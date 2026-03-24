  Telangana Assembly: నీ యవ్వ మమ్మల్ని అరెస్ట్‌ చేసుడేంది? అసెంబ్లీ వద్ద నవ్వులు పూయించిన సంఘటన

Telangana Assembly: 'నీ యవ్వ మమ్మల్ని అరెస్ట్‌ చేసుడేంది?' అసెంబ్లీ వద్ద నవ్వులు పూయించిన సంఘటన

Funny Incident At Telangana Assembly Video Goes Viral While Police Arrest: తెలంగాణ అసెంబ్లీ వద్ద ఓ సంఘటన నవ్వులు పూయించింది. పాలనలో ఘోరంగా విఫలమైన కాంగ్రెస్‌ ప్రభుత్వంపై నిరసన వ్యక్తం చేస్తుండగా నిరసనకారులను పోలీసులు అరెస్ట్‌ చేశారు. ఈ క్రమంలో ఓ కాంగ్రెస్‌ సర్పంచ్‌ను అరెస్ట్‌ చేయగా.. ఆయన నేను కాంగ్రెస్‌ పార్టీవోడిని నాయనో అంటూ లబోదిబోమన్నాడు. ఆ వీడియో వైరల్‌గా మారింది.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Mar 24, 2026, 04:15 PM IST

Funny Incident At Telangana Assembly: తెలంగాణలో కాంగ్రెస్‌ ప్రభుత్వం ఘోరంగా విఫలమవడంతో అన్ని వర్గాలు తీవ్ర అసంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తున్నాయి. రేవంత్ రెడ్డి తీరుపై అన్ని ప్రజా సంఘాలతోపాటు ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, ఆశా కార్యకర్తలు, ఆటో కార్మికులు తీవ్ర నిరసన తెలుపుతున్నారు. రేవంత్‌ రెడ్డి ప్రభుత్వం తీరుతో నష్టపోతున్న వర్గాలు అసెంబ్లీ సమావేశాలు కొనసాగుతున్న నేపథ్యంలో ఆందోళన కార్యక్రమాలు చేపడుతున్నారు. అసెంబ్లీ ముట్టడి చేపడుతుండగా పోలీసులు ఎక్కడికక్కడ అరెస్టు చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో ఓ సంఘటన నవ్వులు పూయిస్తోంది. నిరసనకారులను కాకుండా కాంగ్రెస్‌ పార్టీ సర్పంచ్‌ను అరెస్ట్‌ చేయగా.. ఆయన అబబబ్బా అంటూ నెత్తి నోరు కొట్టుకుంటూ పోలీసుల తీరుపై తీవ్ర అసహనం వ్యక్తం చేశాడు. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

విద్యార్థులకు స్కాలర్‌షిప్‌లు, ఫీజురీయింబర్స్‌మెంట్‌ ఇవ్వకపోవడంతో కాంగ్రెస్‌ ప్రభుత్వ వైఫల్యాలపై బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ విద్యార్థి విభాగం మంగళవారం అసెంబ్లీ ముట్టడి చేపట్టింది. అసెంబ్లీ వైపు బీఆర్‌ఎస్‌వీ నాయకులు దూసుకురావడంతో పోలీసులు, భద్రతా సిబ్బంది అప్రమత్తమై ఎక్కడికక్కడ అరెస్ట్‌ చేసేందుకు ప్రయత్నించారు. అయితే అప్పటికే విద్యార్థి నాయకులు అసెంబ్లీని ముట్టడించారు. ముట్టడించిన వారిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. అయితే ఆ సమయంలో అటువైపు మానకొండూరు నియోజకవర్గంలోని రేపాక గ్రామ సర్పంచ్‌ కాత మల్లేశం రాగా పోలీసులు అరెస్ట్‌ చేశారు.

తనను అరెస్ట్‌ చేయడంతో కాత మల్లేశం లబోదిబోమన్నాడు. పోలీసులు తనను బలవంతంగా వ్యాన్‌ ఎక్కించడంతో ఇదెక్కడి లొల్లి అయ్యా అని అరుస్తూ మీడియాతో మాట్లాడాడు. 'మేం కాంగ్రెస్‌ పార్టీ సర్పంచ్‌లం అయ్య. మమ్మల్ని రమ్మని మానకొండూరు ఎమ్మెల్యే కవ్వంపల్లి సత్యనారాయణ పాస్‌లు ఇచ్చిండు. మేం కాంగ్రెస్‌ పార్టీ వాళ్లం..' అని మల్లేశం వివరించాడు. అయితే ఆ లొల్లిలో పోలీసులు అతడి బాధను వినిపించుకోలేదు. గట్టిగా అరుస్తూ.. నోరు కొట్టుకుంటూ 'నీ యవ్వ మమ్మల్ని అరెస్ట్‌ చేసిండేంది.. మేం కాంగ్రెస్‌ పార్టీ నాయకులం రా అయా' అని మీడియాతో అతడు వాపోయాడు. 'ఏం పోలీసులే.. ఛీ ఛీ' అంటూ నెత్తి నోరు మొత్తుకున్నాడు. ఇది తెలుసుకున్న పోలీస్‌ అధికారి అతడిని కిందకు దించాడు.

ఆ సమయంలో మరో పోలీస్‌ అధికారి వచ్చి అతడిని మళ్లీ వ్యాన్‌ ఎక్కించే ప్రయత్నం చేయగా.. 'అయ్య నీకు దండం పెడతా మేం కాంగ్రెస్‌ పార్టీ నాయకులమే.. నీ దయనే' అంటూ విజ్ఞప్తి చేశాడు. కాంగ్రెస్‌ నాయకులను అరెస్ట్‌ చేసుడు ఏమిటి? వాపోవడంతో అతడిని పోలీసులు వదిలేశారు. ఈ వీడియో సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. తెలంగాణలో పోలీసులు ఎక్కడికక్కడ ప్రజా ఉద్యమాలను అణచివేస్తున్న తీరు ఈ సంఘటనతో కళ్లకు కట్టినట్టు కనిపించింది.

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

Viral videoTelangana AssemblyViral newsCongress Sarpanch ArrestTelangana Police

