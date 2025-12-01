English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • సోషల్
  • Video Viral: ఇదెక్కడి అరాచకం.. ప్రయాణికుడ్ని జుట్టుపట్టుకుని కొట్టిన మహిళ.. వీడియో వైరల్..

Video Viral: ఇదెక్కడి అరాచకం.. ప్రయాణికుడ్ని జుట్టుపట్టుకుని కొట్టిన మహిళ.. వీడియో వైరల్..

woman attacks on man in ap free bus: ఆర్టీసీ బస్సులో మహిళతో సీటు విషయంలో వాగ్వాదం జరిగింది. ఆమె ఏ మాత్రం వెనక్కు తగ్గకుండా ఫైటింగ్ కు దిగింది. ఈ వీడియో వైరల్గా మారింది.  దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Dec 1, 2025, 01:13 PM IST
  • ఉచిత బస్సులో మహిళ ఫైటింగ్..
  • వీడియో వైరల్..

Trending Photos

Star Hero: 50 ఏళ్ల వయసులో తండ్రి కాబోతున్న స్టార్ హీరో.. ఎవరో తెలుసా..?
5
randeep hooda
Star Hero: 50 ఏళ్ల వయసులో తండ్రి కాబోతున్న స్టార్ హీరో.. ఎవరో తెలుసా..?
Abhishek Sharma: కావ్య పాప ఫ్యాన్ బాయ్ సిక్సర్ల సునామీ.. కేవలం 32 బంతుల్లోనే సూపర్ సెంచరీ!
5
Abhishek Sharma Super Century
Abhishek Sharma: కావ్య పాప ఫ్యాన్ బాయ్ సిక్సర్ల సునామీ.. కేవలం 32 బంతుల్లోనే సూపర్ సెంచరీ!
Gold: పసిడి ప్రియులకు గుడ్ న్యూస్.. తులం బంగారం ధర కేవలం రూ. 60వేలు మాత్రమే.. ఎక్కడో తెలుసా?
6
gold price
Gold: పసిడి ప్రియులకు గుడ్ న్యూస్.. తులం బంగారం ధర కేవలం రూ. 60వేలు మాత్రమే.. ఎక్కడో తెలుసా?
Prabhas Marriage: హీరో ప్రభాస్‌, అనుష్కకు పెళ్లయ్యిందా? నెట్టింట్లో ఫొటోలు వైరల్
6
Prabhas
Prabhas Marriage: హీరో ప్రభాస్‌, అనుష్కకు పెళ్లయ్యిందా? నెట్టింట్లో ఫొటోలు వైరల్
Video Viral: ఇదెక్కడి అరాచకం.. ప్రయాణికుడ్ని జుట్టుపట్టుకుని కొట్టిన మహిళ.. వీడియో వైరల్..

woman and man fighting in running bus in Andhra Pradesh video:  ఇటీవల రెండు రాష్ట్రాల ప్రభుత్వాలు కూడా మహిళలకు ఉచిత బస్సు ప్రయాణంను అమలు చేస్తున్నాయి. దీన్ని ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకుని అమలు చేస్తున్నాయి. కానీ కొంత మంది మహిళల ప్రవర్తన మాత్రం దీన్ని పూర్తిగా అభాసుపాలు చేసేదిగా మారిందని చెప్పుకొవచ్చు. కొంత మంది అవసరం లేకున్న కూడా జర్నీలు చేస్తున్నారు. సీటు కోసం, స్టాప్ విషయంలో తరచుగా కండక్టర్ లు, డ్రైవర్ లతో గొడవలకు దిగుతున్నారు.

Add Zee News as a Preferred Source

ఇలాంటి ఘటనలు ఇటీవల మరీ ఎక్కువగా వెలుగులోకి వచ్చాయి. దీంతో ఈ ఉచిత బస్సును కొంతమంది మహిళలు కూడా వ్యతిరేకిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం ఏపీలో తుని-నర్సీపట్నం బస్సులో జరిగిన ఘటన నెట్టింట వైరల్గా మారింది.

 

 ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లోని తుని నుంచి నర్సీపట్నం వెళుతున్న ఆర్టీసీ బస్సులో సీటు విషయమై సాటి ప్రయాణికుడితో మహిళకు వాగ్వాదం జరిగింది. మహిళ తాను.. సీటులో కడ్చిఫ్ వేశానని మహిళ చెప్పింది. కానీ అతను తాను కూర్చున్నప్పుడు కడ్చీప్ లేదని చెప్పాడు. దీన్ని ఆమె విన్పించుకోలేదు. దీంతో ఇద్దరి మధ్య మాటా మాటా పెరిగింది.

మొత్తంగా..  ఆగ్రహానికి గురైన ఓ మహిళ, "మేము కర్చీఫ్ వేసిన సీట్లో ఎలా కూర్చుంటావంటూ అతడితో ఫైటింగ్ కు దిగింది. అంతే కాకుండా.. అతడ్ని జుట్టపట్టుకుని చావబాదింది. ఈ అనూహ్య పరిణామంతో అతడు నివ్వెరపోయాడు. తోటి ప్రయాణికులు ఆపిన కూడా ఆమె వెనక్కుతగ్గలేదు.

Read more: Gorilla Video: నా మొగుడితో నీకేం పని.!. యువతిని కోపంతో గుర్ఖాయించి చూస్తున్న ఆడ గొరిల్లా.. వీడియో వైరల్..

మొత్తంగా మహిళ, వ్యక్తి ఫైటింగ్ ను కొంత మంది వీడియో తీసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు. దీంతో అది కాస్త నెట్టింట వైరల్గా మారింది. మరీ ఇదెక్కడి విడ్డూరంరా నాయన.. మహిళతో మహిళలు ఫైటింగ్ రోటీన్ గా చూస్తుంటాం.. కానీ ఇక్కడ ప్రయాణికుడ్ని కొట్టడం ఏంటని నెటిజన్లు బిత్తరపోతున్నారు.

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

free bus effectAndhra Pradeshwoman fight in free buswoman assaults man in running busfree bus tragedy

Trending News