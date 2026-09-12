/Cobra Video: నాగుపామును మింగేస్తున్న భారీ కప్ప.. షాకింగ్ వీడియో వైరల్!

Baby Cobra Video: ప్రకృతి ఎప్పుడు ఒకేలా ఉండదు.. బలం ఉన్నది బతుకుతుందని సిద్ధాంతాన్ని తలకిందులు చేసే వింత ఘటనలు అప్పుడప్పుడు ఎదురవుతూనే ఉంటాయి. సాధారణంగా పాములు కప్పలను వేటాడి తినడం ఆహారపు గొలుసులో ఒక భాగమే.. కానీ ఇక్కడ సీన్ రివర్స్ అయింది.. అత్యంత ప్రమాదకరమైన విషపూరితమైన నాగుపాము పిల్లను ఓ కప్ప అమాంతం మింగేస్తున్న షాకింగ్ దృశ్యం ప్రస్తుతం ఇంటర్నెట్ను చెక్ చేస్తుంది. ఈ వీడియో చూసిన వారంతా ఆశ్చర్య పడిపోతున్నారు. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలేంటో మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా చక్కెరలు కొడుతున్న ఈ వీడియో క్లిప్పులు ఒక దృశ్యం సోషల్ మీడియా వినియోగదారులను సైతం ఆశ్చర్యపడేలా చేస్తోంది. ఒక పెద్ద కప్ప.. చిన్న నాగుపాము పిల్లలపై మెరుపు దాడి చేసి ఏం చేసిందో చూస్తే ఆశ్చర్య పడిపోతారు.. కప్ప ఆ పాము తోక భాగాన్ని పట్టుకొని నెమ్మదిగా నోట్లోకి లాక్కునే ప్రయత్నం ప్రారంభించడం ఈ వీడియోలో చూడొచ్చు. పాము సగం శరీరం కప్ప నోట్లోకి వెళ్లిపోయినప్పటికీ.. మిగతా సగం శరీరం బయటే ఉండిపోయింది.. అది ప్రాణాలను కాపాడుకోవడానికి తీవ్రంగా ప్రయత్నించడం మీరు ఈ వీడియోలో గమనించవచ్చు..
ఎంత విషపూరితమైన పాము అయినప్పటికీ.. చిన్న వయసులోనే లేదా ఎదురుదాడి జరిగిన సమయంలో కొన్ని రకాల పెద్ద కప్పలకు ఆహారంగా మారిపోవడానికి ఈ వీడియో నిదర్శనంగా నిలుస్తోంది. కప్ప ఏమాత్రం బెదరకుండా పామును కాసేపట్లో పూర్తిగా మింగేసేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.. అంతేకాకుండా ఈ వీడియోలు కప్ప కూడా చూడడానికి అత్యంత భయానకంగా.. ఉగ్రరూపం దాల్చి ఉండడం మీరు క్లియర్గా గమనించవచ్చు.. అలాగే ఆ పాము జన్మించి అప్పటికే ఐదు నుంచి పది రోజులు అయ్యి ఉండొచ్చని నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు..
ఈ వీడియో బయటకు వచ్చిన కొద్ది క్షణాల్లోనే విపరీతంగా వైరల్ అవ్వడం ప్రారంభమైంది. అంతేకాకుండా ఈ వీడియో వివిధ సోషల్ మీడియా మాధ్యమాలలో లక్షలాది వ్యూస్ తో పాటు వేల సంఖ్యలో షేర్ అవుతూ వైరల్ అవ్వడం ప్రారంభమైంది. ప్రకృతిలో ఎవరి సమయం ఎప్పుడు ఎలా వస్తుందో.. ఎప్పుడు ఎలా మారుతుందో ఎవరు ఊహించలేరని ఒక ఈ వీడియో చూసిన వారు కామెంట్ చేయగా.. వేటగాడే ఇక్కడ వేటగా మారిపోయాడు అంటూ.. మరి కొంతమంది కామెంట్లలో స్పందిస్తూ వస్తున్నారు. ఈ అరుదైన దృశ్యాన్ని చూసి వన్యప్రాణి ప్రేమికులు సైతం ఆశ్చర్య పోవడం విశేషం..
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