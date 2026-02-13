English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • సోషల్
  • Snakes Video: ఇదెక్కడి విడ్డూరం.. రోడ్డుమీద నాలుగు నాగుపాముల హల్ చల్.. వీడియో వైరల్..

Snakes Video: ఇదెక్కడి విడ్డూరం.. రోడ్డుమీద నాలుగు నాగుపాముల హల్ చల్.. వీడియో వైరల్..

Snakes fighting video: నాలుగు పాములు రోడ్డుమీదకు వచ్చాయి. అవి ఒకదానితో మరోకటి దాడులు చేసుకుంటున్నాయి.ఈ వీడియో వైరల్గా మారింది. దీన్నిచూసిన నెటిజన్లు బిత్తరపోతున్నారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Feb 13, 2026, 02:45 PM IST
  • రోడ్డు మీద పాముల కోట్లాట..
  • వీడియో వైరల్..

Trending Photos

Cumin Water: 11 రోజుల పాటు జీలకర్ర నీరు తాగితే కలిగే మైండ్ బ్లోయింగ్ లాభాలు ఇవే..!
5
Cumin Water
Cumin Water: 11 రోజుల పాటు జీలకర్ర నీరు తాగితే కలిగే మైండ్ బ్లోయింగ్ లాభాలు ఇవే..!
RailOne: రైల్వే ప్రయాణికులకు అలర్ట్.. UTS వద్దు, మార్చి 1లోపు RailOneకు షిఫ్ట్ అవ్వండి: ఇండియన్ రైల్వే
6
RailOne app
RailOne: రైల్వే ప్రయాణికులకు అలర్ట్.. UTS వద్దు, మార్చి 1లోపు RailOneకు షిఫ్ట్ అవ్వండి: ఇండియన్ రైల్వే
Daily Horoscope: ఆకస్మిక ధనలాభం.. పదోన్నతి యోగం! ఈరోజు ఎవరికి అదృష్టం కలిసొస్తుంది?
5
Daily Horoscope Today
Daily Horoscope: ఆకస్మిక ధనలాభం.. పదోన్నతి యోగం! ఈరోజు ఎవరికి అదృష్టం కలిసొస్తుంది?
Ram Charan Upasana: మెగా ఫ్యాన్స్‌కు సర్‌ప్రైజ్..రామ్ చరణ్ ఉపాసన కవల పిల్లల పేర్లు రివీల్..! అర్థం ఏంటో తెలుసా?
5
Ram Charan Twin Babies
Ram Charan Upasana: మెగా ఫ్యాన్స్‌కు సర్‌ప్రైజ్..రామ్ చరణ్ ఉపాసన కవల పిల్లల పేర్లు రివీల్..! అర్థం ఏంటో తెలుసా?
Snakes Video: ఇదెక్కడి విడ్డూరం.. రోడ్డుమీద నాలుగు నాగుపాముల హల్ చల్.. వీడియో వైరల్..

Four Venomous snakes fighting each other on Road ai Video: సోషల్ మీడియాలో పాముల వీడియోలు ఇటీవల బాగాట్రెండ్ అవుతున్నాయి. ఒకప్పుడు కోబ్రాలు కన్పిస్తే చాలా మంది భయంతో దూరంగా పారిపోయేవారు. కానీ ఇప్పుడు ట్రెండ్ మారింది. పాములను చూసి ఎవరు భయపడటంలేదు. పొరాపాటున పాములు కన్పిస్తే వెంటనే స్నేక్ సొసైటీ వారికి చెప్తున్నారు. కొంత మంది ఫోన్ లు తీసి వీడియోలు , ఫోటోలు తీస్తు వాటితో స్టంట్లకు దిగుతున్నారు. ఎక్కడ చూసిన కూడా వాటితో తెగ ఆడుకుంటున్నారు. సాధారణంగా పెద్దలు పాములకు ఆపద కల్గించకూడదని చెప్తారు. పొరపాటున వాటిని హనీ తలపెడితే కాలసర్పదోషాలు చుట్టుకుంటాయంటారు.

Add Zee News as a Preferred Source

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Amarjeet Rajak (@thearajak)

ఈ నేపథ్యంలో కోబ్రాల వీడియోలు నెట్టింట వైరల్గా మారాయి. గుబురుగా ఉండే చెట్లు, ఎలుకలు, కప్పలుగా ఉండే చోట పాములు నివాసం ఉంటాయి.  అయితే నాలుగు పాములు నడి రోడ్డు మీదకు వచ్చి ఫైటింగ్ కు దిగాయి.ఈ వీడియోవైరల్గా మారింది. దీనిలో నాలుగు పాములు ఒకదానితో మరోకటి గొడవకు దిగాయి. కాటు వేసుకుంటూ కోపంగా దాడులు చేసుకుంటున్నాయి.

ఈ వీడియో వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు అసలు ఇది నిజమైన వీడియోనా లేదా ఏఐనా అంటూ డౌటానుమానం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అసలు కోబ్రాలు ఇంత డెంజర్ గా కొట్టుకుంటాయా ?.. అంటూ ఆశ్చర్యపోతున్నారు. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో తెగహల్ చల్ చేస్తుంది.

Read more: Video Viral: రాంగ్ రూట్‌లో వచ్చిన వాహనదారుడు.. బామ్మ చేసిన పనికి నెటిజన్లు ఫిదా.. వీడియో వైరల్..

ఇటీవల సామాజిక మాధ్యమాలలో వైరల్ అవుతున్న వీడియోలలో ఏది నిజమైనదో లేదా మరేది ఫెక్ వీడియోనో కూడా అర్థం కావడంలేదు. ఈ విషయం తెలియని అమాయకులు మాత్రం బిత్తరపోతున్నారు.

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Snake Videocobra biteSnake Attackcobra snake biteFour snakes on road

Trending News