English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Video Viral: వినాయక చవితి వేళ అధ్బుతం.!. గణపయ్య విగ్రహం చుట్టు ఆగకుండా ప్రదక్షిణలు చేసిన నల్లని చీమ.. వీడియో ఇదే..

Black ant Video: నల్లని చీమ వినాయకుడి విగ్రహం వద్దకు వచ్చింది. ఆగకుండా విగ్రహం చుట్టు ప్రదక్షిణలు చేస్తునే ఉంది.ఈ  ఘటన చూసి అక్కడున్న వారు ఒక్కసారిగా విస్మయానికి గురయ్యారు. చాలా సేపు అలా చూస్తునే ఉండిపోయారు.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Aug 25, 2025, 07:02 PM IST
  • గణపయ్య విగ్రహం చుట్టు తిరిగిన చీమ..
  • ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేస్తున్న నెటిజన్లు..

Trending Photos

School Holiday: రేపు ఆగస్టు 25 స్కూళ్లకు సెలవు ప్రకటించిన ప్రభుత్వం.. ఈ రెండు కారణాలవల్ల..!
6
Schools Holiday Tomorrow
School Holiday: రేపు ఆగస్టు 25 స్కూళ్లకు సెలవు ప్రకటించిన ప్రభుత్వం.. ఈ రెండు కారణాలవల్ల..!
Ibomma: మూవీస్ చూసేవారికి బిగ్‌ అలర్ట్.. బప్పం టీవీలో భారీ మార్పులు..
6
Telugu Ibomma
Ibomma: మూవీస్ చూసేవారికి బిగ్‌ అలర్ట్.. బప్పం టీవీలో భారీ మార్పులు..
8th Pay Commission: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు బిగ్ అలర్ట్.. 8వ పే కమిషన్ పై మోదీ సర్కార్ కీలక నిర్ణయం.. కమిషన్ ఏర్పాటు ఎప్పుడంటే..?
6
8th Pay Commission
8th Pay Commission: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు బిగ్ అలర్ట్.. 8వ పే కమిషన్ పై మోదీ సర్కార్ కీలక నిర్ణయం.. కమిషన్ ఏర్పాటు ఎప్పుడంటే..?
Bank Holiday: సోమవారం దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న అన్నీ బ్యాంకులు బంద్‌? ఎందుకో తెలుసా?
5
bank holiday monday
Bank Holiday: సోమవారం దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న అన్నీ బ్యాంకులు బంద్‌? ఎందుకో తెలుసా?
Video Viral: వినాయక చవితి వేళ అధ్బుతం.!. గణపయ్య విగ్రహం చుట్టు ఆగకుండా ప్రదక్షిణలు చేసిన నల్లని చీమ.. వీడియో ఇదే..

Ganesh Chaturthi black ant doing parikrama near ganesh idol video:  సోషల్ మీడియాలో ప్రతిరోజు బోలేడు వీడియోలు వైరల్ అవుతూనే ఉంటాయి. కొన్ని వీడియోలు చూస్తుంటే ఫన్నీగాను ఉంటాయి. మరికొన్ని వీడియోలు చూస్తుంటే ఆశ్చర్యానికి గురిచేసేవిలా కూడా ఉంటాయి. ఈ క్రమంలో వైరల్ వీడియోలను చూసేందుకు నెటిజన్లు సైతం ఎక్కువగా ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు.

అందుకే ఎక్కడ ఎలాంటి ఘటనలు జరిగిన కూడా నెటిజన్లు వెంటనే తమ ఫోన్ లలో రికార్డులు చేసి మరీ సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేస్తారు. అది కాస్త వైరల్గా మారిపోతుంది. ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం వైరల్ అవుతున్న వీడియోలో ఒక నల్లని చీమ వినాయకుడి విగ్రహంచుట్టు అదేపనిగా ప్రదక్షిణలు చేస్తుంది. మరీ దాని చుట్టు ఏదైన తినే పదార్థం, తియ్యటి పదార్థం ఉందా అంటే అది కూడ లేదు.

 

కానీ ఆ చీమ మాత్రం అదే పనిగా అక్కడే చాలా సేపు ఉంటూ, ప్రదక్షిణలు చేసింది. కొంత మంది  ఈ ఘటనను చాలా వింతగా చూశారు. అంతే కాకుండా.. తమ సెల్ ఫోన్ లలో రికార్డు చేశారు. ఆ తర్వాత సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయడంతో అది కాస్త నెట్టింట వైరల్గా మారింది.

Read more: Snake Video: ఏంటీ మావా..?.. బాయ్ ఫ్రెండ్ అనుకుంటుందా..?.. బెడ్ మీద నల్లత్రాచుతో యువతి సరసాలు.. వీడియో వైరల్..

దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు మాత్రం చాలా ఆశ్చర్యానికి గురౌతున్నారు. అసలు చీమ ఏంటీ.. ఇలా ప్రదక్షిణలు చేయడం ఏంటని నోట మాటలేక చూస్తు ఉండిపోయారు. మరికొంత మంది వినాయక చవితి వేళ ఇదొక అద్బుతం అంటూ కామెంట్లు చేస్తున్నారు.
 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Ganesh ChaturthiGanesh festival celebrationBlack and Videosocial mediaVideo Viral

Trending News