/Snake VS Frog Video: ఇదేనెమో కలికాలం.. పాముకు చుక్కలు చూపిస్తున్న కప్ప.. వీడియో వైరల్..

Frog attack on snake Video: సోషల్ మీడియాలో నిత్యం కుప్పలు తెప్పలుగా వీడియోలు వైరల్గా మారుతున్నాయి. ముఖ్యంగా కోబ్రాల వీడియోలు ఎక్కువగా సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతుంటాయి. నెటిజన్లు కూడా వీటిని చూసేందుకు ఎక్కువగా ఆసక్తిని చూపిస్తుంటారు. సాధారణంగా పాములకు కప్పలు, ఎలుకలు ఫెవరెట్ ఫుడ్. వీటిని తినేందుకు ఎక్కువగా ఇష్టపడుతాయి. ఎక్కడ దొరికిన కూడా అవి అస్సలు వదలిపెట్టవు. అందుకు ఇంట్లో లేదా చుట్టుపక్కల పాములు, కప్పలు ఉండకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకొవాలని నిపుణులు చెబుతారు.
చాలా వరకు పాములు కప్పల్ని ఎక్కువగా తింటుంటాయి. పొరపాటున దాని ముందు కప్ప వచ్చిందంటే చాలా దాని నోట్లో ఆహారం కావాల్సిందే. అందుకే కప్పలు కూడా పాముతో జాగ్రత్తగా ఉంటాయి. ప్రస్తుతం ఇక్కడొక వెరైటీ ఘటన చోటు చేసుకుంది. కోబ్రాను రివర్స్ లో కప్ప దాడి చేసింది. అది నోటితో పట్టుకుని చుక్కలు చూపించింది.
పాపం.. పాము కదల్లేక విలవిల్లాడిపోయింది. మరీ ఇది కలికాలమో మరేంటో కానీ కప్ప పాముపై దాడి చేసింది. ఈ ఘటనను వీడియో తీసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయడంతో అది కాస్త వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు. ఓర్నీ ఇదేంట్రా నాయన అంటూ నోరెళ్ల బెడుతున్నారు. చాలా మంది పాములతో జాగ్రత్తగా ఉండాలని నిపుణులు హెచ్చరిస్తారు. వీటితో వీడియోలు,స్టంట్ లు చేయడంవల్ల కొన్నిసార్లు ప్రాణాల మీదకు వచ్చే చాన్స్ లు ఉంటాయని చెబుతుంటారు.
కానీ కొంత మంది రీల్స్ లు, ఫెమస్ అవ్వాలని ఆత్రుతలో కోబ్రాలతో తమ ప్రాణాల్ని సైతం రిస్క్ లో పెడుతున్నారు. వ్యూస్ లు, కామెంట్లు రావాలనిఎంతటి డెంజర్ పనులు చేసేందుకు కూడా వెనుకాడటంలేదు. ఇలాంటి పాములతో రిస్క్ లు చేయోద్దని ఎన్నిసార్లు చెప్పిన కొంత మంది తమ పంథాను మార్చుకొవడంలేదని చెప్పుకొవచ్చు.