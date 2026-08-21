Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /సోషల్
  • / Snake Video: బాప్ రే... కాటు వేసేందుకు కాచుకుని చూస్తున్న ఖతర్నాక్ పాములు.!. షాకింగ్ వీడియో..

Snake Video: బాప్ రే... కాటు వేసేందుకు కాచుకుని చూస్తున్న ఖతర్నాక్ పాములు.!. షాకింగ్ వీడియో..

Cobra rare video: నాలుగు కొడె నాగులు కాటు వేసేందుకు రెడీగా ఉన్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో అవి కోపంతో బుసలు కొడుతున్నాయి.ఈ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Aug 21, 2026, 01:44 PM IST|Updated: Aug 21, 2026, 01:44 PM IST
Snake Video: బాప్ రే... కాటు వేసేందుకు కాచుకుని చూస్తున్న ఖతర్నాక్ పాములు.!. షాకింగ్ వీడియో..
Image Credit: snakevideo(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Snake Video: బాప్ రే... కాటు వేసేందుకు కాచుకుని చూస్తున్న ఖతర్నాక్ పాములు.!. షాకింగ్ వీడియో..
2
3
4
5