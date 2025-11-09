English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Video Viral: వామ్మో.. రన్నింగ్ బస్సులో పొట్టు పొట్టు కొట్టుకుంటున్న మహిళలు..అసలు మ్యాటర్ ఏంటంటే..?.. వీడియో..

Free bus Effect Video: మహిళలు రన్నింగ్ బస్సులో అందరి ముందే కొట్టుకుంటున్నారు. ఎవరు కూడా వెనక్కు తగ్గడంలేదు.ఈ వీడియో వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు ఇదెక్కడి గోలరా అంటూ షాక్ అవుతున్నారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Nov 9, 2025, 04:03 PM IST
  • ఉచిత బస్సులొ కొట్టుకున్న మహిళలు..
  • వీడియో వైరల్..

Video Viral: వామ్మో.. రన్నింగ్ బస్సులో పొట్టు పొట్టు కొట్టుకుంటున్న మహిళలు..అసలు మ్యాటర్ ఏంటంటే..?.. వీడియో..

women fighting in running bus for seat controversy video: ప్రస్తుతం రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఉచిత బస్సు ప్రయాణంను మహిళలకు అమలు చేస్తున్నాయి. అయితే.. ఆయా ప్రభుత్వాలు ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా ఉచిత బస్ పథకంను అమలు చేస్తున్నాయి. కానీ కొంత మంది మహిళలు మాత్రం దీన్ని పూర్తిగా తప్పుగా వాడుకుంటున్నారు. అవసరం ఉన్నా లేకున్న కూడా ఫ్రీబస్సులో జర్నీలు చేస్తున్నారు. మొత్తంగా కొంత మంది ఇతరులతో వాగ్వాదం పెట్టుకుంటున్నారు.

చిన్న చిన్న విషయాలకు కొట్టుకుంటున్నారు. ఫ్రీ బస్సును తమ సొంత ప్రాపర్టీలా భావిస్తున్నారు. ఇలాంటి క్రమంలో ఇటీవల మహిళలు జుట్లు పట్టుకుని కొట్టుకున్న బోలేడు వీడియోలు నెట్టింట హల్ చేశాయి. తాజాగా.. మరొ వీడియో సోషల్ మీడియాలో ట్రెండింగ్ గా మారింది. దీనిలో రన్నింగ్ బస్ లో మహిళలు సీటు కోసం వాగ్వాదం చేసుకున్నారు.

అది కాస్త కొట్టుకొవడం వరకు వెళ్లింది. ఇధ్దరు కూడా ఏ మాత్రం తగ్గెదెలా అన్న విధంగా కొట్టుకుంటున్నారు.అక్కడున్న వారు చెప్పేందుకు చూసిన కూడా  ఇద్దరు ఏ మాత్రం వెనక్కు తగ్గడంలేదు.

Read more: Tiger Attacks Video: మనిషిని లాక్కెళ్లిన పెద్ద పులి..?.. నెట్టింట మరోట్విస్ట్.. షాకింగ్ వీడియో..

మొత్తంగా బస్సులొ అందరి ముందు జుట్టులు పట్టుకుని, చీరలు లాక్కుంటూ కొట్టుకున్నారు. బస్సులో ఉన్న కొంత మంది వీరి ఫైటింగ్ ను వీడియో తీశారు. ఆ తర్వాత సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయడంతో అదికాస్త వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు. 
 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

free bus effectVideo ViralWomen FightingRunning bussocial media

