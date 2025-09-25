Udumu Vs Cobra Video: ఉడుము, నాగుపాము ఎదురెదురు పడితే.. ఎలా ఉంటుందో తెలుసా? వీడియో ఇదే..

Udumu Vs Cobra Video Watch: సాధారణంగా ఇప్పటికీ పల్లె ప్రాంతాల్లో ఎక్కువగా ఉడుములు కనిపిస్తూ ఉంటాయి. ఇవి చూడడానికి పెద్ద బల్లి లాంటి ఆకారాన్ని పోలి ఉంటాయి. అందుకే చాలామంది వీటి పిల్లలను చూసి బల్లులుగా భావిస్తూ ఉంటారు. నిజానికి వీటి వల్ల ఎలాంటి ప్రమాదం లేకపోయినప్పటికీ.. చాలామంది ఇవి ఎదురుపడితే అరిష్టంగా భావిస్తూ ఉంటారు. కొంతమంది అయితే వీటిని వేటాడి కాల్చుకొని కూడా తింటూ ఉంటారు. ఇదిలా ఉంటే.. అడవుల్లో ఆహార కుర్తా ఏర్పడడం కారణంగా ఉడుములు ఎక్కువగా ఇళ్లలోకి వచ్చి తిరుగుతున్నాయి. ఎక్కువగా అడవి పరివాహక ప్రాంతాల్లో కనిపిస్తూ ఉన్నాయి. ఉడుములు ఏ ఇతర జీవులకు హాని కలిగించవు. అలాగే పాములకు ఎదురుపడిన వాటిని ఏమనవు.. దీనికి నిదర్శనమే సోషల్ మీడియాలో ఓ వీడియో.. ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న ఓ వీడియోలు పాము ముంగిస ఒకదానికొకటి ఎదురుగా ఎదురుగా ఉండడం అందరిని ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తుంది.
వీడియోకి సంబంధించిన వివరాల్లోకి వెళ్తే.. మొదట పాముతో పాటు ముంగిస ఒకదానికొకటి ఎదురుగా ఉండడం మీరు చూడొచ్చు. ఈ వీడియోలో పాము ముందుకు ముంగిస వచ్చి.. కోరలు చాచడం మీరు చూడొచ్చు. ఇలా రెండు ఒకదానికొకటి ఎదురు అయ్యాయి. అయితే, ఈ సమయంలో పాము ముంగిస దాడి చేసుకోకపోవడం అందరిని ఆశ్చర్యపరిచింది. సాధారణంగా వీటి రెండిటి మధ్య ఉన్న స్నేహపూర్వక సంబంధమే దాడికి దారి తీయలేదని కొంతమంది వన్యప్రాణి సంరక్షకులు చెబుతున్నారు. అయితే ఇప్పుడు ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియోనే సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతూ వస్తోంది.
Also Read: King Cobra Laying Eggs Video: నోట్లో నుంచి గుడ్డు పెట్టిన పాము.. వీడియో చూస్తే షాక్ అవుతారు!
ఈ వీడియోను BroMak Fishing అనే ఛానెల్లో నుంచి పోస్ట్ చేశారు. ఇప్పటివరకు ఈ వీడియోను 40 ఒకవేల మందికిపైగా వీక్షించినట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా 61 మంది ఈ వీడియోను లైక్ చేశారు. అయితే, ఈ వీడియోని చూసిన చాలామంది సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు ఈ రెండింటి మధ్య స్నేహపూర్వక సంబంధము ఉందని... అందుకే ఇవి రెండు దాడికి దిగలేదని వారు అంటున్నారు. ఏది ఏమైనా ఇలాంటి వీడియోలు చూసినప్పుడు జంతువులు, సరిస్కృపాల మధ్య ఉన్న ప్రేమ గుర్తొస్తుంది.
