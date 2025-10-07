English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Viral Video: చనిపోయిన మహిళ లేచి వచ్చింది..శవపేటికలో కళ్లు తెరిచి సడెన్‌గా..

Woman Opens Her Eyes In Casket: కొన్ని రోజులుగా సోషల్ మీడియాలో ఒక వీడియో వైరల్ అవుతోంది. అందులో శవపేటిక లోపల ఉన్న ఒక మహిళ కెమెరా వైపు చూస్తోంది. ఈ భయంకరమైన వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వీక్షకులను వణికిస్తోంది.   

Written by - Harish Darla | Last Updated : Oct 7, 2025, 11:59 AM IST

ప్రస్తుతం వైరల్ అవుతున్న వీడియోలో.. ఒక మహిళ శవపేటిక లోపల పడుకుని ఉన్నట్లు కనిపిస్తుంది. కానీ, ఊహించని విధంగా ఆ మహిళ కళ్ళు విశాలంగా తెరుస్తుంది. దీన్ని చూసిన చాలామంది ఆ మహిళ నిజంగా సజీవంగా తిరిగి వచ్చిందని అనుకున్నారు. కొంతమంది ఉద్దేశపూర్వకంగా సోషల్ మీడియాలో వైరల్ చేయడానికి ఇలాంటి నకిలీ స్క్రిప్ట్ వీడియోలను పోస్ట్ చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు ఈ వీడియో కూడా అలాంటి కోవకు చెందినదని చెబుతున్నారు.

శవపేటికలో చనిపోయినట్లు పడుకున్న ఆ స్త్రీ కంటి కదలిక నిజమే అయినప్పటికీ, శవపరీక్ష తర్వాత కండరాలు సడలించడంతో మరణం తర్వాత కూడా ఇది సంభవిస్తుందని కొందరు ఇప్పటికీ నమ్ముతారు. 

ఈ వీడియో వెనుక ఏం జరిగిందో తెలిపే మరో వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. అందులో ఒక మహిళ శవపేటికలో పడుకున్నట్లు నటించి, ఆపై లేచి నిలబడి ఉన్నట్లు స్పష్టంగా రికార్డ్ వీడియో లభించింది. దీన్ని చూసిన చాలా మంది కామెంట్ సెక్షన్‌లో వీడియో పోస్ట్ చేసిన వ్యక్తిని కామెంట్ చేసి.. తిట్టిపోస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఈ వీడియోపై భిన్నమైన వ్యాఖ్యలు వస్తున్నాయి. వీడియో చూసిన వ్యక్తులు షాక్ అవుతున్నారు.
 

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

