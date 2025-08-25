Video Viral: వినాయక చవితి వేళ అధ్బుతం.!. గణపయ్య విగ్రహం చుట్టు ఆగకుండా ప్రదక్షిణలు చేసిన నల్లని చీమ.. వీడియో ఇదే..

Ganesh Chaturthi black ant doing parikrama near ganesh idol video: సోషల్ మీడియాలో ప్రతిరోజు బోలేడు వీడియోలు వైరల్ అవుతూనే ఉంటాయి. కొన్ని వీడియోలు చూస్తుంటే ఫన్నీగాను ఉంటాయి. మరికొన్ని వీడియోలు చూస్తుంటే ఆశ్చర్యానికి గురిచేసేవిలా కూడా ఉంటాయి. ఈ క్రమంలో వైరల్ వీడియోలను చూసేందుకు నెటిజన్లు సైతం ఎక్కువగా ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు.
అందుకే ఎక్కడ ఎలాంటి ఘటనలు జరిగిన కూడా నెటిజన్లు వెంటనే తమ ఫోన్ లలో రికార్డులు చేసి మరీ సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేస్తారు. అది కాస్త వైరల్గా మారిపోతుంది. ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం వైరల్ అవుతున్న వీడియోలో ఒక నల్లని చీమ వినాయకుడి విగ్రహంచుట్టు అదేపనిగా ప్రదక్షిణలు చేస్తుంది. మరీ దాని చుట్టు ఏదైన తినే పదార్థం, తియ్యటి పదార్థం ఉందా అంటే అది కూడ లేదు.
కానీ ఆ చీమ మాత్రం అదే పనిగా అక్కడే చాలా సేపు ఉంటూ, ప్రదక్షిణలు చేసింది. కొంత మంది ఈ ఘటనను చాలా వింతగా చూశారు. అంతే కాకుండా.. తమ సెల్ ఫోన్ లలో రికార్డు చేశారు. ఆ తర్వాత సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయడంతో అది కాస్త నెట్టింట వైరల్గా మారింది.
దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు మాత్రం చాలా ఆశ్చర్యానికి గురౌతున్నారు. అసలు చీమ ఏంటీ.. ఇలా ప్రదక్షిణలు చేయడం ఏంటని నోట మాటలేక చూస్తు ఉండిపోయారు. మరికొంత మంది వినాయక చవితి వేళ ఇదొక అద్బుతం అంటూ కామెంట్లు చేస్తున్నారు.