు.. నాలుగు ప్రమాదకరమైన నాగుపాములు చుట్టూ ముట్టి రక్షణగా నిలిచినట్లు ఉన్న దృశ్యాలు సోషల్ మీడియాలో నెటిజన్లను విపరీతంగా ఆకర్షిస్తూ వస్తున్నాయి. ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారిన ఈ వింత దృశ్యం చూసి చాలామంది ఆశ్చర్యపోతూ ఉన్నారు. కొంతమంది అయితే ఈ వీడియో చూసి ఆ నాలుగు పాములు నిజమైన నాగమణికి కాపలాక ఉన్నాయా.? లేదా ఇది ఫేక్ వీడియోనా అని కామెంట్లు చేస్తూ వస్తున్నారు..
పురాణాల్లో నాగమణి విశిష్టత..
మన పురాణాల ప్రకారం.. నాగమణి అనేది కేవలం కొన్ని వందల ఏళ్ల వయస్సున్న విశిష్టమైన సర్పాల తల భాగంలో మాత్రమే పెరుగుతుందని నమ్ముతూ ఉంటారు.. పూర్వకాలంలో ఈ మనీని కేవలం చక్రవర్తులతో పాటు రాజులు మాత్రమే ధరించే వారని కథలు ఉన్నాయి.. నాగమణి ధరించిన వారికి ఊహించని విజయాలు దక్కుతాయని.. సకల ఐశ్వర్యాలు కలుగుతాయని.. ఎలాంటి ప్రాణాపాయం జరగదని నాటి ప్రజల బలమైన నమ్మకం.. ఈ నేపథ్యంలోనే తాజాగా వైరల్ అవుతున్న వీడియోలో వెలుగులు చిమ్ముతున్న ఒక మని చుట్టూ నాలుగు నాగు పాములు పడగవిప్పి పహార కాస్తున్నట్లు కనిపించడం తీవ్ర ఆసక్తిని రేకెత్తిస్తోంది.
3D గ్రాఫిక్స్?
ఇప్పుడు వైరల్ అవుతున్న వీడియో పై సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు భిన్నంగా స్పందిస్తున్నారు. కొందరు దీనిని దైవిక శక్తులకు నిదర్శనం అని నమ్ముతుండగా.. మెజారిటీ సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు మాత్రం ఇదంతా ఫేక్ అని కొట్టి పారేస్తున్నారు.. ప్రస్తుతం అందుబాటులో ఉన్న అధునాతన ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్సీ టూల్స్ లేదా 3dడీ గ్రాఫిక్స్ సహాయంతో ఈ వీడియోను తయారు చేశారని సాధారణ పాముల వీడియోలకు డిజిటల్ లైటింగ్ తో కూడిన మణిని జోడించి.. ప్రజలను భ్రమల్లోకి నెడుతున్నారని కొంతమంది టెక్నాలజీ తెలిసిన నిపుణులు చెబుతున్నారు..
సైన్స్ చెబుతుంది ఇదే..
జీవశాస్త్ర నిపుణులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. పాములు తలపై ఎలాంటి మణులు లేదా రత్నాలు పెరగవని.. పాము తలభాగం పై ఉండే చర్మం లేదా ఎముకల నిర్మాణం సాధారణ జంతువుల లాగే ఉంటుందని.. కేవలం సోషల్ మీడియాలో వ్యూస్తో పాటు లైకుల కోసం కొందరు ఇలాంటి గ్రాఫిక్స్ వీడియోలను సృష్టించి తప్పుడు ప్రచారం చేస్తున్నారని చెబుతున్నారు. కాబట్టి ఇలాంటి మూఢనమ్మకాలను నమ్మి ప్రజలు మోసపోవద్దని నిపుణులు హెచ్చరిస్తూ వస్తున్నారు.. సాధారణంగా ఆర్టిఫిషియన్ ఇంటిలిజెన్సీ వచ్చిన తర్వాత ఇలాంటి వీడియోల సంఖ్య పెరుగుతూ వస్తోందని వారు చెబుతూ ఉన్నారు..
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.