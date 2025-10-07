Woman Opens Her Eyes In Casket: కొన్ని రోజులుగా సోషల్ మీడియాలో ఒక వీడియో వైరల్ అవుతోంది. అందులో శవపేటిక లోపల ఉన్న ఒక మహిళ కెమెరా వైపు చూస్తోంది. ఈ భయంకరమైన వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వీక్షకులను వణికిస్తోంది.
ప్రస్తుతం వైరల్ అవుతున్న వీడియోలో.. ఒక మహిళ శవపేటిక లోపల పడుకుని ఉన్నట్లు కనిపిస్తుంది. కానీ, ఊహించని విధంగా ఆ మహిళ కళ్ళు విశాలంగా తెరుస్తుంది. దీన్ని చూసిన చాలామంది ఆ మహిళ నిజంగా సజీవంగా తిరిగి వచ్చిందని అనుకున్నారు. కొంతమంది ఉద్దేశపూర్వకంగా సోషల్ మీడియాలో వైరల్ చేయడానికి ఇలాంటి నకిలీ స్క్రిప్ట్ వీడియోలను పోస్ట్ చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు ఈ వీడియో కూడా అలాంటి కోవకు చెందినదని చెబుతున్నారు.
A video of a woman seemingly coming back from the dead is going viral.
But here is the truth. 🧵 pic.twitter.com/L860jTS5S0
— DramaAlert (@DramaAlert) December 8, 2024
శవపేటికలో చనిపోయినట్లు పడుకున్న ఆ స్త్రీ కంటి కదలిక నిజమే అయినప్పటికీ, శవపరీక్ష తర్వాత కండరాలు సడలించడంతో మరణం తర్వాత కూడా ఇది సంభవిస్తుందని కొందరు ఇప్పటికీ నమ్ముతారు.
A second video, which is not being shared, looks far more staged.
Her lungs are also clearly moving normally too. pic.twitter.com/v1gORil3xt
— DramaAlert (@DramaAlert) December 8, 2024
ఈ వీడియో వెనుక ఏం జరిగిందో తెలిపే మరో వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. అందులో ఒక మహిళ శవపేటికలో పడుకున్నట్లు నటించి, ఆపై లేచి నిలబడి ఉన్నట్లు స్పష్టంగా రికార్డ్ వీడియో లభించింది. దీన్ని చూసిన చాలా మంది కామెంట్ సెక్షన్లో వీడియో పోస్ట్ చేసిన వ్యక్తిని కామెంట్ చేసి.. తిట్టిపోస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఈ వీడియోపై భిన్నమైన వ్యాఖ్యలు వస్తున్నాయి. వీడియో చూసిన వ్యక్తులు షాక్ అవుతున్నారు.
