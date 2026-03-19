Gandhari Vana: గాంధారి వాన అంటే ఏంటో తెలుసా? యువత తప్పకుండా తెలుసుకోవాలి!

Gandhari Vana Viral News: నిజానికి గాంధారి వాన అంటే ఎంతమందికి తెలుసు.. అసలు ఈ వాన అర్థం ఏంటో అందరూ తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. మన పెద్దలు తరచుగా ఈ పదాన్ని వాడేవారు. దీని వెనక ఉన్న అసలైన పరమార్ధం ఏంటో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Mar 19, 2026, 06:12 PM IST

Ugadi 2026 Bank Holiday: ఈరోజు తెలుగు రాష్ట్రాలలో బ్యాంకులకు సెలవు ఉందా..?
5
Ugadi 2026 bank holiday
Ugadi 2026 Bank Holiday: ఈరోజు తెలుగు రాష్ట్రాలలో బ్యాంకులకు సెలవు ఉందా..?
Dinesh Karthik: మరోసారి తండ్రైన క్రికెటర్ దినేశ్ కార్తీక్‌.. పండంటి ఆడబిడ్డకు జన్మనిచ్చిన దీపికా పల్లికల్
5
Dinesh Karthik
Dinesh Karthik: మరోసారి తండ్రైన క్రికెటర్ దినేశ్ కార్తీక్‌.. పండంటి ఆడబిడ్డకు జన్మనిచ్చిన దీపికా పల్లికల్
Happy Ugadi 2026 Wishes: మీ కోసమే తెలుగులో ఉగాది శుభాకాంక్షలు..
5
Ugadi 2026 Wishes
Happy Ugadi 2026 Wishes: మీ కోసమే తెలుగులో ఉగాది శుభాకాంక్షలు..
Renu Desai: రేణు దేశాయ్‌పై సోషల్ మీడియాలో అసభ్యకర పోస్టులు.. ఇద్దరు నిందితులు అరెస్ట్
5
Renu Desai
Renu Desai: రేణు దేశాయ్‌పై సోషల్ మీడియాలో అసభ్యకర పోస్టులు.. ఇద్దరు నిందితులు అరెస్ట్
Gandhari Vana Viral News: ఆకాశం ఒక్కసారిగా ఉన్నట్టుండి నల్లటి మేఘాలతో కమ్మేసింది.. చూస్తుండగానే భారీ వర్షం మొదలైంది.. సాధారణంగా వర్షం అంటే రైతులకు ఆనందంతో పాటు ఒక మనసును పరిమళింపజేసే అద్భుతమైన సంతోషం.. కానీ ప్రస్తుతం కురుస్తున్న ఈ వర్షం మాత్రం రైతు కంట కన్నీరు పెట్టిస్తోంది.. వ్యవసాయ భాషలో దీనినే గాంధారివాన అంటారు. అసలు ఈ పేరు వెనక ఉన్న పరమార్ధం ఏంటి? పురాణాలకు.. ఈ వానకు ఉన్న సంబంధమేంటో మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..

మహాభారతంలో గాంధారి పాత్ర మనందరికీ తెలిసిందే.. తన భర్త ధృతరాష్ట్రుడు పుట్టుకతోనే కళ్ళు లేకపోవడంతో.. పతిభక్తితో ఆమె కూడా తన కళ్ళకు గంతలు కట్టుకుంటుంది.. అయితే, తన కళ్ళు కనిపించకపోవడంతో తన వందమంది కుమారులు చేసే ఆకృత్యాలను ఆమె చూడలేక పోతుంది. బిడ్డలపై అమితమైన ప్రేమతో వారి తప్పులను తెలుసుకో లేక ఏమీ చేయలేక పోతుంది.. అంతేకాకుండా వారందరికీ నిత్యం ఎంతగానో సేవలు చేస్తూ ఉంటుంది.. అయితే ఆమె వారిపై చూపే ప్రేమ ఎంతో వినాశనానికి దారితీస్తుంది. చివరకు కౌరవులంతా మరణించే వరకు వస్తుంది..

గాంధారి ప్రేమ బిడ్డలకు ఎలాగైతే మేలు చేయాల్సింది పోయి కీడు చేసిందో.. ఈ అకాల వర్షం కూడా పంటలకు అలాగే నష్టం కలిగిస్తుంది. పంట చేతికి వచ్చే సమయంలో లేదా కోతల సమయంలో కురిసే వర్షాల వల్ల ధాన్యం తడిసి ముద్దవుతుంది. రైతు కష్టమంతా బురద పాలవుతుంది. అవసరం లేనప్పుడు కురిసే అధిక వర్షాల వల్ల లాభం కంటే నష్టమే ఎక్కువ.. అందుకే సమయం కాని సమయంలో కురిసే ఈ వినాశకరమైన వర్షాలను మన పెద్దలు గాంధారి వానగా అభివర్ణించేవారు..

ఈ అరుదైన పదాన్ని నేటి తరానికి గుర్తు చేశారు న్యాచురల్ స్టార్ నాని.. ఆయన నటించిన దసరా చిత్రంలో చమ్కీల అంగీలేసి ఓ వదినే అనే జానపద గీతంలో ఈ పదం వినిపిస్తుంది. గాంధారి వానల్లె కురిసిందే నీ ప్రేమ అంటూ సాగే లిరిక్స్ ఆ సందర్భంలో ఎంతటి లోతైన భావాన్ని కలిగి ఉందో ఇప్పుడు మనం ఎంతో సులభంగా అర్థం చేసుకోవచ్చు.. ప్రకృతి వైపరీత్యము లేక వాతావరణ మార్పులో కానీ ప్రస్తుతం కురుస్తున్న ఈ గాంధారి వానలు అన్నదాతను ఆవేదనకు గురిచేస్తున్నాయి.. అవసరమైనప్పుడు గురువని వాన అవసరం లేనప్పుడు కురిసి సర్వస్వాన్ని నాశనం చేయడం నిజంగా దురదృష్టకరమే.

Read more: Video Viral: వామ్మో.. రన్నింగ్ ట్రైన్ లో యువతి అరాచకం... ఇద్దరు మహిళలు, యువకుడిని కింద పడేసి మరీ.. వీడియో వైరల్.

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

Gandhari VanaGandhari Vana NewsGandhari Vana TeluguViral newslatest news

