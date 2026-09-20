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చెంచాతో పాలు తాగుతున్న వినాయకుడి విగ్రహం.. సోషల్ మీడియాను షేక్ చేస్తున్న వీడియో!

Ganesha Idol Drinking Milk Video: ఓ చిన్న బొజ్జ వినాయకుడి విగ్రహం చెంచాలోని పాలను తాగుతున్న దృశ్యాలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. ఆ విగ్రహం ముందు పాలు పోసిన చెంచాను వంచగా అందులో నుంచి పాలను పీల్చుకోవడం చూసి సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు షాక్ అయిపోతున్నారు. ఇది ఆ వినాయకుడి లీల అంటూ చాలామంది కామెంట్లు పెడుతున్నారు.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Sep 20, 2026, 02:14 PM IST|Updated: Sep 20, 2026, 02:14 PM IST
చెంచాతో పాలు తాగుతున్న వినాయకుడి విగ్రహం.. సోషల్ మీడియాను షేక్ చేస్తున్న వీడియో!
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో ఐదు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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