Poco M8 5G Price Drop In India: ప్రముఖ స్మార్ట్ఫోన్ కంపెనీ పోకో మార్కెట్లోకి ఎప్పటికప్పుడు అద్భుతమైన మొబైల్స్ను విడుదల చేస్తూ వస్తోంది. ముఖ్యంగా ప్రీమియం ఫీచర్స్తో కూడిన కొన్ని గేమింగ్ స్మార్ట్ఫోనైతే చాలామంది కొనుగోలు చేసేందుకు ఆసక్తి చూపుతున్నారు. ముఖ్యంగా మిడిల్ రేంజ్ బడ్జెట్లో వచ్చే మొబైలైతే ఎక్కువగా కొంటున్నారు. అయితే, మీరు కూడా పోకో బ్రాండ్కి సంబంధించిన మంచి మొబైల్ సంక్రాంతి సందర్భంగా కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? మీకు గుడ్ న్యూస్.. ఎందుకంటే ప్రముఖ ఈ కామెంట్స్ కంపెనీ ఫ్లిప్కార్ట్లో పోకో బ్రాండ్కు సంబంధించిన కొన్ని మొబైల్పై ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి.
ముఖ్యంగా పోకో గతంలో విడుదల చేసిన POCO M8 5G స్మార్ట్ ఫోన్ను అతి తక్కువ ధరకే కొనుగోలు చేయాలనుకుంటే ఇదే అద్భుతమైన అవకాశం.. ఈ స్మార్ట్ ఫోన్ ఎన్నో రకాల కొత్త ఫీచర్లతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. అంతేకాకుండా అద్భుతమైన డిస్ప్లేను కలిగి ఉంటుంది. అయితే ఈ మొబైల్ కు సంబంధించిన ఫీచర్స్తో పాటు డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
POCO M8 5G స్మార్ట్ ఫోన్కు సంబంధించిన ఫీచర్స్ వివరాల్లోకి వెళ్తే.. ఇది అద్భుతమైన 6.77 అంగుళాల Full HD+ 3D కర్వ్డ్ AMOLED డిస్ప్లేను కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఇది 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 3,200 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్నెస్తో లభిస్తోంది. అలాగే శక్తివంతమైన Snapdragon 6 Gen 3 చిప్సెట్తో లాంచ్ అయింది. ముఖ్యంగా మల్టీ టాస్కింగ్ చేయాలనుకునే వారికి ఈ స్మార్ట్ఫోన్ ఎంతగానో సహాయపడుతుంది. ఇక ఈ స్మార్ట్ఫోన్ వెనుక భాగంలో ప్రత్యేకమైన కెమెరా మాడ్యూల్ ని కలిగి ఉంటుంది. ముఖ్యంగా ఇది వెనుక వైపు 50MP ప్రధాన కెమెరాతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. అలాగే కంపెనీ ఈ మొబైల్కు 4కే రికార్డింగ్ సపోర్ట్ ను కూడా అందిస్తోంది. ఇక ముందు భాగంలో 20MP సెల్ఫీ కెమెరా కూడా అందుబాటులో ఉంది.
ఈ మొబైల్ ఎంతో శక్తివంతమైన 5,520mAh భారీ బ్యాటరీ, 45W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్కు సపోర్ట్ తో లభిస్తోంది.. అంతేకాకుండా ఇది ఆండ్రాయిడ్ 15 ఆధారిత HyperOS 2.0 ఆపరేటింగ్ సిస్టంపై అందుబాటులోకి వచ్చింది. దీనికి కంపెనీ నాలుగేళ్లపాటు OS అప్డేట్స్, 6 ఏళ్ల సెక్యూరిటీ అప్డేట్స్ ను అందిస్తున్నట్లు క్లైమ్ చేస్తోంది. మంచి క్వాలిటీ సౌండ్ కోసం ఇందులో కంపెనీ డ్యూయల్ స్టీరియో స్పీకర్లను అందించింది.
ప్రస్తుతం ఫ్లిప్కార్ట్లో ఈ మొబైల్ మొత్తం మూడు స్టోరేజ్ వేరియంట్లో అందుబాటులో ఉంది. ఇందులోని మొదటి స్టోరేజ్ వేరియంట్ (Variant) 6GB ర్యామ్ + 128GB ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ తో MRP ధర రూ.21,999తో అందుబాటులో ఉండగా కేవలం రూ.15,999 కే లభిస్తోంది. ఇక చివరి వేరియంట్ 8GB RAM + 256GB స్టోరేజ్ తో MRP ధర రూ.24, 999తో అందుబాటులో ఉండగా కేవలం ఇప్పుడు ఈ మొబైల్ రూ.18,999 కే లభిస్తోంది.
ఇక సంక్రాంతి సందర్భంగా ఈ మొబైల్పై ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా బేస్ వేరియంట్ స్మార్ట్ఫోన్ను ఇప్పుడే కొనుగోలు చేసే వారికి బ్యాంక్ ఆఫర్స్ లభిస్తున్నాయి. దీనిని హెచ్డిఎఫ్సి, ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్, ఎస్బిఐ బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డులను వినియోగించి పేమెంట్ చేసే వారికి రూ.2,000 వరకు డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది. అలాగే ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ డెబిట్ కార్డు వినియోగించి కూడా పేమెంట్ చేస్తే రూ.2000 వరకు ఇన్స్టెంట్ డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది.
దీంతోపాటు ఎక్స్చేంజ్ ఆఫర్ ను వినియోగించాలనుకునే వారికి ప్రత్యేకమైన బోనస్ కూడా లభిస్తుంది. ఈ ఆఫర్ వినియోగించాలనుకునేవారు తప్పకుండా మొబైల్ ను ఎక్స్చేంజ్గా ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. ఇలా చేస్తే ఏకంగా రూ.15 వేయితోపాటు అదనంగా రూ.2 వేల వరకు బోనస్ లభిస్తుంది. దీంతో ఈ ఆఫర్స్ అన్నీ పోను రూ.2,000 లోపే ఈ మొబైల్ పొందవచ్చు. ఆఫర్స్ అనేవి కేవలం సంక్రాంతి లోపే ఉండే అవకాశాలు ఉన్నాయి.
