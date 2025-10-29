English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Women fighting Video: వామ్మో.. బస్సులో చీరలు లాక్కుంటూ, బూతులు తిట్టుకుంటూ మహిళల ఫైటింగ్.. వీడియో వైరల్..

Free bus Effect in andhra pradesh:  మహిళలు బూతులు తిట్టుకుంటూ కొట్టుకుంటున్నారు. బస్సులో మిగత మహిళలు ఆపిన కూడా ఏ మాత్రం వెనక్కు తగ్గడంలేదు. ఈవీడియో వైరల్ గా మారింది. దీన్నిచూసిన నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు.   

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Oct 29, 2025, 05:01 PM IST
Women fighting Video: వామ్మో.. బస్సులో చీరలు లాక్కుంటూ, బూతులు తిట్టుకుంటూ మహిళల ఫైటింగ్.. వీడియో వైరల్..

women fighting in running bus Andhra pradesh video goes viral: రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలు ఉచిత బస్సు ప్రయాణంను ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకున్నాయి. దీనిలో భాగంగా ప్రభుత్వంపై ఒత్తిడి పెరిగిన కూడా ఎన్నికల్లో ఇచ్చిన హమీల మేరకు ఉచిత బస్ ప్రయాణంను అమలు చేస్తున్నాయి. మరోవైపు కొంత మంది మహిళలు ఈ ఉచిత బస్సు ప్రయాణంను పూర్తిగా మిస్ యూజ్ చేస్తున్నారు. కొంత మంది అవసరం లేకున్న ఫ్రీజర్నీలు చేస్తున్నారు.

ఇష్టమున్నట్లు జర్నీలు చేస్తు రచ్చ చేస్తున్నారు.. కొంత మంది  సీటు కోసం డ్రైవర్, కండక్టర్ లతో గొడవలకు దిగుతున్నారు. అంతేకాకుండా కొట్టుకొవడం కూడా చేస్తున్నారు. ఇలాంటి ఘటనలు ఇటీవల మరీ ఎక్కువగా మారాయి.

తాజాగా.. వైరల్ అవుతున్న వీడియోలో ఇద్దరు మహిళల మద్య గొడవ జరిగింది. మరీ వారిద్దరు సీటు కోసం గొడవలుపడ్డారో మరేంటో కానీ.. మొత్తంగా ఇద్దరు ఒకరిపై మరోకరు పిడిగుద్దులు కురిపించుకున్నారు. బస్సులో ఒకమహిళ కింద పడేసి మరో మహిళను చితక్కొట్టింది. దీంతో బస్ లో ఉన్న ప్రయాణికులు షాక్ అవుతున్నారు.

అయిన కూడా ఇద్దరు ఏమాత్రం వెనక్కు తగ్గడంలేదు. మొత్తంగా ఇద్దరు పిచ్చకొట్టుడు కొట్టుకున్నారు.ఈ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు నోరెళ్ల బెడుతున్నారు.
 

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

