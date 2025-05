Snake Vs Frog Video: పామును అమాంతం మింగేస్తున్న కప్ప.. వీడియో చూస్తే ఆశ్చర్యపోవడం ఖాయం..

Snake Vs Frog Video Watch Here:సాధారణంగా మనం కప్పలను అప్పుడప్పుడు రోడ్లపై చూస్తూ ఉంటాం. అంతేకాకుండా కొన్ని కప్పలు నీటిలో ఉండి, అరవడం మనం తరచుగా చూస్తూ ఉంటాం సాధారణంగా కప్పలు అంత ప్రమాదకరమైన జీవులు కావు. అందుకే వీటిని చిన్నపిల్లలు కూడా ముట్టుకుంటూ ఉంటారు. కొంతమంది పిల్లలు అయితే వాటితో సరదాగా ఆడుకుంటారు కానీ కొన్ని కప్పలు చాలా ప్రమాదకరమని ఈ వీడియో చూస్తే మీకు తెలుస్తుంది. అవును కొన్ని ప్రాంతాల్లో జీవించే కప్పలు చాలా ప్రమాదకరమైనవి. ఇవి క్రిమి, కీటకాలను తినడమే కాకుండా అడ్డం వచ్చిన పాములను కూడా తింటూ ఉంటాయని ఈ వీడియో చూస్తే తెలుస్తోంది. నిజానికి ఈ వైరల్ అవుతున్న వీడియోలో ఏముందో? దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు తెలుసుకోండి..

సాధారణంగా అందరూ కప్పలను పాములు మింగడం చూస్తూ ఉంటారు కానీ ఇప్పుడు పాములను కప్పలు మింగడం అందరినీ ఆశ్చర్యానికి గురి చేసేలా చేస్తోంది. ఈ వీడియోలో కప్ప పామును మింగడం చూసి అందరూ ఆశ్చర్యపోతున్నారు. ఓ సరస్సు ఒడ్డున కూర్చున్న కప్ప తన ముందుకు వచ్చిన పామును ఏకంగా నోటితో పట్టుకోవడం ఆశ్చర్యం కలిగించింది. అంతేకాకుండా ఆ కప్ప ఒక్క నిమిషం పాటు అలాగే పామును పట్టుకొని ఉండడం మరింత ఆశ్చర్యాన్ని కలిగించిందని కొంతమంది నెటిజన్స్ చెబుతున్నారు. ఈ వైరల్ అవుతున్న వీడియోను @హరిందర్ ఎస్ సిక్కా అనే ఎక్స్ ఖాతా నుంచి షేర్ చేశారు.

Spectacular Indeed.

Can someone who’s expert in this field tell me if a toad, however big in size it be,can devour a serpent?This isn’t CG pic.twitter.com/i7S5Ozubua

