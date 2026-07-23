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Snake VS Frog Video: ఇదేనెమో కలికాలం.. పాముకు చుక్కలు చూపిస్తున్న కప్ప.. వీడియో వైరల్..

Frog attacks on snake: పామును కప్ప నోట్లో పట్టుకుని వదలకుండా చుక్కలు చూపించింది.ఈ వీడియోపై నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు. కప్పను పాము పట్టుకొవడం ఏంట్రా బాబు అంటూ షాక్ అవుతున్నారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jul 23, 2026, 04:18 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 04:41 PM IST
Snake VS Frog Video: ఇదేనెమో కలికాలం.. పాముకు చుక్కలు చూపిస్తున్న కప్ప.. వీడియో వైరల్..
Image Credit: snakevideo(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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