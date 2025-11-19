Video Viral: వామ్మో.. కొట్టుకోవడం కాదు మావా.. కొరుక్కుంటూ ఫ్రీబస్సులో మహిళల హంగామా.. వీడియో వైరల్..

women fighting and biting each other in free bus video: ఏపీ, తెలంగాణ రాష్ట్రాల్లో ఉచిత బస్సు జర్నీ పథకంను రెండు రాష్ట్రాల ప్రభుత్వాలు ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకొచ్చాయి. కానీ కొంత మంది మహిళలు మాత్రం ఈ పథకాన్ని పూర్తిగా అభాసపాలు చేస్తున్నారు. అవసరం లేకున్న కూడా ఫ్రీబస్సులో జర్నీలు చేస్తున్నారు. అంతేకాకుండా.. బస్సులో సీటు కోసం గోడవలు చేస్తున్నారు. కొంత మంది ప్రతిచిన్న విషయానికి గొడవలు పెట్టుకుంటున్నారు. డ్రైవర్, కండక్టర్ , తోటి ప్రయాణికులతొ కూడా కొంత మంది మహిళలు వాగ్వాదంకు దిగుతున్నారు. దీంతో ఉచిత బస్సు జర్నీల్లో ప్రతిరోజు ఏదో ఒక గొడవలతో వార్తలలో ఉంటుంది.
ఈ నేపథ్యంలో ప్రస్తుతం దీనిపై సోషల్ మీడియాలో ఉచిత బస్సు పథకంపై పెద్ద ఎత్తున ట్రోల్స్ చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం ఫ్రీబస్సు జర్నీలో ఇద్దరుమహిళలు గొడవలకు దిగారు. అంతేకాకుండా బూతులు కూడా తిట్టుకుంటూ రచ్చ చేశారు. చుట్టుపక్కల ఉన్న వారు ఆపిన కూడా ఎవరు తగ్గడంలేదు.
ఒకరిపై మరోకరు పిడిగుద్దులు కురిపించుకుంటున్నారు. కొట్టుకుంటూ రచ్చ చేస్తున్నారు. యువతి కోపంలో మరో మహిళలను కోరికి తన ప్రతాపం చూపించింది. నోటికోచ్చినట్లు బూతులు తిట్టింది. ఆమె ఇంకా కోపంలో... ఈ యువతి జుట్టుపట్టుకుని మరీ ఘోరంగా కొట్టింది. మొత్తంగా ఫ్రీబస్సులో వీళ్లు కొట్టుకుంటూ హల్ చల్ చేశారు.
వీరి ఫైటింగ్ ను కొంత మంది వీడియో రికార్డు చేసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు. దీంతో అది కాస్త నెట్టింట వైరల్ గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు. మరీ ఇంత దిగజారారేంట్రా బాబోయ్.. అంటూఫన్నీగా కామెంట్లు చేస్తున్నారు.