Snakes Video: ఇదెక్కడి విడ్డూరం.. రోడ్డుమీద నాలుగు నాగుపాముల హల్ చల్.. వీడియో వైరల్..

Four Venomous snakes fighting each other on Road ai Video: సోషల్ మీడియాలో పాముల వీడియోలు ఇటీవల బాగాట్రెండ్ అవుతున్నాయి. ఒకప్పుడు కోబ్రాలు కన్పిస్తే చాలా మంది భయంతో దూరంగా పారిపోయేవారు. కానీ ఇప్పుడు ట్రెండ్ మారింది. పాములను చూసి ఎవరు భయపడటంలేదు. పొరాపాటున పాములు కన్పిస్తే వెంటనే స్నేక్ సొసైటీ వారికి చెప్తున్నారు. కొంత మంది ఫోన్ లు తీసి వీడియోలు , ఫోటోలు తీస్తు వాటితో స్టంట్లకు దిగుతున్నారు. ఎక్కడ చూసిన కూడా వాటితో తెగ ఆడుకుంటున్నారు. సాధారణంగా పెద్దలు పాములకు ఆపద కల్గించకూడదని చెప్తారు. పొరపాటున వాటిని హనీ తలపెడితే కాలసర్పదోషాలు చుట్టుకుంటాయంటారు.
ఈ నేపథ్యంలో కోబ్రాల వీడియోలు నెట్టింట వైరల్గా మారాయి. గుబురుగా ఉండే చెట్లు, ఎలుకలు, కప్పలుగా ఉండే చోట పాములు నివాసం ఉంటాయి. అయితే నాలుగు పాములు నడి రోడ్డు మీదకు వచ్చి ఫైటింగ్ కు దిగాయి.ఈ వీడియోవైరల్గా మారింది. దీనిలో నాలుగు పాములు ఒకదానితో మరోకటి గొడవకు దిగాయి. కాటు వేసుకుంటూ కోపంగా దాడులు చేసుకుంటున్నాయి.
ఈ వీడియో వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు అసలు ఇది నిజమైన వీడియోనా లేదా ఏఐనా అంటూ డౌటానుమానం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అసలు కోబ్రాలు ఇంత డెంజర్ గా కొట్టుకుంటాయా ?.. అంటూ ఆశ్చర్యపోతున్నారు. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో తెగహల్ చల్ చేస్తుంది.
Read more: Video Viral: రాంగ్ రూట్లో వచ్చిన వాహనదారుడు.. బామ్మ చేసిన పనికి నెటిజన్లు ఫిదా.. వీడియో వైరల్..
ఇటీవల సామాజిక మాధ్యమాలలో వైరల్ అవుతున్న వీడియోలలో ఏది నిజమైనదో లేదా మరేది ఫెక్ వీడియోనో కూడా అర్థం కావడంలేదు. ఈ విషయం తెలియని అమాయకులు మాత్రం బిత్తరపోతున్నారు.