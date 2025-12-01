Video Viral: ఇదెక్కడి అరాచకం.. ప్రయాణికుడ్ని జుట్టుపట్టుకుని కొట్టిన మహిళ.. వీడియో వైరల్..

woman and man fighting in running bus in Andhra Pradesh video: ఇటీవల రెండు రాష్ట్రాల ప్రభుత్వాలు కూడా మహిళలకు ఉచిత బస్సు ప్రయాణంను అమలు చేస్తున్నాయి. దీన్ని ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకుని అమలు చేస్తున్నాయి. కానీ కొంత మంది మహిళల ప్రవర్తన మాత్రం దీన్ని పూర్తిగా అభాసుపాలు చేసేదిగా మారిందని చెప్పుకొవచ్చు. కొంత మంది అవసరం లేకున్న కూడా జర్నీలు చేస్తున్నారు. సీటు కోసం, స్టాప్ విషయంలో తరచుగా కండక్టర్ లు, డ్రైవర్ లతో గొడవలకు దిగుతున్నారు.
ఇలాంటి ఘటనలు ఇటీవల మరీ ఎక్కువగా వెలుగులోకి వచ్చాయి. దీంతో ఈ ఉచిత బస్సును కొంతమంది మహిళలు కూడా వ్యతిరేకిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం ఏపీలో తుని-నర్సీపట్నం బస్సులో జరిగిన ఘటన నెట్టింట వైరల్గా మారింది.
ఆర్టీసీ బస్సులో సీటు కోసం రగడ
ప్రయాణికుడి జుట్టుపట్టుకుని చితక బాధిన మహిళ
తుని-నర్సీపట్నం బస్సులో ఘటన
తాము కర్చీఫ్ వేసిన సీట్లో ఎలా కూర్చుంటావంటూ ప్రయాణికుడిపై దాడి
మహిళల దాడితో నివ్వెరపోయిన ప్రయాణికుడు pic.twitter.com/GAWbNYK2ZP
— Telugu Feed (@Telugufeedsite) November 30, 2025
ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లోని తుని నుంచి నర్సీపట్నం వెళుతున్న ఆర్టీసీ బస్సులో సీటు విషయమై సాటి ప్రయాణికుడితో మహిళకు వాగ్వాదం జరిగింది. మహిళ తాను.. సీటులో కడ్చిఫ్ వేశానని మహిళ చెప్పింది. కానీ అతను తాను కూర్చున్నప్పుడు కడ్చీప్ లేదని చెప్పాడు. దీన్ని ఆమె విన్పించుకోలేదు. దీంతో ఇద్దరి మధ్య మాటా మాటా పెరిగింది.
మొత్తంగా.. ఆగ్రహానికి గురైన ఓ మహిళ, "మేము కర్చీఫ్ వేసిన సీట్లో ఎలా కూర్చుంటావంటూ అతడితో ఫైటింగ్ కు దిగింది. అంతే కాకుండా.. అతడ్ని జుట్టపట్టుకుని చావబాదింది. ఈ అనూహ్య పరిణామంతో అతడు నివ్వెరపోయాడు. తోటి ప్రయాణికులు ఆపిన కూడా ఆమె వెనక్కుతగ్గలేదు.
మొత్తంగా మహిళ, వ్యక్తి ఫైటింగ్ ను కొంత మంది వీడియో తీసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు. దీంతో అది కాస్త నెట్టింట వైరల్గా మారింది. మరీ ఇదెక్కడి విడ్డూరంరా నాయన.. మహిళతో మహిళలు ఫైటింగ్ రోటీన్ గా చూస్తుంటాం.. కానీ ఇక్కడ ప్రయాణికుడ్ని కొట్టడం ఏంటని నెటిజన్లు బిత్తరపోతున్నారు.
