English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • సోషల్
  • Video Viral: వామ్మో.. కొట్టుకోవడం కాదు మావా.. కొరుక్కుంటూ ఫ్రీబస్సులో మహిళల హంగామా.. వీడియో వైరల్..

Video Viral: వామ్మో.. కొట్టుకోవడం కాదు మావా.. కొరుక్కుంటూ ఫ్రీబస్సులో మహిళల హంగామా.. వీడియో వైరల్..

Women biting each other in free bus video: ఉచిత బస్సు  జర్నీలో మహిళలు కొట్టుకుంటున్నారు. బూతులు తిట్టుకుంటూ కొరుక్కుంటున్నారు.ఈ వీడియో వైరల్ మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Nov 19, 2025, 03:47 PM IST
  • ఉచిత బస్సులో మహిళల రచ్చ..
  • వీడియో వైరల్..

Trending Photos

Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు..ఈ రాశికి ఇబ్బందులు, వీరికి మాత్రం ఆర్థికంగా భారీ లాభం..
5
today horoscope november 19
Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు..ఈ రాశికి ఇబ్బందులు, వీరికి మాత్రం ఆర్థికంగా భారీ లాభం..
PM Kisan: రేపే పీఎం కిసాన్‌ రూ.2000 జమా.. లిస్ట్‌లో మీ పేరు ఉందా? ఇలా చెక్‌ చేసుకోండి..
5
PM Kisan status check
PM Kisan: రేపే పీఎం కిసాన్‌ రూ.2000 జమా.. లిస్ట్‌లో మీ పేరు ఉందా? ఇలా చెక్‌ చేసుకోండి..
Tomorrow Schools Holiday: పిల్లలు ఎంజాయ్ పండగో.. మళ్లీ రేపు అన్ని స్కూళ్లకు హలీడే.. ముందు జాగ్రత్తగా అధికారుల నిర్ణయం..?
6
school holiday news
Tomorrow Schools Holiday: పిల్లలు ఎంజాయ్ పండగో.. మళ్లీ రేపు అన్ని స్కూళ్లకు హలీడే.. ముందు జాగ్రత్తగా అధికారుల నిర్ణయం..?
Petrol Diesel Price Today( November 19): నేడు పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు ఎలా ఉన్నాయో తెలుసా..?
7
Petrol Diesel Price
Petrol Diesel Price Today( November 19): నేడు పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు ఎలా ఉన్నాయో తెలుసా..?
Video Viral: వామ్మో.. కొట్టుకోవడం కాదు మావా.. కొరుక్కుంటూ ఫ్రీబస్సులో మహిళల హంగామా.. వీడియో వైరల్..

women fighting and biting each other in free bus video: ఏపీ, తెలంగాణ రాష్ట్రాల్లో ఉచిత బస్సు జర్నీ పథకంను రెండు రాష్ట్రాల ప్రభుత్వాలు ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకొచ్చాయి. కానీ కొంత మంది మహిళలు మాత్రం ఈ పథకాన్ని పూర్తిగా అభాసపాలు చేస్తున్నారు. అవసరం లేకున్న కూడా ఫ్రీబస్సులో జర్నీలు చేస్తున్నారు. అంతేకాకుండా.. బస్సులో సీటు కోసం గోడవలు  చేస్తున్నారు. కొంత మంది ప్రతిచిన్న విషయానికి గొడవలు పెట్టుకుంటున్నారు.  డ్రైవర్, కండక్టర్ , తోటి ప్రయాణికులతొ కూడా కొంత మంది మహిళలు వాగ్వాదంకు దిగుతున్నారు. దీంతో ఉచిత బస్సు జర్నీల్లో ప్రతిరోజు ఏదో ఒక గొడవలతో వార్తలలో ఉంటుంది.

Add Zee News as a Preferred Source

 

ఈ నేపథ్యంలో ప్రస్తుతం దీనిపై సోషల్ మీడియాలో ఉచిత బస్సు పథకంపై పెద్ద ఎత్తున ట్రోల్స్ చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం ఫ్రీబస్సు జర్నీలో ఇద్దరుమహిళలు గొడవలకు దిగారు. అంతేకాకుండా బూతులు కూడా తిట్టుకుంటూ రచ్చ చేశారు. చుట్టుపక్కల ఉన్న వారు ఆపిన కూడా ఎవరు తగ్గడంలేదు.

ఒకరిపై మరోకరు పిడిగుద్దులు కురిపించుకుంటున్నారు. కొట్టుకుంటూ రచ్చ చేస్తున్నారు. యువతి కోపంలో మరో మహిళలను కోరికి తన ప్రతాపం చూపించింది. నోటికోచ్చినట్లు బూతులు తిట్టింది. ఆమె ఇంకా కోపంలో... ఈ యువతి జుట్టుపట్టుకుని మరీ ఘోరంగా కొట్టింది. మొత్తంగా  ఫ్రీబస్సులో వీళ్లు కొట్టుకుంటూ హల్ చల్ చేశారు.

Read more: Trinket Snake Video: ఇదెక్కడి మాస్ రా మావా.!. డ్యాన్స్ చేస్తూ బుసలు కొడుతున్న నాగుపాము.. అరుదైన వీడియో..

వీరి ఫైటింగ్ ను కొంత మంది వీడియో రికార్డు చేసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు. దీంతో అది కాస్త నెట్టింట వైరల్ గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు. మరీ ఇంత దిగజారారేంట్రా బాబోయ్.. అంటూఫన్నీగా కామెంట్లు చేస్తున్నారు.
 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

free bus effectVideo Viralwomen fighting videowoman fighting videofree bus tragedy

Trending News