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కెమెరా ఆన్ చేయమన్న బాస్.. ఫేస్ మాస్క్‌తో షాకిచ్చిన Gen-Z ఎంప్లాయ్‌.. వీడియో!

Gen-Z WFH Viral Video: వర్క్‌ ఫ్రమ్‌ మీటింగ్‌లో ఓ జెన్-జీ (Gen-Z) ఉద్యోగినికి సంబంధించిన వీడియో వైరల్ అవుతోంది. ఈ వీడియోలో ఆమె ఫేస్‌ మాస్క్‌ వేసుకుని.. మీటింగ్‌కి అటెండ్‌ అయ్యింది. ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించిన వీడియో విపరీతంగా వైరల్ అవుతోంది.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Aug 08, 2026, 02:38 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 02:38 PM IST
కెమెరా ఆన్ చేయమన్న బాస్.. ఫేస్ మాస్క్‌తో షాకిచ్చిన Gen-Z ఎంప్లాయ్‌.. వీడియో!
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో ఐదు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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