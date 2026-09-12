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Cobra Video: నాగుపామును మింగేస్తున్న భారీ కప్ప.. షాకింగ్ వీడియో వైరల్!

Frog Swallows Baby Cobra Viral Video: తాజాగా అత్యంత ప్రమాదకరమైన నాగుపాము ఒక కప్పకు వేటగా మారింది.. ఇప్పుడు ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియో క్లిప్ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతుంది. దీనిని చూసిన చాలామంది సోషల్ మీడియా నియోగదారులతోపాటు వన్యప్రాణి సంరక్షకులు సైతం ఆశ్చర్యపోతున్నారు. ప్రకృతిలో ఏ జంతువుకైనా ఒక రోజు వస్తుందని కామెంట్లు చేస్తున్నారు.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Sep 12, 2026, 01:12 PM IST|Updated: Sep 12, 2026, 01:12 PM IST
Cobra Video: నాగుపామును మింగేస్తున్న భారీ కప్ప.. షాకింగ్ వీడియో వైరల్!
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో ఐదు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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