Cobra Snake VS Frog Video: బాప్ రే.. కప్ప, పాముల మధ్య ఖతర్నాక్ ఫైటింగ్.. ఓళ్లు గగుర్పొడిచే వీడియో..

Cobra Snake Video: కప్పను తినేందుకు నాగు పాము ప్రయత్నించింది. ఇంతలో కప్ప సైతం తన ఆకారంను పెద్దది చేసుకుని పామును రివర్స్ లో సుస్సు పోసుకునేలా చేసింది. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Aug 21, 2025, 08:14 PM IST
Frog vs venomous cobra snake fighting each other video: సోషల్ మీడియాలో పాముల వీడియోలు తరచుగా వైరల్గా మారుతున్నాయి. నెటిజన్లు సైతం పాముల వీడియోలను ఎక్కువగా ఆసక్తిగా చూస్తారు. అంతే కాకుండా పాములకు, ముంగీసలు, గద్దలు అంటే అస్సలు పడదు. పాములకు ఎలుకలు, కప్పలు ఫెవరెట్ ఫుడ్. పాములు ఎలుకల్ని తినేందుకు మనవ నివాసాల్లోకి ఎక్కువగా వస్తాయి.

ముఖ్యంగా కప్పలు, ఎలుకలు ఉన్న చోట పాముల సంచారం ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇటీవల పాములకు చెందిన వీడియోలు నెట్టింట తెగ వైరల్ అవుతున్నాయి. నెటిజన్లు సైతం పాముల వీడియోలను చూసేందుకు ఎక్కువగా ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు.

 

ఈక్రమంలో ప్రస్తుతం వైరల్ అవుతున్న వీడియోలో ఒక పాము, కప్ప రెండు కూడా ఒకదాని దగ్గరకు మరోకటి వచ్చాయి. కప్ప పామును తినేందుకు ప్రయత్నం చేసింది. కానీ కప్ప కూడా పామును అదే రెంజ్ లో తన ఆకారం పెద్దది చేసుకుని దానికి రివర్స్ లో సుస్సు పోసుకునేలా చేసింది.

Read more: Video Viral: అరె వావ్.. అడ్మిషన్ కోసం స్కూల్‌కు వెళ్లిన గున్న ఏనుగు.!. నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తున్న క్యూట్ వీడియో..

అంతే కాకుండా..పాముపై దాడి కూడా చేసింది. దీంతో భయపడిపోయిన కప్ప రివర్స్ గేర్ వేసుకుని అక్కడ  నుంచి వెళ్లిపోయింది. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు బాబోయ్ ఎంత డెంజర్ గా ఉంది కప్పఅంటూ కామెంట్లు చేస్తున్నారు. 
 

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

