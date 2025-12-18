English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • సోషల్
  • Giant Anaconda Video: భారీ అనకొండ తోకతో ఆటలు.. చూసి ఆశ్చర్యపోతున్న నెటిజన్స్.. వీడియో ఇదే!

Giant Anaconda Video: భారీ అనకొండ తోకతో ఆటలు.. చూసి ఆశ్చర్యపోతున్న నెటిజన్స్.. వీడియో ఇదే!

Giant Anaconda Latest Video: ఓ వన్యప్రాణి నిపుణుడు అత్యంత ప్రమాదకరమైన అనకొండ పాము తోకను పట్టుకొని లాగుతున్న దృశ్యాలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారాయి. ప్రమాదకరమైన పాము తోకను పట్టుకొని లాగుతున్న సమయంలో అది ముందుకు పాకుతూ కదలడం మీరు చూడొచ్చు. ఈ ఆశ్చర్యం కలిగించే వీడియోకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇవే..

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Dec 18, 2025, 01:28 PM IST

Giant Anaconda Video: భారీ అనకొండ తోకతో ఆటలు.. చూసి ఆశ్చర్యపోతున్న నెటిజన్స్.. వీడియో ఇదే!

Giant Anaconda Latest Video Viral: ఈ మధ్యకాలంలో సోషల్ మీడియాలో వింత పాములు, జంతువులకు సంబంధించిన వీడియోలు వైరల్ అవుతూనే ఉన్నాయి. ఇలాంటి వీడియోలు నెటిజన్లను విపరీతంగా ఆకట్టుకుంటున్నాయి. అంతేకాకుండా కొంతమంది వీటిని చూసి ఇతరులకు షేర్ కూడా చేస్తున్నారు. చాలామంది పాముల వీడియోలు అంటే ఎంతో ఆసక్తిగా చూస్తూ ఉన్నారు. అయితే తాజాగా   "Jay Prehistoric Pets" అనే ప్రముఖ యూట్యూబ్ ఛానెల్‌లో పోస్ట్ చేసిన ఒక పాములకు సంబంధించిన షార్ట్ వీడియో వైరల్‌గా మారింది. వీడియోను చూసిన చాలా మంది సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు ఇతరులకు షేర్ చేస్తున్నారు. ఇంతకీ ఈ వీడియోలో ఆశ్చర్యం కలిగించే విషయాలు ఏంటో? దీనికి సంబంధించిన అన్ని వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 

చాలామంది ఎన్నో రకాల వింత జంతువులను చూసి ఉంటారు. మరి కొంతమంది సోషల్ మీడియాలో పెద్ద పెద్ద పాములకు సంబంధించిన వీడియోలు చూస్తున్నారు. వీడియోలో కూడా అత్యంత పెద్ద అనకొండ పామును చూడొచ్చు. చాలామంది వీడియోలో కనిపించే అతి భారీ అనకొండ పరిమాణం చూసి నెటిజన్లు నోరెళ్లబెడుతున్నారు. అందరికీ జయ్ బ్రూవర్ గురించి పరిచయం అక్కర్లేదు. ఆయన ఓ వన్యప్రాణి నిపుణులు. అయితే అతను రోజు పెంచుకుంటున్న పాములకు కావలసిన ఆహారాన్ని అందిస్తూ ఉంటాడు. అంతేకాకుండా వాటిని శుభ్రం చేయడం వంటివి కూడా చేస్తాడు. ఇలాంటి సమయాల్లోనే వీడియోలు తీసి యూట్యూబ్‌లో పోస్ట్ చేస్తూ ఉంటాడు. తాజాగా ఇలా పోస్ట్ చేసిన వీడియోనే ఇప్పుడు వైరల్‌గా మారింది. 

ఈ వీడియోలో.. జయ్ బ్రూవర్ అత్యంత ప్రమాదకరమైన ఓ అనకుండా పాము తోకను పట్టుకొని ఉండడం మీరు చూడొచ్చు. ఆ పాము ముందుకు కదలడం కూడా మీరు క్లియర్‌గా గమనించవచ్చు. అతను ఆ పాము తోక పట్టుకున్నప్పటికీ.. ఆ పాము ముందుకు పాకుతూ ఉండడం ఇప్పుడు ఆశ్చర్యం కలిగిస్తుంది. అయితే, ఈ వీడియోలో ఆయన.. నా అనకొండ నీ అనకొండ కంటే పెద్దది అంటూ మాట్లాడడం మీరు చూడొచ్చు.  ఆ పాము ఎంతో పెద్దదిగా ఉన్నప్పటికీ.. ఆయనపై ఏమాత్రం దాడి చేయకుండా కేవలం నేలపై పాకుతూ ఉండడం మీరు చూడొచ్చు. అయితే ఇది పెంపుడు పాము కావడంతో అతనిపై దాడి చేయలేకపోతుందని కొంతమంది వన్యప్రాణి సంరక్షకులు భావిస్తున్నారు.

సాధారణంగా ఈ వీడియోలో కనిపించిన దానికంటే అనకొండ పాములు మరింత పొడుగు ఉంటాయి. అంతేకాకుండా అత్యంత భారీ శరీరాన్ని కలిగి ఉంటాయి. ఇవి టన్నుల సంఖ్యలో బరువుంటాయి. పెద్ద పెద్ద జంతువులను సైతం ఎంతో సులభంగా ఆహారంగా చేసుకుని తింటూ ఉంటాయి. అందుకే చాలామంది వీటిని పెంచుకునేందుకు భయపడుతూ ఉంటారు. అలాగే ఇవి కేవలం అమెజాన్ అడవులకు దగ్గరగా ఉండే ప్రాంతాల్లో మాత్రమే కనిపిస్తూ ఉంటాయి. కొంతమంది ఈ పాములను పట్టుకొని పరిశోధన శాలల్లో ఉంచి.. వాటిపై పరిశోధనలు కూడా చేస్తున్నారు.

Also Read: King Cobra Video: ఏంగుండెరా వాడిది.. 20 అడుగుల కింగ్ కోబ్రాతో ఏంచేస్తున్నాడో తెలిస్తే షాక్.. వీడియో మీకోసం..

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

Giant Anaconda VideoAnaconda video viralGiant Anaconda Video ViralVideo Viral

