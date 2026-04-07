Snakes Video: ఓర్నాయనో.. చిమ్మ చీకట్లో నాలుగు నాగు పాముల సయ్యాటలు.. ఓళ్లు గగుర్పొడిచే వీడియో..

Four Venomous Snakes mating each other in forest rare video: పాములకు చెందిన వీడియోలు బాగా వైరల్ అవుతున్నాయి. నెటిజన్ కోబ్రాల వీడియోలను ఆసక్తిగా చూస్తున్నారు. అందుకే ఎక్కువగా ఎక్కడ పాముల కన్పించిన వెంటనే తమ ఫోన్లలో రికార్డు చేస్తున్నారు. ఇటీవల పాములు ఎక్కువగా జనావాసాల్లోకి వస్తున్నాయి. బూట్లలో, బెడ్ ల కింద, సోఫాల కింద, దిండుల్లో దాక్కుంటున్నాయి. కారు డీక్కిల్లో , సజ్జల మీద పాములు నక్కి ఉంటున్నాయి. ఏ మాత్రం నెగ్లీజెన్సీగా ఉన్న పాము కాటుకు గురౌతారు. అందుకు చీకటిలో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలంటారు. కోబ్రాలు నిరంతరం రాత్రి పూట వేటడతాయి.
ఈ క్రమంలో పాములు రాత్రిపూట బైటకు వెళ్లి రొమాన్స్ లు చేస్తాయి. ముఖ్యంగా ఆడపాములు వాటి శరీరంనుంచి కొన్ని రకాలు రసాయనాల్ని వదులుతాయి.వీటిని మగపాములు గుర్తిస్తాయంట . ఆడ తోడు కోసం అవి వెతుక్కుంటూ వస్తాయంట. అందుకే రాత్రి పూట కోబ్రాలు ఎక్కువగా బైటకు వచ్చి చెట్లలో సంచరిస్తాయి.
ప్రస్తుతం ఒక వీడియో బాగా వైరల్గా మారింది. దీనిలో నాలుగు పాములు చిమ్మని చీకట్లో సయ్యాటలు ఆడుతున్నాయి. అవి నాలుగు కూడా ఒకవైపు కాటు వేసుకుంటూ, మరోవైపు సయ్యాటలు ఆడుతున్నాయి. మరీ ఈ ఘటన ఎలా కెమెరాకు ఎలా చిక్కిందో కానీ మొత్తంగా ఈ వీడియో మాత్రం నెట్టింట వైరల్గా మారింది.
నాలుగు పాములు ఈవిధంగా మీటింగ్ కు కూర్చున్నాయా..?..ఈ రొమాన్స్ ఏంట్రా బాబు అంటూ నెటిజన్లుఫన్నీగా కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. మొత్తంగా కోబ్రాల వీడియో కాస్త నెట్టింట షేక్ చేస్తుంది. మరికొంత మంది మాత్రం ఆ సమయంలో పాములు చాలా కోపంగా ఉంటాయని వాటి జోలికి పొవద్దని చెప్తున్నారు.