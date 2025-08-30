English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Woman Fight in Free bus Video: ఎవర్కి పుట్టావ్ రా నువ్వు..?.. ఫ్రీ బస్సులో మగాడిపై మహిళ అరాచకం.. ఆ బూతులు మరోలెవల్.. వీడియో..

Woman Attacks on Man in Free bus Video: మహిళ సీటు కోసం ఆవేశంతో ఊగిపోయింది. బస్సులో మహిళ ప్రయాణికురాలితో మాత్రమే కాకుండా మరో వ్యక్తితో గొడవకు దిగింది.ఈ వీడియో వైరల్గా మారింది.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Aug 30, 2025, 03:09 PM IST
  • బస్సులో రెచ్చిపోయిన మహిళ..
  • వీడియో వైరల్..

Free bus Effect woman fight with man in Vizianagaram video: ఇటీవల ఏపీలో చంద్రబాబు నాయుడు ప్రభుత్వం ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా స్త్రీశక్తి పథకం కింద మహిళలకు ఉచితబస్సు ప్రయాణం పథకంను ప్రారంభించింది. ఈ క్రమంలో మహిళలకు లబ్ది చేకూర్చే దిశగా ఏపీ ప్రభుత్వం  ఈ పథకంను ఆగస్టు 15న ఏపీ వ్యాప్తంగా అమల్లోకి తీసుకొచ్చింది.

అయితే.. ఈ ఫ్రీ బస్సు జర్నీలో తెలంగాణలో ఎలా అయితే బస్సులో సీట్ల కోసం గొడవలు జరిగాయో. . ఏపీలో సైతం అచ్చం అదే మాదిరిగా గొడవలు జరుగుతున్నాయి. ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం ఒక వీడియో నెట్టింట తెగ వైరల్గా మారింది.  ఏపీలోని విజయనగరంలోఈ ఘటన చోటు చేసుకుంది. ఒక మహిళ కిటీకిలో నుంచి చున్నీ వేసింది. అప్పటికే ఆమె ఎక్కే వరకు మరో మహిళ ఆ సీటులో కూర్చుంది.

 

దీంతో ఆమెతో గొడవకు దిగింది. ఆమె జరక్కపోయే సరికి ఆమె ఒళ్లోనే కూర్చుంది. మరోవైపు పక్కన ఒక వ్యక్తి కూర్చున్నాడు. అతడితో కూడా గొడవ పెట్టుకుంది. వెంటనే సీటులో నుంచి లేవాలని ఫైర్ అయ్యింది. అతను వినకపోయేసరికి.. ఎవర్కి పుట్టావ్ నువ్వు అంటూ రెచ్చిపోయింది. అంతే కాకుండా.. నోటికొచ్చినట్లు బూతులు అన్ని తిట్టింది. చివరకు ఇద్దరు కడా ఒకరిపై మరోకరు చెప్పులతో దాడులు కూడా చేసుకున్నారు.

ఆమె బూతులు తిడుతుంటూ అక్కడున్నవారు షాక్ తో నోరెళ్ల బెట్టారు. మొత్తంగా చివరకు ఆమె పోరు పడలేక అతను అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోయాడు. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు. ఈ బూతులు ఏంట్రా నాయన అంటూ షాక్ అవుతున్నారు.

