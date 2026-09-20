/చెంచాతో పాలు తాగుతున్న వినాయకుడి విగ్రహం.. సోషల్ మీడియాను షేక్ చేస్తున్న వీడియో!

Ganesha Idol Drinking Milk Video Watch: సోషల్ మీడియాలో ఎప్పుడూ ఏ వీడియో సెన్సేషన్ సృష్టిస్తుందో చెప్పడం ఎవరి తరం కాదు.. తాజాగా విగ్నేశ్వరుడికి సంబంధించిన ఒక వీడియో నెట్టింట తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారింది. సాధారణంగా పూజలు, ఉత్సవాల వేణు దేవుడి విగ్రహాలు పాలు తాగడం వంటి వార్తలు అప్పుడప్పుడు మనం సోషల్ మీడియాలో చూస్తూ ఉంటాం. ఇప్పుడు సరిగ్గా అలాంటి ఘటనే మరోసారి వెలుగులోకి వచ్చి ఇంటర్నెట్ను షేక్ చేస్తుంది. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన అన్ని వివరాలు మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో చక్కెరలు కొడుతున్న వీడియో వివరాల్లోకి వెళ్తే.. ఒక ప్రదేశంలో ప్రతిష్టించిన వినాయకుడి విగ్రహం పాలు తాగుతున్న దృశ్యాలు మొబైల్ లో రికార్డు చేశారు. ఒక మహిళ చిన్న చెంచాలో పాలు తీసుకుని.. ఆ మట్టి విగ్రహం తొండం వద్ద ఉంచగానే క్షణాల్లో ఆ పాలు కాళీ అయిపోతున్నాయి.. ఒకసారి కాదు.. ఎన్నోసార్లు చెంచాతో పాలు అందించినా.. ఆ విగ్రహం పూర్తిగా పీల్చుకున్నట్లు ఈ వైరల్ అవుతున్న వీడియోలో మీరు చూడొచ్చు..
ఈ విషయం స్థానికంగా వ్యాప్తి చెందడంతో అక్కడికి పెద్ద ఎత్తున భక్తులు వస్తున్నారు. వినాయకుడికి పాలు సమర్పించేందుకు జనం బారులు తీరుతున్నారు. తమ కళ్ళముందే స్వామి వారు పాలు తాగుతున్నారంటూ భక్తులు భక్తి భక్తిపారవశ్యంలో మునిగిపోతున్నారు. ఇదంతా ఆ విగ్నేశ్వరుడి లీల.. దాక్షాత్తు గణనాథుడే తమ పూజలను స్వీకరిస్తున్నారంటూ చాలామంది సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు ఈ వీడియో పై పెద్ద ఎత్తున కామెంట్లు పెడుతున్నారు. అంతేకాకుండా వాట్సాప్ గ్రూపులో ఫేస్బుక్ గ్రూపుల్లో కూడా ఈ వీడియోలను షేర్ చేస్తున్నారు.
సైన్స్ ఏం చెబుతోంది?
ఈ దృశ్యాలు భక్తులను ఎంతగానో ఆకట్టుకున్నప్పటికీ.. సైన్స్ నిపుణులు మాత్రం దీని వెనుక శాస్త్రీయ కారణం ఉందని విశ్లేషిస్తున్నారు. మట్టిలో లేదా ఎండిన పదార్థాలతో చేసిన విగ్రహాలు అత్యంత సూక్ష్మమైన రంధ్రాలను కలిగి ఉంటాయని.. ద్రవాలను పీల్చుకుని క్యాపిల్లరీ యాక్షన్, సర్ఫేస్ టెన్షన్ వల్ల చంచలోని పాలు విగ్రహం లోపలికి లాగుతాయని గతంలోనూ సందర్భాల్లో శాస్త్రవేత్తలు నిరూపించారు.. విగ్రహం మట్టి పొడిగా ఉన్నంతవరకు అది ఎంత ద్రవాన్ని అయినా పీల్చుకునే అవకాశం ఉందని వారంటున్నారు. అయితే సైన్స్ కారణాలు పక్కన పెడితే.. భక్తులు మాత్రం దీనిని స్వామివారి అద్భుతమైన మహిమ గానే భావిస్తున్నారు.
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