Video Viral: ఇదెక్కడి విడ్డూరం.. మా ఇంటి దగ్గర దించాల్సిందే.. ఉచిత బస్సులో మహిళ మంకుపట్టు.. వీడియో..

woman argument with tgsrtc bus driver video: ప్రస్తుతం రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలు సైతం ఉచిత బస్సు ప్రయాణం పథకంను అమలుచేస్తున్నాయి. అయితే.. తెలంగాణలో ఎలా అయితే ఫ్రీబస్సుల్లో కొంత మంది మహిళలు సీట్ల కోసం గొడవలు పడటం, కొట్టుకొవడం, అవసరంలేకున్న బస్సుల్లో జర్నీలు చేయడం వంటి ఘటనలు జరిగాయో ఏపీలో కూడా అచ్చం అలాంటి ఘటనలు జరుగుతున్నాయి.
ఇది ఫ్రీ బస్సే కదా మా ఇంటి దగ్గర దింపండి
మహిళ వాగ్వాదం pic.twitter.com/MQCIPFtY8G
— Telugu Scribe (@TeluguScribe) September 6, 2025
ఇంకా ఏపీలో బస్సులో రచ్చ ఒక అడుగు ముందే ఉందని చెప్పుకొవచ్చు. ఫ్రీబస్సుల్లో కొంత మంది మహిళలు అస్సలు తగ్గడం లేదు. తమకు సీటు దొరక్కపోతే అవతలి వారితో గొడవలకు దిగుతున్నారు. పొరపాటున వీరు ఆపుకున్న సీటులో ఇతరులు కూర్చుంటే వారిని చీల్చి చెండాడేస్తున్నారు. ఇలాంటి ఘటనలు ఇటీవల కాలంలో ఎక్కువగా వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. తాజాగా.. ఒక మహిళ బస్సులో తన ఇంటి దగ్గరకు తీసుకెళ్లి దించాలని ఆర్టీసీ అధికారులతో వాగ్వాదంకు దిగింది. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం వైరల్గా మారింది.
హైదరాబాద్ లో ఈ ఘటన చోటు చేసుకుంది. ఒక మహిళ ఉచిత బస్సులో ఎక్కింది. తన ఇంటికి తీసుకెళ్లి వదిలిపెట్టి రావాలని ఆర్టీసీ అధికారులతో వాగ్వాదంకు దిగింది. అంతే కాకుండా.. బస్సులో నుంచి దిగనని చెప్పింది.
మీ జేబులో నుంచి డీజీల్ పోయించడంలేదని చెప్పింది. అంతే కాకుండా మూసుకుని మరీ తనను ఇంటి దగ్గర వదిలి పెట్టి రావాలని వారితో గొడవలకు దిగింది. ఆమె చేసిన పనిని అక్కడున్న వారు వీడియో తీశారు. ఆమె మాత్రం తగ్గెదెలా అన్న విధంగా సిబ్బందితో వాగ్వాదంకు దిగింది. ఈ వీడియో వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు ఇదెక్కడి విడ్డూరం అంటూ ఫన్నీగా కామెంట్లు చేస్తున్నారు.
