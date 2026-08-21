/ Snake Video: బాప్ రే... కాటు వేసేందుకు కాచుకుని చూస్తున్న ఖతర్నాక్ పాములు.!. షాకింగ్ వీడియో..

Snake rare video viral: సోషల్ మీడియాలో నిత్యం పాముల వీడియోలు వైరల్ గా మారుతుంటాయి. కొన్ని వీడియోలు చూస్తుంటే ఆశ్చర్యకరంగా ఉంటాయి. మరికొన్ని వీడియోలు చూస్తే షాక్ కు గురిచేస్తాయి. ఈ నేపథ్యంలో పాములు ఇటీవల అడవులు, పుట్టల్లో నుంచి జనావాసాల్లోకి ఎక్కువగా వస్తున్నాయి. అందుకే పంట పొలాల్లో పనులు చేసే వారు జాగ్రత్తగా ఉండాలని పెద్దలు సూచిస్తున్నారు.
ముఖ్యంగా రాత్రి పూట చెరువులు, దట్టంగా చెట్లు ఉన్న చోట్లలో సంచరించేవారు ఎక్కువగా పాముల కాటుకు గురౌతున్నారు. ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం దట్టమైన చెట్ల మధ్యలో కొన్ని పాములు బైటపడ్డాయి. ఈ వీడియో వైరల్గా మారింది.
ఏకంగా ఒక మట్టితో చేసిన గుంతలో నాలుగు పాములు బైటపడ్డాయి. అవి చాలా కోపంతో బుసలు కొడుతూ రచ్చ చేస్తున్నాయి. ఇంతలో అక్కడున్న వారు కొంత మంది పాముల్ని గుర్తించారు. ఆతర్వాత వెంటనే స్నేక్ క్యాచర్ లకు సమాచారం ఇచ్చారు. అక్కడకు చేరుకున్న స్నేక్ క్యాచర్ పాముల్ని పట్టుకునేందుకు ప్రయత్నించాడు. కానీ అవి బుసలు కొడుతూ వారిపైన దాడికి దిగాయి.
కోబ్రాలు చాలా కోపంతో పడగ విప్పి పలుమార్లు బుసలు కొట్టాయి. ఏ మాత్రం అజాగ్రత్తగా ఉన్న వాటి కాటుకు గురి కావాల్సిందే . మొత్తంగా కోబ్రాల్ని స్నేక్ క్యాచర్ ఎంతో చాకచక్యంగా పట్టుకున్నాడు.
ఆ తర్వాత దగ్గరలో ఉన్న అడవిలో వదిలేశారు. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్ గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు. బాబోయ్.. పాములు ఏంట్రా ఇంత డెంజర్ గా ఉన్నాయని నెటిజన్లు కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.