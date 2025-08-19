Video Viral: ఆడు మగాడ్రా బుజ్జా.!. ఒకే బైక్ మీద ముగ్గురు లేడీస్.. అది కూడా అలా కూర్చుండబెట్టి మరీ..!.. వీడియో వైరల్..

Four takes ride on single motor bike trending video: ఇటీవల కాలంలో బైక్ ల మీద నలుగురు, ఐదుగురు, ఆరుగురు ఇలా రిస్క్ చేస్తు బైక్ మీద జర్నీలు చేస్తున్నారు. కొంత మంది కావాలని బైక్ మీద చాలా మందిని కూర్చుండబెట్టుకుని మరీ ప్రయాణిస్తుంటారు. అయితే.. చాలా మంది బైక్ ల మీద జర్నీలు చేసేటప్పుడు మహిళలతో కాస్తంత రిస్క్ ఉంటుంది. టూసైడ్ లో కాళ్లు పెట్టుకుని కూర్చుంటే కొంత మందికి ఇబ్బందిగా ఉండదు. కానీ వన్ సైడ్ కూర్చుంటే కొన్నిసార్లు బ్యాలెన్స్ అవుట్ అయ్యేప్రమాదం ఉంటుంది.
బైక్ మీద చాలా రేర్ గా ఇద్దరు మహిళలు బైకర్ వెనకాల కూర్చున్న ఘటనలను మనం చూస్తుంటాం. కానీ ప్రస్తుతం వైరల్ అవుతున్న వీడియోలో ఒక వ్యక్తి ఏకంగా ముగ్గురు మహిళల్ని అది కూడా ముగ్గురు కూడా వన్ సైడ్ కూర్చుని మరీ బైక్ మీద జర్నీ చేస్తున్నారు. ఒకరు వన్ సైడ్ కూర్చుంటేనే హ్యండిల్ కంట్రోల్ తప్పుతుందని దిగేవరకు టెన్షన్ పడిపోతుంటారు.
బైక్ హ్యాండిల్ ఎలా తిప్పుతాడు 🧐🤔🤔🧐.
మళ్ళా ఒకే కలర్ శారీస్ 🤣🤣🤣🤣🙏 pic.twitter.com/naRekySc2e
— Nani (@Ravanaroy) August 18, 2025
కానీ ఇతగాడు ముగ్గురు బొద్దుగా ఉన్న మహిళల్ని బైక్ మీద ఎక్కించుకుని మరీ వన్ సైడ్ కూర్చున్న కూడా ఏమాత్రం భయం లేకుండా బిందాస్ గా డ్రైవింగ్ చేస్తున్నాడు. వెనుకఇద్దరు, ముందర మరో మహిళను కూర్చుండ బెట్టుకున్నాడు. మరీ అతను హ్యండిల్ ను ఎలా తిప్పుతున్నాడో కూడా ఇక్కడ పెద్ద ట్విస్ట్ అని చెప్పవచ్చు. ఆ మహిళ చూస్తుంటే చాలా బొద్దుగా, నిండుగా ఉంది.
హ్యండిల్ ను కదిలిద్దామన్న అది కదులుతుందో లేదో అన్న డౌటానుమానం కల్గుతుంది. మొత్తంగా అతను మాత్రం ఏ మాత్రం భయంలేకుండా బిందాస్ గా చల్లగాలికి, బైక్ మీద ఆంటిలతో ఎంజాయ్ చేస్తు మరీ బైక్ మీదవెళ్తున్నాడు. ఈ ఘటనను కొంత మంది ఆయన వెనుకాల వస్తున్న వారు వీడియో తీసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయండంతో అది కాస్త వైరల్గా మారింది.
Read more: Video Viral: అసలు తగ్గెదెలా.. ఏపీలోను ఉచిత బస్సులో బూతులు తిట్టుకుంటూ మహిళల ఫైటింగ్.. వీడియో వైరల్..
దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు వామ్మో.. ఆడు మగాడ్రా బుజ్జా అంటూ ఫన్నీగా కామెంట్లు చేస్తున్నారు . పాపం. బైక్ కు నోరు లేదు లేకుండా కుయ్యో.. మోర్రొ అంటూ మోత్తుకునేదని మరికొంత మంది ఫన్నీగా కామెంట్లు చేస్తున్నారు.
